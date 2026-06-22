AI映像×音楽で創業者の物語をブランド化。Beat Flickersコラボで実装する新マーケティング概念「ファウンダーズマーケティング」始動

株式会社rohascompany

株式会社rohas company（所在地：岡山県倉敷市、代表取締役：中林慶悟）は、音楽・映像クリエイティブプロジェクト「Beat Flickers」とのコラボレーションにより、ヘアケアブランド「ヤクジョ」創業者の歩み・理念・事業背景を描いたファウンダーズストーリー映像を制作しました。

本プロジェクトは、AI映像技術と音楽表現を融合し、創業者の思想や意思決定の軌跡そのものをブランド価値として設計する新たなマーケティング概念「ファウンダーズマーケティング」の実装事例です。

■プロジェクトの背景

AI技術の進化により、映像・画像・テキストなどのコンテンツ制作は誰でも高品質に行える時代となりました。

その結果、表現や情報による差別化は急速に難しくなりつつあります。

その中で私たちは、ブランドの本質的な差別化要因は「何を売るか」ではなく、「なぜその事業が存在するのか」にあると捉えています。

■本プロジェクトの概要

本映像では、ヤクジョ創業者の実体験をもとに以下を再構成しています。

* 創業に至った背景

* 直面した課題と意思決定

* ブランドに込められた理念と価値観

これらを一つのファウンダーズストーリーとして再編集し、AI映像によって象徴的・抽象的な要素まで含めて可視化しました。

さらにBeat Flickersによる音楽設計を統合することで、情報ではなく“感情体験として理解されるブランドコミュニケーション”を実現しています。

■Beat Flickersとのコラボレーション

Beat Flickersは、YouTubeおよびTikTokを中心に、音楽・映像・世界観設計を統合したクリエイティブ発信を行うプロジェクトです。

本コラボレーションでは、映像制作と音楽制作を分業するのではなく、物語設計そのものを共創するパートナーとして参画しています。

音楽は単なる演出ではなく「感情設計の中核」として機能し、映像と一体化することでファウンダーズストーリーの没入体験を最大化しています。

（YouTube / TikTok：beat_flickers）

■ファウンダーズマーケティングとは

ファウンダーズマーケティングとは、商品やサービスではなく、創業者の思想・経験・意思決定の軌跡そのものをブランド価値として設計するマーケティング手法です。

従来のマーケティングが機能やスペックを中心とするのに対し、本手法は以下を起点とします。

* なぜこの事業が生まれたのか

* 創業者は何を見ていたのか

* どのような意思決定を積み重ねてきたのか

この「人の物語」をブランドの中心に据えることで、共感を起点としたブランド構築を実現します。

■今後の展開

rohas companyは今後も、企業やブランドにおけるファウンダーズストーリーの可視化を通じて、「ファウンダーズマーケティング」という新しい戦略モデルの実装を推進してまいります。

AIによってコンテンツ制作が民主化される時代においても、創業者の意思・経験・哲学といった再現不可能な領域を中心に据えたブランド設計を行っていきます。

■会社概要

運営会社：株式会社rohas company

代表取締役：中林慶悟

所在地：〒711-0921 岡山県倉敷市児島駅前1-53-3 トラストビル

公式サイト：https://rohas-company.com