エー・ディー・ワークス、系統用蓄電所事業拡大に向け 第７号・第８号開発用地の取得契約を締結

株式会社ADワークスグループ

株式会社ＡＤワークスグループ（所在地：東京都千代田区､代表者：代表取締役社長CEO田中秀夫､以下「ADWG」）の子会社で、収益不動産事業を推進する株式会社エー・ディー・ワークス（本社：東京都千代田区､代表取締役社長：鈴木俊也、以下「ADW」） は、第７号（佐賀県伊万里市）及び第８号（栃木県日光市）となる系統用蓄電所開発用地の取得契約を締結したことをお知らせいたします。これにより、2026年中に累計10か所を確保する目標に対して、累計８か所まで進捗いたしました。

本件は、ADWが市場形成期から系統用蓄電所事業に参入し、これまでの案件取得・開発の実績や、事業パートナーとの連携体制による案件取得力の強化が寄与したものと考えております。

当社は系統用蓄電所事業を、再生可能エネルギーの普及拡大をさせる調整インフラとして社会課題解決に重要な事業であるとともに、高い成長期待によって当社のビジョン（2034年に税前利益200億円）実現を後押しする新規事業として位置づけ、引き続き、本事業を推進してまいります。

１．本件の概要

ADWは今回新たに、第７号（佐賀県伊万里市）及び第８号（栃木県日光市）の系統用蓄電所開発用地の取得契約を締結しました。今後、各用地における蓄電所の開発工事及び系統接続手続きを経て、2027年に順次稼働開始を予定しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160356/table/77_1_2d426dc4ea189156ffdd1154862129c9.jpg?v=202606220352 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/160356/table/77_2_d35d41c733bad9e03b331fef8913dd52.jpg?v=202606220352 ]

※稼働開始時期は、工事進捗、系統接続手続きその他の状況により変動する可能性があります。

※各契約は、系統連系に係る工事等諸条件の確定を停止条件としております。

2．早期参入による実績蓄積が競争力強化の好循環を創出

ADWは、2025年に系統用蓄電所事業に参入し、出力2MW程度の高圧蓄電所の開発を中心に、スピード感をもって推進しております。これまでに累計６か所の開発用地を取得し、うち１か所は既に竣工し、卸電力市場及び需給調整市場での運用を開始しております。

こうした実績の蓄積が、案件情報取得機会の拡大と投資判断の精度向上につながる好循環を創出し、本取得契約締結にも寄与したものと考えております。

今後も、現在開発・稼働を予定している他の蓄電所の運用開始を推進することで、さらなる実績を蓄積するとともに、中長期的に利益貢献可能な成長事業として取り組んでまいります。

詳細は、以下のURLよりご覧ください。



〇エー・ディー・ワークス、系統用蓄電所事業拡大に向け第７号・第８号開発用地の取得契約を締結

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/32500/ef5461db/1061/4480/a048/1dd408883f68/140120260622575875.pdf

株式会社ADワークスグループ

株式会社ADワークスグループは、不動産を中心とした投資ソリューションカンパニーです。東証プライム市場上場。東京に本社を持ち、大阪、福岡、ロサンゼルスにも拠点を置きながら国内外で事業を展開しております。



当社グループの発祥は1886（明治19）年に遡り、時代の流れと共に変化し続けてきました。北極星（パーパス）・ビジョンを掲げ、個人・法人を問わず多様なニーズに応じた不動産投資商品を提供しています。



会社名: 株式会社ADワークスグループ

所在地: 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル 5F

代表者: 代表取締役社長CEO 田中 秀夫

設立: 1886年2月

証券コード: 2982（東証プライム）

URL: https://www.adwg.co.jp/