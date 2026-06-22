NARS 2026年上期ベストコスメ受賞最新情報：「ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N」「ライトリフレクティング ルミナイジングスティック」などで複数のベストコスメを受賞

資生堂ジャパン株式会社

NY発のメイクアップアーティストブランド「NARS」から 2026年上半期に発売された新商品「ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N 05555」及び、「ライトリフレクティング ルミナイジングスティック 04233」 「ナチュラル ロングウェア ファンデーション」 「アフターグロー リップバーム N 888」 「ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ 04859」「ブラッシュ N 905」などが、美容3誌「美的」「VOCE」「MAQUIA」を筆頭に、多数の雑誌・オンライン媒体のベストコスメを獲得いたしました。

＜ 受賞アイテム概要＞

〇NARSライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N 05555

全2色 |税込価格6,490円（本体5,900円＋税)

アジア地域で販売個数No.1*を誇る、NARSのアイコン「ライトリフレクティング セッティングパウダー プレスト N」の待望の新色。

フランソワ・ナーズの哲学を体現する“光の反射”による透明感はそのままに、繊細なスキントーンのシェードが肌にシームレスに溶け込み、赤みなどの肌悩みを自然にカモフラージュ。ウエイトレスな心地よさとともに、まるで素肌そのものが美しくなったかのような仕上がりを

叶えます。アイコニックなフォーミュラがメイクをセットし、テカリや化粧崩れを防ぎながら、洗練されたルミナスな質感を長時間キープ。ひとはけで続く、透明感。どこにいても光を放つ、存在感のある肌へ。

*Beaute Research調べ。 2022年-2024年 アジア市場（中国・香港・日本・韓国・台湾・シンガポール・タイ）百貨店・ブティックのコンパクトパウダー売上個数

【受賞タイトルの一部紹介】

美的「美容賢者が選ぶ2026年上半期ベストコスメ」ベースメイク部門 プレストパウダー編 第1位

2026年上半期 VOCEベストコスメ フェイスパウダー部門 1位

MAQUIA ベストコスメ2026 上半期 フェイスパウダー部門 1位

美的GRAND 上半期ベストコスメ フェイスパウダー部門 1位

ViVi 2026上半期 ViViコスメアワード さよなら毛穴部門 1位

大学生のためのnon-noベストコスメ大賞 2026年上半期フェイスパウダー部門 大賞

〇ライトリフレクティング ルミナイジングスティック 04233

全5色│内容量 各4.8g｜税込価格 各5,060円（本体 各4,600円＋税 )

光を受け、魅力が輝く。光を纏い、どの角度から見てもパーフェクトに輝く肌へ導くスティックタイプのハイライター。

この世のものとは思えないほど、優美な輝き。

ずっと触れていたいほど、軽くなめらかなテクスチュア。フランソワ・ナーズが理想とする究極の仕上がりはそのままに、みずみずしいグロウな質感をプラス。バームのようにやわらかく、肌の上をなめらかにグライド。マルチユースで、抜群の肌なじみ。べたつきにくく、頬・目もと・口もとにガラスのような光沢をもたらします。

スティックハイライターが描き出す、光の魔法。

【受賞タイトルの一部紹介】

美的「美容賢者が選ぶ2026年上半期ベストコスメ」メイクアップ部門 ハイライター・シェーディング編 第1位

2026年上半期 VOCEベストコスメ ハイライト部門 1位

MAQUIA ベストコスメ2026 上半期シェーディング・ハイライト部門 2位

美的GRAND 上半期ベストコスメ 何がなんでも艶部門 1位

sweet 2026上半期ベストコスメ ハイライター部門 1位

ViVi 2026上半期 ViViコスメアワード 天才立体感部門 2位

〇ナチュラル ロングウェア ファンデーション

全15色 | 内容量30mL | 税込価格7,480円（本体6,800円＋税）

フランソワ・ナーズが追求し続けてきた軽やかさと透明感はそのままに、毛穴カバレッジを極めたリキッドファンデーション。

NARS独自の「ウェイトレスブラーテクノロジー」を搭載し、インスタントフィルターパウダーが薄いヴェールを重ねたかのように瞬時に肌ノイズを補正。

アドバンストフレキシブルフィルムが肌表面に均一に密着し、表情の動きにもなめらかに追随。美しい仕上がりと軽やかなつけ心地を一日中＊キープします。

さらに、オイルアブソービングマイクロスフィアが余分な皮脂を素早く吸着し、毛穴レスで透明感に満ちたシアーマットな質感を実現。加えて、先進のスキンケア技術「ポアリファイニングトリオ」を採用し、毛穴の目立ちにくい状態へと整えます。

美容液のように軽くブリーザブルなテクスチャー。

＊・・・24時間化粧持ち（美しい仕上がり）データ取得済

【受賞タイトルの一部紹介】

美的「美容賢者が選ぶ2026年上半期ベストコスメ」ベースメイク部門 メイクもちキープ編 第1位

美的「美容賢者が選ぶ2026年上半期ベストコスメ」ベースメイク部門 リキッドファンデーション編 第3位

2026年上半期 VOCEベストコスメ リキッドファンデーション部門 4位

MAQUIA ベストコスメ2026 上半期リキッドファンデーション部門 2位

〇アフターグロー リップバーム N 888

全9色 | 内容量3g |税込価格4,180円（本体3,800円＋税)

とろけるような贅沢。艶っぽい透明感。NARS史上もっともスウィートな「媚びない甘さ」と、カラー＆ケアハイブリッドなフォーミュラで人気のアフターグロー リップバームが、ケア効果とシェードをアップデート。

カラフルな甘いキャンディーカラーが、ひとさじのピュアな官能をオン。

NARSならではのモダンな発色とともに、甘さと洗練が絶妙に調和したスウィートな抜け感を演出。

唇をうるおいで満たし、繊細な輝きで彩ります。

とろけるバームは、べたつくことなく、心地よい使用感ですっと伸び広がります。モノイ ハイドレーティングコンプレックスに加え、2種の保湿成分モイスチャーロッキングブレンドとヒアルロン酸スムージングスフィア*を配合。

長時間うるおいを与え、ふっくらとなめらかな唇に整えます。

＊1・・・トコフェロール、ヤシ油、ガーデニアタイテンシス花エキス（エモリエント成分）＊2・・・シア脂、マンゴー種子油、トコフェロール（エモリエント成分）＊3・・・バルミチン酸エチルヘキシル、ヒアルロン酸Na、トリヒドロキシステアリン、グルコマンナン（保湿成分）

【受賞タイトルの一部紹介】

美的「美容賢者が選ぶ2026年上半期ベストコスメ」メイクアップ部門 ツヤリップスティック編 第3位

2026年上半期 VOCEベストコスメ 口紅部門 5位

MAQUIA ベストコスメ2026上半期 リップスティック部門 4位

〇ライトリフレクティング ルミナイジングブラッシュ 04859

全7色│内容量5.5g | 税込価格6,490円（本体5,900円＋税）

光を受け、魅力が輝く。光を纏い、どの角度から見てもパーフェクトに輝く肌へ導く、華やかなツヤ感と血色感を湛えたブラッシュライター。

この世のものとは思えないほど、優美な輝き。ずっと触れていたいほど、軽くなめらかなテクスチュア。フランソワ・ナーズが理想とする究極の仕上がりはそのままに、色とりどりの血色感をプラス。肌あたりのやさしいシルキーなフォーミュラに、ハイライター特有の透明感あふれる輝きとブラッシュの柔らかな色づきを融合。肌そのものの澄んだ輝きをいっそう引き立てます。ハイライターブラッシュが叶える、夢のような輝き。

【受賞タイトルの一部紹介】

美的「美容賢者が選ぶ2026年上半期ベストコスメ」メイクアップ部門チーク編 第3位

2026年上半期 VOCEベストコスメ チーク部門 4位

MAQUIA ベストコスメ2026 上半期 チーク部門 4位

〇ブラッシュ N 905

全33色│内容量 各4.8g｜税込価格 各5,060円（本体 各4,600円＋税 )

4種のピグメントを独自にブレンドしたピュアピグメントブレンドで、インパクトのある純度の高い見たままの発色を実現。

まるでルースパウダーに血色をプラスしたような繊細なフォーミュラが、内側からにじみ出るようなシアーな発色を叶えます。

シームレスな仕上がりと軽く心地よい使用感が長時間*続き、パーレセントピグメントによる光の反射効果で、毛穴や色ムラなど気になるアラをぼかし、肌をより美しく魅せます。

*16時間化粧もち（ヨレ）データ取得済。（仕上がりには個人差があります）

【受賞タイトルの一部紹介】

MAQUIA ベストコスメ2026 上半期チーク部門 5位

大学生のためのnon-noベストコスメ大賞 2026年上半期 チーク部門 ３位

NET ViVi 2026上半期 ViViコスメアワード ぴゅあモテチーク部門部門 4位