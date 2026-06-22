賞金100万円、最終選考は離島で実施。Copia、学生向け事業創造プログラム「BRIDGE」の応募受付を開始

株式会社Copia

株式会社Copia（本社：東京都港区、代表取締役CEO：石川正和、以下「Copia」）は、学生向け事業創造プログラム「BRIDGE～COPIA EMPOWER JAPAN 事業化プロジェクト」を開催し、本日より応募受付を開始します。本プログラムは、2030年の日本を見据え、AI、労働人口減少、少子高齢化、情報・教育格差、DX遅延、地方創生など、日本社会の構造的な「不」の解決につながる新規事業案を募集するものです。

グランプリチームには、賞金100万円を授与予定。また、最終選考はEmpower Japanをリアルに感じられる『離島』にて実施し、参加者は日常から離れた環境で事業案を磨き込み、Copia役員・外部審査員に向けて最終ピッチを行います。

優秀な提案については、Copia内での事業化や子会社化も視野に入れ、継続的な支援を実施予定。グランプリチームには、内定＋社長直下でのインターンを経て、子会社代表取締役（CEO）への就任機会を提供予定です。

Copiaは、「Empower Japan」を掲げ、日本の社会課題を解決する事業を創出し続けています。本プログラムを通じて、社会の停滞を生む構造的な「不」に向き合い、事業を通じて解決を目指す次世代の事業創造人材との接点を創出したいと考えております。

開催背景

近年、AIの進展、労働人口減少、少子高齢化、教育格差、地域経済の停滞など、日本社会を取り巻く課題は複雑化しています。一方で、こうした課題に対して、若い世代が事業づくりを通じて向き合う機会はまだ限られています。

Copiaは、社会の停滞を生む構造的な「不」に向き合い、事業として解決することを目指してきました。今回開催する「BRIDGE」では、学生が持つ問題意識やアイデアを、実際に社会へ実装できる事業案へと磨き込む機会を提供します。参加者は、市場調査や課題分析に加え、現場検証、プロトタイプ作成、収益モデルの設計までを行います。Copiaの経営陣や事業責任者が、事業性・実現可能性・社会的意義の観点からフィードバックを行い、アイデアにとどまらない事業創造に挑戦します。

「BRIDGE」の特徴

1.グランプリチームには賞金100万円を授与

グランプリチームには、賞金として100万円を授与予定です。また、優秀な提案については、Copia内での事業化や子会社化も視野に入れ、継続的に支援します。グランプリチームにはプログラム最終日に内定を確定し、長期インターンを経て子会社代表取締役（CEO）への就任機会を提供します。

2.最終選考は「離島」で実施

最終選考では、「停滞する日本」の構造的課題を体感できる伊豆大島を会場に、日常から離れた環境で事業案を磨き込みます。Copia役員・外部審査員に向けて最終ピッチを行うほか、経営陣と同島での対話の機会も設けます。

3.日本社会の構造的な「不」をテーマに新規事業案を募集

AI、労働人口減少、少子高齢化、情報・教育格差、DX遅延、地方創生など、2030年の日本を見据えたテーマを対象にします。

4.現場検証・プロトタイプ作成まで行う実践型プログラム

市場調査、課題分析、現場検証、プロトタイプ作成、収益モデル設計まで、事業づくりに必要なプロセスを短期間で経験します。

5.本選考参加者には参加賞金・採用接続あり

本選考参加者には参加賞金として1人5万円を支給。プログラム終了後すぐに最終面接を確約し、パフォーマンス次第でその場での内定も。

応募者へのメッセージ

本プログラムでは、起業や事業づくりに関心がある学生、日本社会の課題に問題意識を持つ学生、ファーストキャリアから大きな裁量を持って挑戦したい学生の応募を歓迎します。

アイデアの面白さだけではなく、世の中に目を向け事実や課題に向き合い、事業として成立するまで考え抜くことを重視します。社会課題をきれいごとで終わらせず、ビジネスとして解決する力を身につけたい方にとって、実践的な経験を得られる機会となるでしょう。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157329/table/28_1_6433521c50f489e923b5ea3e80bfe50d.jpg?v=202606220352 ]

■Copiaについて

会社名：株式会社Copia

所在地：東京都港区芝浦3-9-1 芝浦ルネサイトタワー2F

代表者：代表取締役 CEO 石川正和

コーポレートサイト：https://copia-group.co.jp/

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