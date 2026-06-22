大宮駅西口 徒歩3分のダイエットエステ「痩身革命 大宮店」が美容ブランド「ReFa」正規取扱を開始

店舗情報サービス株式会社

店舗開業支援や直営サロン運営を手がける店舗情報サービス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：繁友健志）が運営する、さいたま市・大宮駅西口 徒歩3分の「ダイエットリンパエステ専門店 痩身革命 大宮店」は、株式会社MTGの美容ブランド「ReFa（リファ）」の正規取扱店として、2026年6月より店頭での製品取り扱いを開始しました。女性専用・完全個室のプライベート空間でのカッピング施術と、ReFa製品を用いた自宅でのセルフケアを掛け合わせ、地域のお客様へ新しい美容の選択肢を提案します。

■大宮駅西口 徒歩3分、ダイエット専門エステが「ReFa」正規取扱店に

さいたま市大宮区（大宮駅西口 徒歩3分）の「痩身革命 大宮店」は、2026年6月より美容ブランド「ReFa」製品の店頭取り扱いを開始しました。同店は株式会社MTGの承認を受けた正規取扱店です。

大宮エリアでは美容室等での取り扱いは見られるものの、ダイエット・痩身専門のプライベートエステサロンでの本格的な取り扱いは希少です。店舗での施術に加え、自宅での良質なケアを提供することで、地域に新しい美容体験を生み出します。

※エステ施術および美容機器の使用感・結果には個人差があります。

■サロンケア×セルフケア カッピング痩身とReFa製品で新しい美容習慣

同店は、カッピング（吸い玉）を用いた多段階のダイエットリンパ施術を提供しています。今回、このサロン施術と、自宅でのReFa製品によるセルフケアを統合した提案体制を整えました。

物価高などでサロンへの来店サイクルが長期化するなか、良質なホームケア用品で日常のセルフケアを支える取り組みが美容業界で広がっています。同店もこの流れに沿い、プロの施術とホームケアを掛け合わせた美容習慣を提案します。

■女性専用・完全個室のプライベート空間

「痩身革命 大宮店」は、女性専用かつ完全個室のパーソナル空間を完備しています。高額なコース契約を前提とせず、都度払いや回数券を導入し、透明性の高い料金体系を採用しています。

こうした顧客に寄り添う姿勢が評価され、Google口コミ4.9（200件超） の高い支持を得ています。

■美容ブランド「ReFa（リファ）」について

「ReFa」は、株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市）が展開するビューティーケアブランドです。美容ローラーをはじめ、ファインバブル搭載シャワーヘッドやドライヤー、ヘアアイロン等の製品を展開し、国内外の美容意識の高い層に支持されています。

同店が正規取扱店として導入することで、サロンでの提案の幅を広げ、来店客の日常の美容をサポートします。

■よくある質問（FAQ）

Q. 料金体系はどうなっていますか。

A. 高額なコース契約を前提とせず、都度払いや回数券を用意しています。詳細は公式サイトをご確認ください。

Q. ReFaはどの製品を扱っていますか。

A. 取扱品目は店頭にてご案内します。詳細は来店時にスタッフへお問い合わせください。

Q. 予約方法を教えてください。

A. 公式サイトまたはホットペッパービューティーからご予約いただけます。

Q. アクセスは。

A. 大宮駅西口 徒歩3分（さいたま市大宮区桜木町2-2-8 花背ビル2F）です。

Q. 営業時間は。

A. 10:00～22:00（不定休）です。

■店舗情報（痩身革命 大宮店）

・店名：ダイエットリンパエステ専門店 痩身革命 大宮店

・業態：ダイエットリンパエステ専門店（女性専用・完全個室）

・所在地：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-2-8 花背ビル2F

・アクセス：大宮駅西口 徒歩3分

・営業時間：10:00～22:00（不定休）

・公式サイト：https://blog.soshinkakumei.com/

・ホットペッパービューティー：https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000677768/

■会社概要・お問い合わせ

・会社名：店舗情報サービス株式会社

・代表取締役：繁友健志

・所在地：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町6F

・事業内容：店舗開業支援、直営サロン運営、店舗運営コンサルティング

・公式サイト：https://tenpojs.co.jp/

・お問い合わせ：info@tenpojs.co.jp