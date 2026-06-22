土鍋味噌ラーメンたけさんワルシャワ店6月23日開業。欧州2店舗目。

株式会社アセンティア・ホールディングス

アセンティア・ホールディングスが海外展開支援をしている土鍋味噌ラーメンたけさん（本部：株式会社Miso Noodle、竹田哲章社長）が、ポーランドの首都ワルシャワに欧州2号店となる「土鍋味噌ラーメンたけさんワルシャワ店」をオープンする。

場所は、ワルシャワの中心部の中心的道路マルシャウコフスカ通りに面したビルの1階。

Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa, Poland

長野土鍋味噌ラーメンたけさんが、ポーランドの首都ワルシャワに現地パートナーの運営で2026年6月23日にオープンします。

住所はMarszałkowska 85, 00-683 Warszawa,

現地パートナー企業がたけさんを選んだ理由

１.ポーランドのワルシャワにはラーメン激戦区ですが、味噌の風味が際立つラーメンは未だ存在しないこと。

２.たけさん欧州1号店のフランスのパリ店が大成功していること。

３.更にポーランド首都ワルシャワは、北緯52度と、日本で言うと北海道の更に北の樺太の北部に当たる高緯度で、夏も20～24度、冬になると11月、12月、1月と平均気温が氷点下という極寒の地で、土鍋ラーメンには適した場所と言えること

6月23日オープン

6月23日火曜日は、営業時間：12:00～22:00

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■ オープニングキャンペーン

先着100杯のラーメンを無料提供

■ ルール：

・ご来店時、すべてのお客様に整理番号を配布いたします。

・先着100名様は無料でラーメンをご提供いたします。

・100杯に達した時点で無料提供は終了し、その後は通常価格での販売となります。

創業者：竹田哲章のポーランド開業への思い

「2019年、ドイツのベルリンのVegan Festivalに出店した際、アセンティアからの連絡で今回のパートナーがベルリンまで視察に来られた事がキッカケでした。それから直接長野県小布施町にお越し頂くまでの長い期間、たけさんに対して高い関心を保って頂いていた事が本当に嬉しく思いました。

昨年11月末にポーランドに調査に行く事で、現地の食文化や気候がたけさんのラーメンを好意的に受け入れて頂ける環境だと確信致しました。これはパートナーと同じ思いであると感じています。

私は出店する地域の味覚（塩分やスープ濃度）に合わせ、現地加盟店様と協議しブランド軸を変える事なくフィットさせる事が大切だと考えています。モンゴルやパリでも同様の調整を行ない、好感触を得ています。

より寒い地域で、より熱いラーメンを。ポーランドはたけさんにとって最高のロケーションだと感じております。」

穀平味噌醸造場 小山社長の思い

「味噌は日本の伝統的な発酵食品ということで、近年は海外からも注目を浴びています。しかし実際海外の人々に味噌が日常的に受け入れられるようになるには時間がかかるような気がします。それにはレシピとともに積極的な普及活動をしなければ難しいでしょう。 幸い「たけさん」が「土鍋味噌ラーメン」として海外展開を着実に進めていくことで、味噌の良さをラーメンを通じて広く認知されていく可能性が高まり、大いに期待されることであります。

また、ポーランド料理にもフランス料理のように隠し味として利用できるのではないかと思います。さらに願わくばポーランド家庭の食卓に調味料の一つとして味噌があって欲しい、そんな夢想を抱いております。」

たけさん味噌ラーメン用の味噌は全て木樽で伝統製法で製造している（穀平味噌醸造場）

土鍋味噌ラーメンたけさんとは

オーナーの竹田哲章が、長野に名物となるラーメンを作ろうと2008年に長野県長野市東和田に開業したのが土鍋味噌ラーメン「たけさん」のスタート。

一号店スタート段階から、竹田と大学時代の友人であったデザイナーが店舗デザインからロゴや販促物のデザインまでを担当。現在の海外店舗も全てデザインしている。

2018年に長野県小布施町の老舗味噌蔵「穀平味噌醸造場」の敷地内にたけさん2号店を開業する数か月前にアセンティア・ホールディングスから提案があり海外を見据えた動きとなり、海外展開を行う新会社：株式会社Miso Noodleを設立した。

穀平味噌醸造場には木樽を用いた伝統的製法で味噌ラーメン用に味噌を製造してもらい、ラーメンメニューには、豚骨や卵など動物性食材を一切使わず、化学調味料も排除したプラントベースド（Vegan）の「信州味噌蔵ラーメン」や、同じくVegan餃子を加えた。

土鍋味噌ラーメンたけさんの主なメニュー

● 信州味噌蔵ラーメン（動物性食材不使用のVegan）

● 超濃厚ドロ味噌豚骨

● 土鍋味噌豚骨 こってり

● 土鍋味噌豚骨 あっさり

● 味噌坦々麺

● 横浜家系豚骨醤油

● あっさり豚骨醤油

● 中華そば

● つけ麺（味噌）

特徴的なのは、熱々の土鍋で提供するラーメンと、その土鍋ラーメンを食べ終えたスープで作る「雑炊」。雑炊は追加料金が必要だが、焼きカレー、チーズ、卵とじの三種。（一部の海外店舗では雑炊サービスは未導入）

土鍋味噌ラーメンたけさんの日本の店舗

信州味噌蔵ラーメン（動物性食材不使用のVegan）味噌坦々麺ワルシャワのメニュー

創業の長野市東和田店は、2024年に閉店し、同年12月に長野県野沢温泉村に冬季限定の店舗を開業

2017年開業の小布施店が現在本店として機能し、冬季限定店と合わせて国内1.5店舗体制

たけさんの海外展開実績

小布施店：長野県上高井郡小布施町小布施７４０-１野沢温泉店（冬季限定）：長野県下高井郡野沢温泉村豊郷7802番地1

2019年8月には、モンゴルの首都ウランバートルに海外1号店が、そしてコロナ中の2021年8月にも同じくウランバートルに海外2号店が開業。

2024年4月には、フランスの首都パリに開業。

そして、ポーランドの首都ワルシャワに2026年6月開業。

なお、パリ１号店と同一のパートナーが2号店を2026年6月末か7月初旬に開業予定。

海外各店舗の現地のパートナー企業は、株式会社アセンティア・ホールディングスが引き合わせている。

モンゴル・ウランバートル1号店モンゴル・ウランバートル2号店フランス・パリ1号店

株式会社Miso Noodle

土鍋味噌ラーメンたけさんの海外展開をするために共同出資で設立した会社。本社はたけさん小布施店所在地。代表者は竹田哲章が兼務しているが、主要株主には、デザイナー、アセンティア・ホールディングス、そして穀平味噌醸造場の小山社長が連なり、海外展開を支援している。

本 社：長野県上高井郡小布施町小布施７４０-１

代表者：竹田 哲章

https://www.miso-noodle.com/

本リリースへのお問い合わせ

株式会社アセンティア・ホールディングス

広報担当： 03-5614-0216

hello@assentia-hd.com

アセンティア・ホールディングスの海外展開支援

アセンティア・ホールディングスは、日本企業の海外展開をフランチャイズで支援しています。

その業務範囲は、単なる海外でのフランチャイズのパートナー（加盟企業）探しや出店立地探しではなく、海外展開できるビジネスモデルの構築にまで及びます。

例えば、土鍋味噌ラーメンたけさん（長野県小布施町）では、世界で戦えるラーメンになるために必要なこととして、MSG不使用や植物性食品不使用（Plant based、Vegan）メニューの開発を提案し開発をしていただきました。今では主要メニューになっているこれらのことが海外展開の一つの重要要素になっています。

アフリカに展開しているTOKYO8という土壌改良材の現地生産フランチャイズの場合は、アフリカの農村部の課題解決というアフリカ各国の社会課題と、日本本部の太陽油化（板橋区）が開発したTOKYO8の販路をどう構築するかとう課題の双方が結びつく形でスタートしました。

また、同じくアフリカに展開しているSELFIEランドリー場合もアフリカからの留学生たちが日本に来て感じた母国に持ち帰りたい日本のビジネスというWantsと、日本の本部である立石コーポレーション立石社長の夢や事業構想をLinkさせて構築したビジネスモデルです。

アセンティア・ホールディングスが、Business Design Firmと名乗るのは、このように顧客企業のビジネスを知的財産ビジネス化（フランチャイズ化）の観点でデザインすることで、世界に広がりやすくする支援が出来るからです。

対象業種：全業種（実績：外食、小売、美容、教育、農業、公衆衛生、環境など）

対象国：ほぼ世界各国（実績：約30ヵ国、一部苦手な国がございます）

先ずはお問い合わせください。

（メディアツール）

以下サイトにて、店舗写真、商品写真などをダウンロードできます。

https://www.miso-noodle.com/photo/