リメディ株式会社

リメディ株式会社(https://remedy-tokyo.co.jp/)（東京都千代田区、代表取締役CEO:大野 紘也、以下リメディ）は、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社が主催する「2026年 パートナーアワード」において、企業に対して贈られる最高位のアワード「Best Match Partner PLATINUM」、ならびに個人担当者に対して贈られる「Top Recruiter GOLD」の2部門でダブル受賞いたしました。なお、表彰式は2026年5月22日にDeloitte Innovation Park（東京都千代田区丸の内）にて開催されました。

受賞アワードの詳細

1. Best Match Partner PLATINUM（最上位アワード）

デロイト トーマツ コンサルティングの採用活動において、内定数に対する承諾数（承諾率）が特に高い人材紹介会社に贈られる最上位のアワードです。求職者と企業の双方にとって本質的なキャリアマッチングを実現した人材紹介会社に対して授与されます。

2. Top Recruiter GOLD（個人賞）

同社の採用活動において、年間を通じて最も多くの入社実績を挙げた個人担当者に対して授与されるアワードです。リメディからは平岡 弦が選出されました。

今回のダブル受賞につながったリメディの支援スタンス

リメディは、コンサルティング業界をはじめとするハイクラス人材紹介を中核事業とし、求職者と企業の長期的な活躍を支えるキャリアパートナーシップの構築に取り組んでまいりました。今回のダブル受賞は、リメディが大切にしてきた以下の支援スタンスが評価された結果と受け止めております。

1. 求人票の表層だけでは判断しない、深い企業理解

パートナー・現場責任者との密な対話を通じて、現場で本当に求められている人材像と事業の方向性を深く把握します。

2. スキルと人間性の両面でのカルチャーフィット見極め

企業が大切にする価値観・倫理観に共鳴できる人材であるかを厳格に確認します。

3. 候補者のキャリアと企業の成長の双方に責任を持つ伴走支援

目先の内定獲得を目的とせず、入社後の長期的な活躍までを見据えたご提案を行います。

今後の展望

現在の人材紹介市場においては、求人数の拡大と専門性の高度化に伴い、量的な紹介よりも「マッチングの質」が一段と重視される潮流が強まっています。こうした環境のなか、リメディは本受賞を機に、コンサルティング業界をはじめとする各業界の企業の採用課題解決により一層貢献してまいります。要件が固まった後に呼ばれる「単なるエージェント」ではなく、採用戦略の上流から壁打ち相手として相談いただける「真のタレントパートナー」を目指し、企業との深いパートナーシップ構築に努めてまいります。

受賞概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/183679/table/5_1_7eba29b506b6be0cf007d88f7a5836ed.jpg?v=202606220352 ]

リメディ株式会社について

商号：リメディ株式会社

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-27-7 Takebashi7 6階

代表者：代表取締役CEO 大野 紘也

事業内容：ヘッドハンティング事業、エージェント事業



会社HP：https://remedy-tokyo.co.jp/

X：https://x.com/RemedyTokyoPR/

Facebook：https://www.facebook.com/p/100083615280894/

LinkedIn：http://linkedin.com/company/remedy-tokyo