【楽天市場 新品限定セール】13.4インチ大画面タブレット、2６,999円で全セット豪華プレゼントを手に入れよう！

Shenzhen Lezhefei Technology Co., Ltd.

通常販売価格： 39,999円(税込)

現在の販売価格：26,999円(税込)【クーポン利用後】

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/alphawolf/z2/

「大画面でエンタメ、クリエイション、オフィスワーク」--あなたの期待に応えます。手頃な価格なんと29,999円。正規品専用ケース、キーボード、タッチペン、ガラスフィルム、マウスをすべて付属。追加費用ゼロで、開封してすぐ使える。コストパフォーマンスは最高です！

13.4インチ120Hz高リフレッシュレート大画面タブレット、UNISOC T7300強力コア搭載、8GB+20GBメモリ、256GBストレージ（1TBまで拡張可能）、11000mAh超大容量バッテリー＋18W急速充電、4Gフルネットワーク対応デュアルSIMデュアルスタンバイ、4スピーカーによる立体音響、Widevine L1対応で高画質映像配信サービスを楽しめる、Android 16搭載、AI機能を実装。

13.4インチのインセルIPS巨大ディスプレイで、エンタメとクリエイションの快適体験を再定義！

1920×1200のHD高解像度を搭載し、ピクセル密度はほどよく繊細。映画の明暗やグラデーション、人物の微妙な表情はもちろん、イラスト制作における繊細なタッチや色彩の変化までも、正確に再現し、質感をしっかり引き出します。ぼやけや歪みとはおさらばです！

ZPad2 Android タブレットは、先進的なUnisoc T7300プロセッサーを搭載し、AnTuTuベンチマークで約65万点を実現。Unisoc T7280（別名T615、AnTuTuスコア約30万点）と比較して、Unisoc T7300はその2倍以上の性能を発揮します。一般的なミッドレンジCPUであるHelio G99と比較して、性能が20%向上しています。

11000mAhの超大容量バッテリーを搭載。普段の動画視聴、オフィス作業、イラスト制作、ショート動画チェックなど、フル充電なら数日間の連続使用も楽々。通勤・出張・旅行でも、重いモバイルバッテリーを持つ必要はありません。PD18W急速充電対応で、バッテリーが切れても素早く復活。必要な時にすぐ充電できて待ち時間なし。さらにPD20W充電器もおまけで付属しているので、別途アクセサリーを買う必要はなく、開封してすぐに使えます。家でドラマを観るときも、外出先での仕事や創作のときも、いつでもフル充電状態をキープ。ストレスフリーで安心してお使いいただけます～