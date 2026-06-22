歯科医院向け患者管理システム「ジニー」、医療メディア「メディカルドック」とAPI連携を開始

株式会社DentaLight

株式会社DentaLight（本社：福岡県福岡市、代表取締役：藤久保元希／以下、DentaLight）と、株式会社GENOVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平瀬智樹／以下、GENOVA）は、DentaLightが提供する歯科医院向け患者管理システム「ジニー」と、GENOVAが運営する医療メディア「メディカルドック」の予約システム「メディカルドック予約」において、API連携を開始いたしましたのでお知らせいたします。

本連携により、「ジニー」上の予約枠や空き枠が「メディカルドック予約」とリアルタイムに連動し、「メディカルドック」経由の予約情報が直接「ジニー」へ自動連携されるようになります。

■業務提携の背景と目的

現在、多くの歯科医院において、WEBを活用した新規患者の獲得（集患）と、院内における予約管理や受付業務の効率化（DX推進）が重要な課題となっています。特に複数のWEBメディアや自社サイトで予約を受け付ける際、手動での枠調整や二重予約のリスク、予約データの転記作業などのアナログな対応がスタッフの大きな負担となっていました。

DentaLightは、「Lead the Health～健康を先導する～」をミッションに、多くの歯科医院で導入されている歯科医院向け予約・CRMシステム「ジニー」を提供し、院内の予約管理や患者コミュニケーションの最適化に強みを持っています。一方、GENOVAは、「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションに掲げ、医療メディア「メディカルドック」の運営および「メディカルドック予約」の提供を通じて、医療機関のデジタルマーケティング支援を行ってまいりました。

このたび、両社のシステムをAPI連携することで、患者が歯科医院選びに活用する「医療メディア」と、歯科医院が運用する「院内患者管理システム」をシームレスに直結させます。これにより、患者の予約における利便性を向上させるとともに、歯科医院の「集患率アップ」と「受付業務の大幅な負担軽減」を同時に支援いたします。

■本連携による概要とメリット

1. 予約枠・空き枠のリアルタイム自動連動

「ジニー（院内の基幹システム）」で管理している最新の空き状況が、自動的に「メディカルドック予約」へ反映されるため、手動による枠調整の手間が一切不要になります。

2. 予約情報のダイレクト自動連携

「メディカルドック」からのWEB予約データが、「ジニー」へ自動で連携されるため、スタッフの作業負担を軽減し、転記ミスや二重予約の発生を防ぎます。

3. 患者体験（UX）の向上と歯科医院のDX推進

24時間いつでも正確な空き枠から即時予約（リアルタイム予約）が可能になるため、患者の離脱を防ぎ、集患効率を高めます。同時に、受付スタッフは本来の診療サポートや患者への対応に専念できる環境を構築できます。

■今後の展望

DentaLightとGENOVAは、今後も歯科医院および患者の双方がメリットを実感できるスマートな医療体験の提供を目指し、機能連携の強化やDXソリューションの普及に努めてまいります。

■株式会社DentaLightについて

DentaLightは、歯科、口腔ケアから予防医療をリードする存在になることを目指し、歯科予防医療の価値を社会に拡げるヘルスケアテック企業です。



【会社概要】

企業名 ：株式会社DentaLight

所在地 ：福岡県福岡市博多区店屋町8-27 GOODOFFICE呉服町6F

代表者 ：代表取締役 藤久保元希

事業内容：「健康をもっと相互依存できる」ITシステム開発

（歯科医院の課題をみつけるITツール「ジニー」

セルフケアアプリ「myDental」）

歯科医院マーケティング、歯科医院の業務コンサルティング

URL ：https://dentalight.co.jp/

■株式会社GENOVAについて

株式会社GENOVAは、「ヒトと医療をつないで健康な社会を創る」をミッションとして掲げ、革新的なヘルスケアテックサービスを提供している企業です。日本が現在直面している少子高齢化に伴う医療人材不足への対応、そして国の医療費負担拡大に伴う健康寿命の延伸と適切な医療アクセスの必要性といった社会課題を解決すべく、多角的な事業を展開しています。当社の提供するサービスを通じて、患者や利用者の医療・健康における不安や不満を解決し、より質の高い医療体験を提供することを目指しています。

【会社概要】

企業名 ：株式会社GENOVA

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

東京都渋谷区渋谷2-17-1 渋谷アクシュ23F

代表者 ：代表取締役社長 平瀬智樹

事業内容：メディカルプラットフォーム事業

スマートクリニック事業

歯科流通事業

DX事業

URL ：https://genova.co.jp

【本件に関するお問い合わせ】

ジニーWEBページよりお問い合わせください。

https://genie-dc.com/contact/

担当：江口

TEL：050-2018-0069

メール：contact@dentalight.co.jp