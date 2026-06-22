【毎日のごはんを、栄養習慣に】″30種類の穀物″と″スーパー大麦″をブレンドした雑穀米がMyLOHASより新登場！

株式会社オーイズミピュアルズ食物繊維などを中心とした健康食品等の商品企画・開発・製造および販売を国内外で展開する株式会社オーイズミピュアルズ（本社：神奈川県大和市代官 代表取締役：小倉由渡）が食物繊維とたんぱく質が同時に摂取できる大麦素材「スーパー大麦バーリーマックス」と"厳選した30種の雑穀やスーパーフード"を組み合わせた「MyLOHAS雑穀 30穀米」の発売を開始いたしました。

開発背景

「健康的な食生活を意識したい。けれど、我慢や無理、面倒な手間は続かない。」

――そんな日々の食事に対するリアルな想いに寄り添うことから、今回の開発は始まりました。

当社ではこれまで、食物繊維とたんぱく質が同時に摂取できる注目の大麦素材「スーパー大麦バーリーマックス」の提案を行ってまいりました。

しかし、お客様からは「バーリーマックスってどういう物なの？」「味が少し苦手」といった、購入や継続へのハードルに関するお声をいただくことが多くありました。

どれほど魅力的な素材であっても、日々の生活に心地よく溶け込まなければ、健やかな毎日の習慣にはなり得ません。

そこで開発チームは、日常の食卓に自然に取り入れられる「主食」のカタチに着目し、馴染み深い雑穀米としてのブレンド商品化を決定しました。

主役となるバーリーマックスを中心に、厳選した30種の雑穀やスーパーフードを組み合わせることで、一般的な穀物だけでは補いきれない多彩な栄養の幅を追求。

さらに管理栄養士の監修のもと、30穀ならではの奥深い味わいとプチプチとした豊かな食感を実現し、毎日食べたくなる飽きない美味しさに仕上げました。

30種類もの素材が織りなすプレミアムな満足感は、これまで「素材単体では続けるのが難しかった」という方へ向けて、毎日のごはんを炊くだけで無理なく笑顔で続けられる、新しい主食の選択肢をお届けします。

管理栄養士コメント

健康的な食生活は「無理なく続けられること」が何より大切だと考えています。そこで、毎日のごはんで自然に栄養を取り入れられるよう、「LOHAS雑穀 30穀米」を開発しました。30種類の雑穀に加え、食物繊維が豊富なスーパー大麦バーリーマックス(R)を約35％配合。

栄養面はもちろん、雑穀特有のクセを抑えた食べやすさや、もちぷちとした食感にもこだわりました。ご家族みんなが美味しく続けられる雑穀ごはんとして、ぜひお楽しみいただければ嬉しいです。

商品説明

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」では、食物繊維の摂取目標量を成人男性20～22g以上、成人女性18g以上と定めています。一方、厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査報告」によると、20歳以上の食物繊維摂取量は男性19.9g、女性18.0gであり、特に男性では目標量に達していない状況がみられます。

意識して食物繊維を摂ろうとした場合、毎日の食事内容を見直す必要がありますが、MyLOHAS雑穀30穀米には食物繊維量は白米の約37倍、玄米の約6倍含まれており、お茶碗1杯で食物繊維を約3g摂取できます。

・バーリーマックス(R)を約35％配合した贅沢ブレンド

バーリーマックスには分子量が異なる3つの水溶性・不溶性食物繊維（βグルカン、フルクタン、レジスタントスターチ）を含んでいます。

・バランスよく配合された30種類の雑穀

国内外から厳選した原料をブレンドし、毎日のごはんとして続けやすいバランスに仕上げました。

＜30種の雑穀＞

大麦(オーストラリア)、押麦、黒米、とうもろこし、もちきび、もちあわ、小豆、丸麦、米粒麦、大豆、オーツ麦、たかきび、うるちひえ、ホワイトソルガム、アマランサス、キヌア、発芽玄米、赤米、もち白米、うるち玄米、はとむぎ、もち玄米、緑米、赤キヌア、黒キヌア、チアシード、白ごま、黒ごま、金ごま、カニワ

＜出典元＞

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）報告書」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/syokuji_kijyun.html

厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査報告」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/r1-houkoku_00002.html

商品概要

商品名：MyLOHAS雑穀 30穀米

価格（税込）：\2,380

内容量：800g

【栄養成分】

（栄養成分表示100gあたり）エネルギー102kcal、たんぱく質3.8g、脂質2.0g、炭水化物20.2g（糖質14.6g、食物繊維5.6g）、食塩相当量0.0g

【原材料名】

大麦(オーストラリア)、押麦、黒米、とうもろこし、もちきび、もちあわ、小豆、丸麦、米粒麦、大豆、オーツ麦、たかきび、うるちひえ、ホワイトソルガム、アマランサス、キヌア、発芽玄米、赤米、もち白米、うるち玄米、はとむぎ、もち玄米、緑米、赤キヌア、黒キヌア、チアシード、白ごま、黒ごま、金ごま、カニワ

販売店舗

【MyLOHAS公式】

https://my-lohas.shop/products/zakkoku-oomugi-a

【楽天】

https://item.rakuten.co.jp/lohas-s/zakkoku-oomugi-a/

【Yahoo】

https://store.shopping.yahoo.co.jp/m-h-s/zakkoku-oomugi-a

【Qoo10】

https://www.qoo10.jp/g/1204732255

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H393T51W

MyLOHASとは

MyLOHASとは「安心・安全」を最優先に「健康寿命を延ばすお手伝い」「科学的根拠をもとに開発した商品」にこだわりを持ち、多様なカテゴリーで商品を展開する健康食品ブランドです。

MyLOHAS GUT（食事）、MyLOHAS SPORTS（スポーツ）、MyLOHAS STYLE（ダイエット）、MyLOHAS WELLNESS（生活習慣）の4つの専門カテゴリーをサブブランドとして展開し、それぞれの分野に特化した商品ラインナップを取りそろえ、お客様のニーズやライフスタイルに合わせた商品をご提案してまいります。

会社概要

株式会社オーイズミピュアルズは、「人々の更なる健康生活の一助となる」ことを理念に掲げ、健康食品の企画・開発・製造・販売を一貫して手がけるD2C企業です。良質な栄養素にこだわり、世界各地から厳選した原料を使用し、ISO認証を取得した自社工場で製造を行っています。

健康習慣を意識した商品をはじめ、スポーツやダイエットなど多様なカテゴリーで展開する健康食品ブランド「MyLOHAS」を中心に、誠実な商品づくりを通じて安心・安全な商品を皆様の食卓へお届けしています。

■会社名：株式会社オーイズミピュアルズ

■代表取締役社長：小倉 由渡

■設立：2010年7月6日

■企業URL：https://purells.co.jp/

■MyLOHAS公式サイト：https://my-lohas.jp/

■TEL：046-211-9003

■本社所在地：神奈川県大和市代官1-15-15

■事業内容：健康食品の製造、卸売及び販売

■広報グループ窓口：村山

E-MAIL :pr@purells.co.jp