株式会社webCG、イードから新社長が就任し本日より新経営体制で始動

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋、以下 イード）は、2026年2月24日に開示のとおり、2026年2月27日付で株式会社webCG（代表取締役：近藤 俊、以下 webCG）の全株式を取得し、子会社化いたしました。

このたび2026年6月22日付で代表取締役には山本ちひろが就任し、新経営体制のもと、本社機能をイードのオフィスに移し、新たなスタートを切りましたことをお知らせいたします。

（※）2026年2月24日発表 開示資料

株式会社 webCG の株式取得（子会社化）に関するお知らせ(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS80446/a563a2f4/2496/4a5f/a68d/0a6eb6e02a8f/140120260224567433.pdf)

■webCG新経営体制

代表取締役 山本ちひろ（株式会社イード メディア事業本部 オートモーティブ事業部 部長）

取締役 土本 学（株式会社イード 執行役員 メディア事業本部 本部長）

新オフィス：〒164-0012 東京都中野区本町一丁目32番2号 ハーモニータワー17階

■新代表取締役コメント

このたび、株式会社webCGの代表取締役に就任いたしました山本ちひろです。

1998年の創刊以来、webCGは自動車専門メディアとして、多くの読者の皆さまや自動車業界関係者の皆さまに支えられながら、質の高いコンテンツを発信し続けてまいりました。その歴史と信頼を受け継ぐことに、大きな責任と使命を感じています。

自動車業界は、電動化やソフトウェア化、AI技術の進化などにより、大きな変革期を迎えています。また、人々の情報収集やコミュニケーションのあり方も大きく変化しています。そのような時代においても、webCGが大切にしてきた独自の視点による取材や試乗記、評論といったコンテンツの価値は変わらないと考えています。

私はこれまで自動車メディア事業に携わるなかで、良質なコンテンツに加え、人と人、人と情報をつなぐ場の重要性を実感してきました。今後はwebCGの伝統を大切に守りながら、読者の皆さまとの接点をさらに広げ、クルマを愛する人々が集い、つながり、新たな発見が生まれる場としての価値も高めていきたいと考えています。

変えるべきものは変え、守るべきものは守る。その姿勢を大切にしながら、webCGが長年培ってきた編集力と信頼を礎に、読者や自動車業界とのつながりをさらに深め、次の時代のwebCGを築いてまいります。

今後とも変わらぬご支援、ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

■webCGについて

自動車専門サイト「webCG」を運営。「webCG」は自動車専門誌「CAR GRAPHIC」のインターネットサイトとして1998年に創刊して以来、単なるニュースだけでなく、試乗記、技術解説、エッセイなど深く質の高いコンテンツを提供し、自動車ファンのみならずメーカー・業界関係者からも高い評価と信頼を得てきた専門メディアです。

イードは、これまで自動車領域において「レスポンス」「CARTUNE」「e燃費」「Push on! Mycar-life」「[HYPEMOD]」「CAR CARE PLUS」などの専門メディアを展開してきました。今後はこれらのユーザー基盤とともに、イードが有する広告営業力・AIデジタル展開力と、webCGの編集力・ブランド力を融合させることで、自動車メディア事業のさらなる強化を図ってまいります。

■本リリースに関するお問合せ

広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/