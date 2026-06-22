展示会限定ノベルティ「FI-RAMEN-T」を発表、次世代ものづくりを伝える企画【APPLE TREE株式会社】

APPLE TREE 株式会社

APPLE TREE株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：朴秀明）は、展示会限定ノベルティとして、オリジナル企画「FI-RAMEN-T」を発表いたしました。

「FI-RAMEN-T」は、3Dプリンティングにおける設計データや造形プロセスの概念を、ラーメンという身近なモチーフに置き換えて表現したノベルティです。造形条件の調整や試行錯誤を重ねながら最適な結果へと近づけていく3Dプリントの特性を、味や食感といった感覚的な要素に重ねることで、来場者に直感的な直感的に理解いただくことを目的としています。

本企画では、G-Code（造形指示データ）をスープに見立てるなど、3Dプリンティングに関わる要素を独自の視点で再解釈しています。また、試行錯誤や改善の積み重ねそのものに価値があるという、ものづくりの考え方の一端を表現しています。

なお、本ノベルティに使用している即席麺の中身は既存製品を活用しており、食品としての品質および安全性は各製造元の基準に準じています。

APPLE TREE株式会社は、本取り組みを通じて、専門的に捉えられがちな3Dプリンティング技術をより身近なものとして伝え、ものづくりの可能性や面白さを広く発信してまいります。

「Fi-RAMEN-T」は、「ものづくりワールド東京」（2026年7月1日（水）～3日（金）／東京ビッグサイト）にて配布を予定しています。

また、本ノベルティは、当社公式Xのフォローおよび「#フィラーメント」を付けた写真投稿にご協力いただいた方へ配布を予定しています。

会社情報APPLE TREE株式会社

■所在地

大阪本社：

〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル 18階

06-6710-9061



東京支社：

〒105-0012 東京都港区芝大門2-9-4 VORT芝大門III 9階

03-6450-1163



■設立：

2012年10月



■事業内容：

3Dプリンターの販売・保守 / 3Dスキャナーの販売・保守・測定サービス /

3D関連ソフトウェアの販売 /3Dプリントシューズの販売 /

新製品の設計・開発支援 / 3Dプリント量産サービスビューロ



■各種ホームページ

APPLE TREE：https://apple-tree.co.jp

Markforged：https://apple-tree.co.jp/brand/markforged

FLASHFORGE：https://flashforge.jp

SCANOLOGY：https://3d-scantech.jp

STARAY：https://staray.co.jp

PollyPolymer：https://pollypolymer.jp