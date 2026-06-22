【大手スーパーのブランドイメージに関する調査】最も価格が魅力的だと思う大手スーパーは「イオン」が3割強、「西友」が1割弱。他のイメージ項目に比べて「西友」の比率は高いが、2020年調査以降減少傾向

マイボイスコム株式会社

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■最も品揃えが充実していると思う大手スーパーは「イオン」が5割弱。主にイオンを利用する人では、7割弱が「イオン」と回答

■最も価格が魅力的だと思う大手スーパーは「イオン」が3割強、「西友」が1割弱。他のイメージ項目に比べて「西友」の比率は高いが、2020年調査以降減少傾向

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：清水慎太郎）は、17回目となる『大手スーパーのブランドイメージ』に関するインターネット調査を2026年5月1日～7日に実施しました。

本調査では、全国チェーンの大手スーパーを対象としています。品揃えや品質・価格などにおけるイメージは、利用経験の有無にかかわらず聴取しています。 調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1792_1_30e99712776a9ea683d866008fabd3ed.jpg?v=202606220352 ]◆品揃えが充実していると思う大手スーパー

最も品揃えが充実していると思う大手スーパーは、「イオン」が47.2％を占めます。

北海道では「イオン」、関東では「イトーヨーカドー」、中部では「アピタ・ピアゴ」が他の地域より高くなっています。

主に『イオン』を利用する人では、7割弱が「イオン」と回答しています。また、『西友』利用者や『ダイエー』利用者では、利用スーパーより「イオン」を選ぶ人の方が多くなっています。

◆品質がよいと思う大手スーパー

最も品質がよいと思う大手スーパーは、「イオン」が28.9％、「イトーヨーカドー」が10.2％です。

北海道や九州では「イオン」、関東では「イトーヨーカドー」、中部では「アピタ・ピアゴ」が他の地域より高くなっています。

主に利用するスーパーが、最も品質がよいと回答した人は、『イトーヨーカドー』『イオン』利用者で4割を超えます。

◆価格が魅力的だと思う大手スーパー

最も価格が魅力的だと思う大手スーパーは、「イオン」が30.6％、「西友」が9.0％です。

他のイメージ項目に比べて、「西友」の比率が高くなっています。一方、「西友」は2020年調査以降減少傾向です。

主に利用するスーパーが、最も価格が魅力的と回答した人は、『イオン』利用者で5割弱、『西友』利用者で4割強となっています。

◆革新的・先進的だと思う大手スーパー

最も革新的・先進的だと思う大手スーパーは、「イオン」が31.6％です。「わからない」が56.4％を占め、他のイメージ項目と比べて比率が高くなっています。

中部では「アピタ・ピアゴ」の比率がやや高くなっています。

◆信頼できると思う大手スーパー

最も信頼できると思う大手スーパーは、「イオン」が32.8％、「イトーヨーカドー」が8.1％です。

関東では「イトーヨーカドー」、中部では「アピタ・ピアゴ」がやや高くなっています。

主に利用するスーパーが、最も信頼できると回答した人は、『イオン』利用者で5割、『イトーヨーカドー』利用者で4割台半ば、『アピタ・ピアゴ』利用者で3割強となっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

＜調査結果詳細＞

☆最も信頼できる大手スーパーのイメージ（全2,830件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1792_2_419a9847bf83f63fb5c40293efca3744.jpg?v=202606220352 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1792_3_fee748af4f233f5ca1fab7d2c868a44e.jpg?v=202606220352 ]

※調査結果の掲載・引用に関して(https://myel.myvoice.jp/user_data/citation)

こちらは、マイボイスコム(株)がインターネット調査（ネットリサーチ）で実施した自主調査結果です。

調査結果を掲載・引用いただく場合は、必ず「マイボイスコム調べ」もしくは「マイボイスコム(株)調べ」と表記をお願いいたします。

＜お問合せ＞

調査結果に関するお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

myel@myvoice.co.jp （MyEL担当）

＜関連情報＞

マイボイスコムの自主調査結果が閲覧できるアンケートデータベース「MyEL」や、アンケートデータのAI分析ツール「CotoEL」の紹介・調査結果はnoteでもご覧いただけます。ぜひご覧ください。

＜会社概要＞

note掲載ページ :https://note.com/myel_cotoel

マイボイスコム株式会社

【代表者】 代表取締役 清水慎太郎

【設 立】 1999年7月

【資本金】 1億6,183万円（資本準備金含む）

【事 業】 インターネット調査、オフライン調査、テキストマイニング、アンケートデータベース、AI分析サービス

【所在地】 東京都千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル5階

【企業HP】 https://www.myvoice.co.jp/

マイボイスコムは、インターネット調査を中心に提供している伊藤忠グループのリサーチ会社です。

★調査に参加いただく「アンケートモニター」を募集しています。詳細はこちら(https://voice.myvoice.co.jp/info/visitor/)をご覧ください。