クリエイターの“スキル安売り”を終わらせる。株式会社アドウィズ（代表：高田晃典）が、マーケティング特化の定額制マーケティング支援サービス「WEBBU」立ち上げに向け、ハイエンド人材の先行採用を開始

株式会社アドウィズ

■ サービス立ち上げと採用強化の背景

現在の動画制作市場では、「安く大量に作る」ことだけが目的化し、クリエイターの単価下落が深刻な課題となっています。その結果、発注する企業側も「動画を作ったが、売上や集客といった本来の成果に繋がらない」という悩みを抱えるケースが急増しています。

株式会社アドウィズは、これまでweb制作、開発、デジタルマーケティング支援において成果を出してきた「マーケティングのプロフェッショナル集団」です。その知見を動画領域にも適応させるべく、単なる編集代行ではなく、数値分析とマーケティング視点に基づいた定額制サービス「WEBBU」の立ち上げを決定しました。

この事業の核となるのは、ハイクオリティな演出と構成を担う「動画編集ディレクター」です。妥協のないサービス品質を担保するため、当社は業界相場を大きく上回る好待遇で、最高峰のプロフェッショナル人材のみを先行して募集いたします。

■ 株式会社アドウィズ 代表取締役 高田晃典のコメント

「『良いクリエイティブには、相応の対価が支払われるべきである』。これが私たちの強い信念です。現在、多くの優秀なクリエイターが適正な評価を受けられず、疲弊しています。 株式会社アドウィズは、これまでデータに基づいた緻密なマーケティングでクライアントの事業を成長させてきました。WEBBUでも同様に、再生維持率やクリック率を論理的に分析できるプロフェッショナルなクリエイターを集め、適正な報酬をお支払いします。 クリエイターが自身のスキルを高く評価される環境で本質の仕事に集中することこそが、最終的にクライアントのビジネスを加速させる最大の要因になると確信しています。」

■ 今後の展望

現在、WEBBUは限られたクライアント様に対するクローズドなテスト運用と体制構築を進めております。今回のハイエンド人材の採用を通じて盤石な制作体制を確立した後、正式なサービスリリースを予定しております。

■ 企業情報

会社名：株式会社アドウィズ

代表取締役：高田晃典

所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 2F

事業内容：定額制WEBマーケティング支援サービスの運営

お問い合わせ先：https://we-b-bu.com/