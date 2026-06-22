オークション結果レポート：第48回「ライツ・フォトグラフィカ・オークション」

ライカカメラジャパン株式会社

第48回「ライツ・フォトグラフィカ・オークション(https://www.leitz-auction.com/en/Cameras/)」がウェッツラーのライツ・パーク内にあるLeica Weltにて開催され、1950年代に製造されたライカのカメラをはじめ多くのアイテムが高額で落札されました。



1957年製造の「Leica MP black paint no. MP-33」は60万ユーロ*で、1953年頃製造の「Leica Ig prototype no.750000」は54万ユーロ*でそれぞれ落札。



特に驚きの落札結果となったのが1938年製造の「Leica IIIb Black Paint」で、予想落札価格のおよそ10倍となる31万2,000ユーロ*で落札されました。



*落札手数料を含む

「歴史的に価値のあるカメラやアクセサリーの収集熱が依然として高いことがわかり、喜ばしく思います。ここ数年精力的に活動してきた甲斐がありました」と、オークションハウスのライツ・フォトグラフィカ・オークション 社長であるアレクサンダー・セドラクは語っています。セドラクによるとより最近のカメラについても、希少性の高い機種や特別限定モデルに対する人気がますます高まっているとのことです。コレクターズアイテムとしても投資対象としても価値があるレアなカメラは4桁ユーロで落札できるようになっていますが、それ以上に多大な注目を集めるのはやはり5～6桁ユーロの高値が付くカメラです。今回のオークションで最大の注目を集めたのは「Leica MP black paint no. MP-33」でした。

ブラックペイントのレアなカメラ

Leica MP black paint no. MP-33

「M Professional」を意味する「ライカMP」は、製造台数が402台のみ（うちブラックペイントはわずか141台）で、これまでに製造されたライカのカメラの中でも非常にレア度が高いアイテムとして知られています。「ライカMP」の開発の背景にはアメリカの著名な報道写真家たちからの要望がありました。当時、高速フィルム巻き上げが可能な「ライカビット」は「ライカIIIf」でしか使用できませんでしたが、ライカビットを組み合わせたM型カメラを望む声がアルフレッド・アイゼンスタットやデビッド・ダグラス・ダンカンなどから上がったのです。今回出品されたのはシリアルナンバーが「MP-33」で、1957年7月29日にスウェーデンのブラントという販売業者に納入された個体です。カメラ本体と同じブラックペイントの「Leicavit」と、同じくブラックペイントでマウント部が真鍮製の「Summicron 2/5cm」レンズ（シリアルナンバーは「1474885」）とのセットで出品されました。落札価格は60万ユーロ*でした。

*落札手数料を含む

特別なシリアルナンバーが付いた試験的なプロトタイプ

「ライカIg」はスクリューマウント方式で、1950年代のファインダーのない珍しい機種であり、写真の歴史に名を刻むカメラでもあります。今回出品されたのは1953年頃に製造された希少なプロトタイプ「Leica Ig prototype no.750000」です。

Leica Ig prototype no.750000

「ライカIc」と「ライカIf」、そして「ライカIg」のデザインと構造を融合させ、それらの変遷をひとつのボディで体現したかのようなこのプロトタイプは、非常に独特なデザインのトップカバーが特徴です。通常の「ライカIg」はトップカバーがフラットなデザインですが、このプロトタイプはフラッシュ装着部が隆起した形状で、一風変わった外観となっています。区切りの良い「750000」という特別なシリアルナンバーもコレクターにとっては非常に魅力的な要素であり、事前入札からすでに人気の兆しが見え始め、最終的には54万ユーロ*の高値が付きました。

*落札手数料を含む

Leica IIIb Black Paint

「ライカIIIb」は1938年から1941年にかけて製造されたカメラで、オークション市場に出るのはほぼすべてがクローム仕上げです。

「ライカアーカイブス」の記録によるとブラックペイント仕上げの製造台数はわずか5台（シリアルナンバーは「295301」～「295305」）で、1938年9月3日に「LUDOO schwarz」というコードネームでニューヨークに納入されたとのことです。今回出品された個体にはもともとカメラに付属していた正規の1/4インチの小型三脚ネジが付属していました。また、ライツ社の「Summar 2/5cm」レンズ（シリアルナンバーは「496615」）と特別なブラックレザーケースとのセットでの出品でした。落札価格は、予想落札価格3万2,000～3万6,000ユーロの約10倍となる31万2,000ユーロでした。

Leica IIIb Black Paint

*落札手数料を含む

「レア」と「モダン」を兼ね備えたカメラが人気に

Leica M Edition 70

今回のオークションでは、過去10年以内に製造されたカメラでも人気が高騰することがあることを裏付ける結果も得られました。なかでも特に印象的だったのが、「Leica M6 Black Paint 'Leitz Auction' set」と「Leica M Edition 70」です。

「Leica M6 Black Paint 'Leitz Auction' set」は2023年に20台のみが2万5,980ユーロで販売された特別限定モデルですが、今回出品された個体は4万8,000ユーロ*で落札されました。

「Leica M Edition 70」は2024年に2万2,500ユーロで販売された特別限定モデルですが、こちらも当時の販売価格を大きく上回る3万6,000ユーロ*で落札され、希少価値が大幅に上がった結果となりました。この2点よりも大きな人気を集めたのが「Leica MP 10323 'Meister Edition Berlin' outfit」で、2017年にベルリンのライカストアオープン10周年を記念して10台のみ販売された特別限定モデルのうちの1台でした。予想落札価格は2万6,000～3万ユーロでしたが、事前入札の時点ですでにそれを大きく上回り、最終的には13万2,000ユーロ*での落札となりました。

*落札手数料を含む

落札金が「リヒト・インス・ドゥンケル」に寄付されるチャリティーアイテム

今回のオークションでは、特別限定モデル「ライカM10-P サファリ」のプロトタイプ「Leica M10-P Safari prototype」がチャリティーアイテムとして出品されました。このプロトタイプは最終的に販売された製品と比較すると、カラーが深みのある落ち着いたグリーンではなくかなり明るめのグリーンとなっており、印象が大きく異なるのが特徴です。また、ベースプレートにはプロトタイプであることを示す「P08/08」の番号が刻印されています。

Leica M10-P Safari prototype

現代のライカのカメラの中でも特に高い人気を誇る特別限定モデルの開発の過程を知ることができるレアなアイテムです。今回のオークションには主催者のオークションハウスであるライツ・フォトグラフィカ・オークションから提供され、落札手数料なしで落札されました。落札価格は1万6,000ユーロで、その全額がオーストリアの慈善団体「リヒト・インス・ドゥンケル」に寄付されます。

入札は会場のほかオンライン、書面、電話でも可能

今秋には2つのオークションが予定されています。まず10月9日には「Perspectives」と銘打った写真作品のオークションをライカギャラリー ウィーンにて開催予定です。続いて、11月28日には第49回「ライツ・フォトグラフィカ・オークション」を、今回と同様ドイツ・ウェッツラーにあるライツ・パーク内のLeica Weltにて開催予定です。

これまでのオークションと同じく、事前入札はオンライン（www.leitz-auction.com）、書面、電話で受け付けいたします。オークション当日はライブオークションサイト（www.leitz-auction.com および www.liveauctioneers.com）でのリアルタイム入札も可能です。

ライカカメラ・クラシックス社について

ドイツに本社を置くライカカメラ社は、ウィーンに子会社を2社設置しています。ひとつはライカカメラオーストリア社で、もうひとつがライカカメラ・クラシックス社です。ライカカメラ・クラシックス社はヴィンテージカメラを専門に取り扱う子会社で、ヴェストバーン通り40番地にあるストアでは約1,500点のアイテムがご覧いただけます。同ストアは歴史的に価値があるライカのカメラなどの補修部品も数多く保有しており、その保有数は世界最大を誇ります。その豊富な補修部品により、常駐の技術者がコレクターズアイテムに求められる高水準の点検や必要に応じてオークションへの出品前の修理を行うことも可能になっています。

ライカカメラ・クラシックス社は毎年6月中旬と11月末の2回「ライツ・フォトグラフィカ・オークション」を開催しています。このオークションは貴重な年代物のカメラを取り扱うオークションとしては世界有数で、国際的にも非常に価値があるオークションとして認知されており、世界100カ国以上から入札者が参加します。また、オンラインストアでは約5,000点のヴィンテージのカメラ関連製品を常時取り扱っています。

ライカカメラ社について

ライカカメラ社はカメラ、レンズ、スポーツオプティクスを製造・販売するグローバルなプレミアムメーカーです。近年は成長戦略の一環として事業領域を拡大しており、モバイルイメージング（スマートフォン）の分野にも進出しています。また、高品質な眼鏡用レンズと腕時計の製造も手がけるほか、自社製プロジェクターによりホームシネマ市場に参入しています。本社はドイツ・ウェッツラーにあり、ポルトガルのヴィラ・ノヴァ・デ・ファマリカンには第2工場を置いています。世界各地に独自の販売会社と120を超えるライカストアを構え、グローバルな販売ネットワークを構築しています。ライカは、革新技術と組み合わさった「最高水準の品質」「ドイツならではのクラフツマンシップ」「インダストリアルデザイン」の代名詞となっています。そのブランド力を活かした活動の一環として、世界各地に約30のライカギャラリー設置、ライカアカデミーの開催、「ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード（Leica Hall of Fame Award）」や「ライカ・オスカー・バルナックアワード（LOBA）」といった国際的アワードの主催をはじめ写真文化の振興に取り組んでいます。

Leica Camera Japan

https://leica-camera.com