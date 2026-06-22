【毎日のごはんを、栄養習慣に】″30種類の穀物″と″スーパー大麦″をブレンドした雑穀米がMyLOHASより新登場！
食物繊維などを中心とした健康食品等の商品企画・開発・製造および販売を国内外で展開する株式会社オーイズミピュアルズ（本社：神奈川県大和市代官 代表取締役：小倉由渡）が食物繊維とたんぱく質が同時に摂取できる大麦素材「スーパー大麦バーリーマックス」と"厳選した30種の雑穀やスーパーフード"を組み合わせた「MyLOHAS雑穀 30穀米」の発売を開始いたしました。
開発背景
「健康的な食生活を意識したい。けれど、我慢や無理、面倒な手間は続かない。」
――そんな日々の食事に対するリアルな想いに寄り添うことから、今回の開発は始まりました。
当社ではこれまで、食物繊維とたんぱく質が同時に摂取できる注目の大麦素材「スーパー大麦バーリーマックス」の提案を行ってまいりました。
しかし、お客様からは「バーリーマックスってどういう物なの？」「味が少し苦手」といった、購入や継続へのハードルに関するお声をいただくことが多くありました。
どれほど魅力的な素材であっても、日々の生活に心地よく溶け込まなければ、健やかな毎日の習慣にはなり得ません。
そこで開発チームは、日常の食卓に自然に取り入れられる「主食」のカタチに着目し、馴染み深い雑穀米としてのブレンド商品化を決定しました。
主役となるバーリーマックスを中心に、厳選した30種の雑穀やスーパーフードを組み合わせることで、一般的な穀物だけでは補いきれない多彩な栄養の幅を追求。
さらに管理栄養士の監修のもと、30穀ならではの奥深い味わいとプチプチとした豊かな食感を実現し、毎日食べたくなる飽きない美味しさに仕上げました。
30種類もの素材が織りなすプレミアムな満足感は、これまで「素材単体では続けるのが難しかった」という方へ向けて、毎日のごはんを炊くだけで無理なく笑顔で続けられる、新しい主食の選択肢をお届けします。
管理栄養士コメント
健康的な食生活は「無理なく続けられること」が何より大切だと考えています。そこで、毎日のごはんで自然に栄養を取り入れられるよう、「LOHAS雑穀 30穀米」を開発しました。30種類の雑穀に加え、食物繊維が豊富なスーパー大麦バーリーマックス(R)を約35％配合。
栄養面はもちろん、雑穀特有のクセを抑えた食べやすさや、もちぷちとした食感にもこだわりました。ご家族みんなが美味しく続けられる雑穀ごはんとして、ぜひお楽しみいただければ嬉しいです。
商品説明
厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」では、食物繊維の摂取目標量を成人男性20～22g以上、成人女性18g以上と定めています。一方、厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査報告」によると、20歳以上の食物繊維摂取量は男性19.9g、女性18.0gであり、特に男性では目標量に達していない状況がみられます。
意識して食物繊維を摂ろうとした場合、毎日の食事内容を見直す必要がありますが、MyLOHAS雑穀30穀米には食物繊維量は白米の約37倍、玄米の約6倍含まれており、お茶碗1杯で食物繊維を約3g摂取できます。
・バーリーマックス(R)を約35％配合した贅沢ブレンド
バーリーマックスには分子量が異なる3つの水溶性・不溶性食物繊維（βグルカン、フルクタン、レジスタントスターチ）を含んでいます。
・バランスよく配合された30種類の雑穀
国内外から厳選した原料をブレンドし、毎日のごはんとして続けやすいバランスに仕上げました。
＜30種の雑穀＞
大麦(オーストラリア)、押麦、黒米、とうもろこし、もちきび、もちあわ、小豆、丸麦、米粒麦、大豆、オーツ麦、たかきび、うるちひえ、ホワイトソルガム、アマランサス、キヌア、発芽玄米、赤米、もち白米、うるち玄米、はとむぎ、もち玄米、緑米、赤キヌア、黒キヌア、チアシード、白ごま、黒ごま、金ごま、カニワ
＜出典元＞
厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）報告書」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/syokuji_kijyun.html
厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査報告」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/r1-houkoku_00002.html
商品概要
商品名：MyLOHAS雑穀 30穀米
価格（税込）：\2,380
内容量：800g
【栄養成分】
（栄養成分表示100gあたり）エネルギー102kcal、たんぱく質3.8g、脂質2.0g、炭水化物20.2g（糖質14.6g、食物繊維5.6g）、食塩相当量0.0g
【原材料名】
大麦(オーストラリア)、押麦、黒米、とうもろこし、もちきび、もちあわ、小豆、丸麦、米粒麦、大豆、オーツ麦、たかきび、うるちひえ、ホワイトソルガム、アマランサス、キヌア、発芽玄米、赤米、もち白米、うるち玄米、はとむぎ、もち玄米、緑米、赤キヌア、黒キヌア、チアシード、白ごま、黒ごま、金ごま、カニワ
販売店舗
【MyLOHAS公式】
https://my-lohas.shop/products/zakkoku-oomugi-a
【楽天】
https://item.rakuten.co.jp/lohas-s/zakkoku-oomugi-a/
【Yahoo】
https://store.shopping.yahoo.co.jp/m-h-s/zakkoku-oomugi-a
【Qoo10】
https://www.qoo10.jp/g/1204732255
【Amazon】
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H393T51W
MyLOHASとは
MyLOHASとは「安心・安全」を最優先に「健康寿命を延ばすお手伝い」「科学的根拠をもとに開発した商品」にこだわりを持ち、多様なカテゴリーで商品を展開する健康食品ブランドです。
MyLOHAS GUT（食事）、MyLOHAS SPORTS（スポーツ）、MyLOHAS STYLE（ダイエット）、MyLOHAS WELLNESS（生活習慣）の4つの専門カテゴリーをサブブランドとして展開し、それぞれの分野に特化した商品ラインナップを取りそろえ、お客様のニーズやライフスタイルに合わせた商品をご提案してまいります。
会社概要
株式会社オーイズミピュアルズは、「人々の更なる健康生活の一助となる」ことを理念に掲げ、健康食品の企画・開発・製造・販売を一貫して手がけるD2C企業です。良質な栄養素にこだわり、世界各地から厳選した原料を使用し、ISO認証を取得した自社工場で製造を行っています。
健康習慣を意識した商品をはじめ、スポーツやダイエットなど多様なカテゴリーで展開する健康食品ブランド「MyLOHAS」を中心に、誠実な商品づくりを通じて安心・安全な商品を皆様の食卓へお届けしています。
■会社名：株式会社オーイズミピュアルズ
■代表取締役社長：小倉 由渡
■設立：2010年7月6日
■企業URL：https://purells.co.jp/
■MyLOHAS公式サイト：https://my-lohas.jp/
■TEL：046-211-9003
■本社所在地：神奈川県大和市代官1-15-15
■事業内容：健康食品の製造、卸売及び販売
■広報グループ窓口：村山
E-MAIL :pr@purells.co.jp