【7/28 出雲商工会議所開催】山陰の経営者様向け「Claude Codeセミナー」を出雲にて開催

日本AI開発センター株式会社

日本AI開発センター株式会社（本社：島根県出雲市、代表取締役：中尾香達）は、2025年7月28日（月）に出雲商工会議所主催のAI活用実践セミナーに登壇いたします。審査制・定員25名の少人数制セミナーで、山陰地域の中小企業経営者を対象に、Claude Codeをはじめとしたエージェント型AIの実践活用法とDX推進のポイントをわかりやすく解説します。

■ 開催背景

ChatGPTをはじめとした生成AIが急速に普及するなか、「何から始めればいいかわからない」「現場に定着させられない」という声が地方の中小企業経営者から多く寄せられています。

特に注目を集めているClaude Codeは、自然言語で指示するだけでタスクを自律的に遂行するAIエージェントであり、業務効率化・DX推進の切り札として全国の企業が導入を加速させています。

日本AI開発センターは「地方にこそAIエージェントを届ける」を経営理念とし、島根県を拠点にAI導入コンサルティング・研修・エージェント開発を展開してまいりました。今回、出雲商工会議所との連携のもと、山陰地域の経営者が現場に即導入できる知識を体系的に習得できる場を設けることといたしました。

■ セミナー概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/181744/table/4_1_18e520b71349359ea0505ca4a5ca6418.jpg?v=202606220651 ]

■ セミナー内容

本セミナーでは、以下の内容を取り上げます。

1. Claude Codeとは何か／AIエージェントの最新トレンド

生成AIとエージェント型AIの違い、Claude Codeが実務にどう活かせるかを基礎からわかりやすく解説。

2. 中小企業における実導入事例の公開（運用画面付き）

実際に稼働しているAI活用の現場を画面付きで紹介。成功事例・失敗事例を赤裸々に共有。

3. 経営者目線の「AI導入判断軸」～ROI・優先順位・進め方～

何をどの順番で導入すべきか、費用対効果の考え方と意思決定のフレームワークを解説。

4. 質疑応答・個別相談タイム

少人数制の強みを活かし、自社の課題・疑問にその場で回答。個別相談希望の方はセミナー終了後（15:30~16:00）に実施。

■ 本セミナーの3つの特徴

１. 運用画面付きのリアルな事例公開

スライドだけの説明に留まらず、実際に企業が使用しているAIツールの運用画面を直接ご覧いただきます。

２. 経営者目線のAI活用フレームワーク

ROI・導入順序・社内定着の方法など、経営判断に直結する観点を網羅的にカバーします。

３. 審査制25名限定・質疑応答充実

一般公開型の大規模イベントとは異なり、少人数での双方向コミュニケーションを重視。参加者ごとの課題に向き合います。

■ 審査について

本セミナーは事前申込制となっており、お申込み内容をもとに審査を行ったうえで、参加の可否についてご連絡いたします。

審査の結果、ご参加いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

■ 講師紹介

中尾香達（なかお こうたつ）

日本AI開発センター株式会社 代表取締役社長

島根県出雲市出身。島根大学入学後、国内外のAIアプリ開発会社にて事業開発を行い事業責任者を経験。

AI/AX導入コンサルティング・研修・言語モデル開発を手がける。累計AI導入支援社数は140社以上。

■ 今後の展開

日本AI開発センターは、今後も地域の地方自治体・商工会議所・経営団体と連携しながら、島根・鳥取をはじめ中四国全域でAI活用推進セミナーを展開してまいります。「AIを難しいものにしない」をコンセプトに、地方中小企業のAX（AI Transformation）を力強くサポートします。

■ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/181744/table/4_2_748300df1cf28b933994cabe12035ad8.jpg?v=202606220651 ]