「AIに仕事を奪われる側でいたくない。でも、何から始めればいいか分からない」を解決する、AI×事業開発コミュニティ「ハコブネ」を株式会社Walkersが提供開始。

背景

株式会社Walkers

生成AIの進化により、これまで人が担ってきた業務の多くが自動化の射程に入りました。

多くのビジネスパーソンが「このままでは自分の仕事が代替されるのではないか」という不安を抱える一方で、次のような壁に直面しています。

- 情報は多いのに、実装に進めない：AIトレンドの情報は溢れているが、「自分の事業にどう落とし込むか」が分からない- 一人では続かない：同じ熱量で挑戦する仲間がおらず、孤立しがちで手が止まる- そもそもゴールが曖昧：AIを「何のために」「どこまで」使うのか、方向性が定まっていない

ハコブネは、この「焦りはあるが動けない」状態を抜け出すために、正しいゴール設定と前に進む意志という2つの要素を、仲間とともに磨き合う場として設計されました。

▼ 詳細はこちら

https://www.hakobune-ai.com/

ハコブネで手に入る6つのもの

下記のコンテンツがハコブネには含まれています。

運営者一覧

AIで事業を作っている "やっている側" のメンバーが、そのまま運営します。

株式会社Walkersの事業開発・実装と、AI Docksのコミュニティネットワークです。

料金プラン

ハコブネ設立クルー30名様限定。

個別メンタリングのキャパシティを担保するため、30名到達で一旦募集を停止します。初期クルーの様子を見て、第2期募集を再開予定です。

▼ 詳細はこちら

https://www.hakobune-ai.com/

株式会社Walkersについて

株式会社Walkersはテクノロジーとビジネスの交差点でクライアントの皆様と“共に歩む”成長支援カンパニーです。累計300件以上の開発・制作、200社以上の企業様を支援しています。

発展めまぐるしいAIやノーコードといった新しいテクノロジーと事業開発、補助金、マーケティングなどのビジネスのノウハウを掛け合わせることで皆様の事業の成功にコミットいたします。

》会社HP：https://walker-s.co.jp/