GMOサイバーセキュリティ byイエラエ、インターポールと欧州評議会主催のサイバー犯罪捜査訓練に2年連続で演習を提供

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループでサイバー攻撃対策事業を展開するGMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社（代表取締役CEO：牧田 誠 以下、GMOサイバーセキュリティ byイエラエ）（※1）は、2026年5月19日～21日にモロッコのマラケシュで開催されたインターポール（国際刑事警察機構）と欧州評議会が主催する「第2回 Cyber Games & Digital Security Challenge」で、各国のサイバー犯罪捜査関係者向けに、サイバー犯罪捜査を実践的に学ぶ演習を提供しました。

GMOサイバーセキュリティ byイエラエや民間セキュリティベンダー、大学等が提供した演習には、約50か国400名の応募者の中から選抜された160名の法執行機関関係者や政府関係者などサイバー犯罪捜査に関わる関係者が参加しました。参加者はランダムに編成されたチームでランサムウェア捜査、暗号資産追跡などの各シナリオ課題に取り組み、実践を通じてサイバー犯罪捜査技術の向上を図りました。

近年、組織を狙ったランサムウェア被害や国際的なサイバー犯罪、またAIの普及による新たな脅威が深刻化する中、本取り組みを通じて各国捜査機関の対処能力向上を支援し、国際社会全体のサイバーセキュリティ強化に貢献します。

（※1）GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社はGMOインターネットグループ株式会社の連結会社です。

【本演習の要旨】

インターポールが過去7回主催してきた「Digital Security Challenge」と欧州評議会が主導する「Cyber Games」は国際的なサイバー犯罪対策能力を強化することを目的としたサイバー犯罪対策訓練の催しです。昨年から2つの催しが統合され、第1回がマレーシアで開催されたのに続き、今年はアフリカで初開催となりました。

今年は欧州評議会の「CyberSEE」「CyberSouth+」「CyberSPEX」「GLACY-e」「Octopus」の各プロジェクトが連携して実施し、インターポール（国際刑事警察機構）、モロッコ国家安全総局（DGSN）、情報システム安全総局（DGSSI）も協力しました。世界各地から応募した約400名の中から選抜された160名が、警察・デジタルフォレンジック・サイバーセキュリティの混成チームを編成し、ランサムウェア捜査、暗号資産追跡、OSINT（公開情報調査）、デジタルフォレンジック、資産凍結・押収、国際捜査協力に基づく訴追手続きの6つの実践的なサイバー捜査シナリオに挑みました。

GMOサイバーセキュリティ byイエラエは、インターポール（国際刑事警察機構）のサイバー犯罪捜査部門にて、世界初の民間からの出向者として働いた経験を持つ、GMOサイバー犯罪対策センター 局長 福森 大喜が、昨年に引き続き本催しの中でサイバー犯罪への捜査手法を実践的に学ぶ演習を提供しました。参加者はランダムに編成されたチームで各シナリオ課題に取り組み、実践を通じてサイバー犯罪捜査技術の向上を図りました。

GMOサイバー犯罪対策センター 局長 福森 大喜 「第2回 Cyber Games & Digital Security Challenge」会場にて撮影

【GMOサイバーセキュリティ byイエラエの本演習提供者によるコメント】

■GMOサイバー犯罪対策センター 局長 福森 大喜

多くの国から参加者が集まり、国際的なサイバー犯罪対策訓練に取り組むのは例年と同様でしたが、今年はAIとロボットの要素が強くなり、これまでとは異なる雰囲気でした。

手動で行っていた作業の多くがAIで自動化、効率化され、いかに上手にAIを使いこなすかに焦点が当てられることとなりました。攻撃者もAIを駆使してサイバー犯罪を実行してきていますが、捜査機関側はそれを上回る速度と深さでAIを活用する必要があることを再認識していただけたと思います。

【開催概要】

イベント名：第2回 Cyber Games & Digital Security Challenge

開催日時：2026年5月19日～21日

開催場所：モロッコ マラケシュ

主 催：インターポール、欧州評議会

協 力：モロッコ国家安全総局（DGSN）、情報システム安全総局（DGSSI）

参加者数：50か国・160名（応募者約400名から選抜）

【GMOサイバーセキュリティ byイエラエについて】（https://gmo-cybersecurity.com/(https://gmo-cybersecurity.com/)）

GMOサイバーセキュリティ byイエラエは、国内最大規模のホワイトハッカーで組織されたサイバーセキュリティのプロフェッショナルカンパニーです。会社理念である「人を助ける信念を守るチカラに変えていく」ために今後も最先端の技術と実践的な教育を通じて、日本のサイバーセキュリティの強化に貢献していきます。また、「世界一のホワイトハッカーの技術力を身近に」を目指して、各種脆弱性診断、ペネトレーションテスト、セキュリティコンサルタント、SOCサービス、フォレンジック調査まで包括的にサイバーセキュリティ対策サービスをご提供します。

以上

【 GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社】（URL：https://gmo-cybersecurity.com/(https://gmo-cybersecurity.com/)）

会社名 GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役CEO 牧田 誠

事業内容 ■Webアプリ及びスマホアプリ脆弱性診断 ■ペネトレーションテスト

■不正利用（チート）診断 ■IoT脆弱性診断 ■自動車脆弱性診断

■フォレンジック調査 ■CSIRT支援 ■クラウドセキュリティ診断

■クラウドセキュリティ・アドバイザリー

資本金 1億円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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