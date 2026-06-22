退職と同時に、その人の判断力も消えていた。「知の継承インフラ」で、それが変わる。

株式会社日本コミュニケーションアカデミー

株式会社日本コミュニケーションアカデミー（東京都豊島区、代表取締役：河野克典／以下、COMAC）は、ベテラン社員の退職や人材流動化によって失われる「組織の知恵」を継承する新技術「インテグラル量子アセス（Integral Quantum Assessment／IQA）」を開発し、特許を出願しました。

多くの企業では、「あの人が辞めると仕事が回らなくなる」「ノウハウが属人化している」といった課題を抱えています。COMACは、人が持つ判断基準や思考パターンを可視化・数値化し、業務プロセスと組み合わせてAI空間上に再現し、個人の知見を組織資産として継承する仕組みを実現しました。

在職中はもちろん、退職後もその人の経験や判断軸が組織の中で活用され続ける――。COMACは、この仕組みを「知の継承インフラ」と位置づけています。

本技術は、ケン・ウィルバーのインテグラル理論「AQAL4象限」と量子力学のアナロジーを融合した独自技術を中核とし、3つの特許技術によって構成されています。単なるAIツールの提供ではなく、企業ごとの経営課題や事業課題に合わせて共に設計・実装する、研究開発型パートナーシップとして展開してまいります。

AI空間のイメージ図

Claude Codeなどのエージェント環境に、社員ペルソナ・業務プロセス・組織知識がネットワーク状に実装され、在籍中も退職後も動的に更新・参照される。

パートナー企業が得られる価値

「知の継承インフラ」は、貴社の事業領域に合わせて以下の形で機能します。

共同研究として取り組むため、貴社固有のデータ・課題に最適化した形で構築します。

■ FIELD 01：事業承継支援・M&Aアドバイザリー

創業者・経営者の思考パターンをAIペルソナとして記録。

「あの人が持っていた判断の軸」を後継者が参照できる形で継承できます。

人を引き継ぐのではなく、思考を引き継ぐ新しい事業承継モデルを共同設計します。

■ FIELD 02：HRテック・採用・組織コンサルティング

候補者・社員の「思考の方向性」を定量化し、チームとの相性を数値で把握。

スキルや経歴だけでは見えない早期離職リスクの予防と、チーム編成の最適化を実現します。

▶ 株式会社TSUMUGU（東京都港区、代表取締役：美才治明則）との共同研究を経てビジネス展開を開始。TSUMUGUとの協業事例が、他領域パートナーとの展開加速の基盤となっています。

TUMUGU社プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000179942.html)

■ FIELD 03：結婚相談所・マッチングアプリ事業者

価値観・関係性志向を24の語彙でベクトル化し、相性を数値的に評価。

「条件は完璧なのに惹かれない」というケースを事前に検出できます。

マッチング再現性0.91（自社実測値）を実現。

■ FIELD 04：ナレッジマネジメント・社内大学・研修機関

ベテラン社員・専門家との対話を構造化し、AIペルソナとして組織に実装。

退職後も「その人ならどう答えるか」を組織が問い続けられる仕組みを構築します。

どうやって実現するのか――仕組みの概要

技術の革新性

■ 技術の核心:「振幅×位相」の複素ベクトル演算という発想

従来のマッチング技術が抱える本質的な限界は、人や仕事を「何ができるか/何を持っているか」という振幅(スカラー量)でしか評価できない点にありました。スキル年数、年収、年齢、保有資格--これらはすべて「強さ」を測る指標であり、「どこへ向かっているか」という方向性を扱えません。

IQAは、人と仕事(あるいは人と人)の状態を、ケン・ウィルバーのインテグラル理論におけるAQAL4象限を直交基底とする複素ベクトルとして表現します。各象限の係数を振幅r(強さ)と位相θ(方向性)に極分解することで、「強さ」と「向き」を独立に扱える数学的基盤を確立しました。

STEP 1【計測】人・業務・プロジェクトの方向性（位相）を数値化

→ 価値観・行動傾向・業務特性を「方向ベクトル」として取得

STEP 2【実装】業務プロセスとペルソナをAI空間に書き込む

→ Claude Codeなどに動的にアップデートされ続ける

STEP 3【継承】退職後・10年後も組織が知恵を参照できる

→ 「あの人ならどう言うか」を組織が問い続けられる

IQA単独でも使える――多領域の課題を解決

知の継承インフラの核心技術であるIQAは、単体でも以下の課題に対応します。

▶ 婚活・就活マッチング

価値志向を数値化。「条件は完璧でも惹かれない」ペアを事前検出。再現性0.91（自社実測値）。

▶ 社内プロジェクト編成

チームメンバーの思考方向性を可視化。相性の良い組み合わせを定量的に提案。

▶ 離職予兆診断

社員の思考ベクトルの変化を追跡。組織文化とのずれを早期に検知。

▶ 事業承継マッチング

創業者と後継者候補の思考方向性を比較。「思考の継承」を設計。

技術補足：「方向性の一致」が相性を決める

IQAのマッチング評価は、量子力学の「波の干渉」と同じ数学構造を使います。

方向性（位相）が揃えば共鳴が起き、逆向きなら打ち消しが起きます。

スキルや年収が高くても、思考の方向性が合わなければ共鳴しない――

これが「優秀なのに活躍できない」現象の数学的な説明です。

▲ 左：方向性が揃うと「共鳴」し相乗効果が生まれる。

右：逆向きだと打ち消し合い、能力が発揮されない。

技術基盤（備考）：3特許の統合アーキテクチャ

知の継承インフラは、以下3つの特許技術を一本のデータフローで連結することで実現します。

先行パートナーには自社データへの最適化を共同で行います。

エピソードlink(R)（特許第7620361号・登録済）CAPTURE 語りから内面を構造化

対話・インタビューの録音を処理し、思考パターン・価値観を構造化データとして抽出。IQAへの入力を生成します。

インテグラル量子アセス IQA（特許出願中）QUANTIFY 方向性（位相）を数値化

インテグラル理論（AQAL4象限）と量子力学的ベクトル演算を組み合わせ、人・業務・プロジェクトの「大きさ（振幅）」と「方向性（位相）」を独立して計測します。

つながるAI(R)（特許第7755836号・登録済）ANALYZE & PERSIST 組織知を抽出・実装

組織全体の思考傾向を分析し施策を生成。AIペルソナとしてClaude Codeなどに実装し、退職後も参照可能にします。

IQAデモサイト（4例）

https://comac.jp/demo/

会社概要

社名：株式会社日本コミュニケーションアカデミー（COMAC）

代表取締役：河野克典（かわのかつのり）

設立：2024年8月29日

所在地：東京都豊島区雑司が谷3-7-1-1階 電話：03-6907-0137

公式サイト：https://www.comac.jp/

事業内容：特許技術「エピソードlink(R)」「つながるAI(R)」を核とした共同研究開発／

組織開発・教育領域におけるAIコミュニケーションシステムの提供

事業モデル：共同研究を通じてパートナー企業の研究機能をアウトソーシングで担う「研究受託型」モデル

お問い合わせ：info@comac.jp