インフィニア株式会社 代表取締役・深沢孝樹が「地域安全運動功労（個人）」を受賞- 万世橋警察署「防犯功労等表彰伝達式」にて表彰

インフィニア株式会社

秋葉原のメイドカフェ「あっとほぉーむカフェ」を運営するインフィニア株式会社（本社：東京都千代田区）は、当社代表取締役・深沢孝樹が、2026年6月19日、万世橋警察署にて開催された「防犯功労等表彰伝達式」において、生安部長・東防連会長連盟賞「地域安全運動功労（個人）」として表彰されたことをお知らせいたします。

万世橋警察署『防犯功労等表彰伝達式』にて表彰を受けた代表取締役・深沢孝樹

今回の表彰は、秋葉原地域における防犯意識の向上および、安全・安心な街づくりに向けた継続的な取り組みが評価されたものです。

インフィニア株式会社ではこれまで地域に根差した企業として、万世橋警察署と連携しながら防犯啓発活動や地域安全活動に積極的に取り組んでまいりました。

万世橋警察署・豊田署長より表彰状を受け取る

2025年インフィニア株式会社は、継続的な地域防犯活動への取り組みを評価され、万世橋警察署より防犯ボランティアに任命されました。

任命後は万世橋警察署と連携し、あっとほぉーむカフェAKIBAカルチャーズZONE店にて不審者対応訓練を実施したほか、有志の女性スタッフの発案により護身術講習を開催。毎月行われている『客引き行為等防止の合同パトロール』など地域防犯活動に継続的に参加するなど、防犯意識向上に向けた取り組みを積極的に行ってまいりました。

また、地域防犯運動や啓発活動にも継続的に参加し、秋葉原地域の安全・安心な街づくりに取り組んでおります。

なお本表彰は、昨年受賞した当社所属のレジェンドメイドhitomi、一昨年受賞したインフィニア株式会社に続き、今回で三度目の受賞となります。

これらの受賞を通じて、地域防犯への継続的な取り組みが、企業・スタッフ双方において評価される結果となりました。

今後もインフィニア株式会社は、警察署および地域の皆さまと連携しながら、秋葉原地域を中心とした防犯・啓発活動を推進し、地域住民ならびに訪問者の皆さまが安心して過ごせる街づくりに貢献してまいります。

■代表取締役 深沢孝樹 コメント

このたび『地域安全運動功労（個人）』を受賞できましたことを、大変光栄に思っております。

今回の受賞は、当社だけでなく、日頃より地域防犯活動にご協力いただいている万世橋警察署の皆さま、そして秋葉原地域の皆さまのお力添えがあってこそのものだと感じております。

秋葉原という街に支えられながら事業を続けてまいりました企業として、地域の安全・安心な街づくりに少しでも貢献できたことを大変嬉しく思います。

今後も、地域の皆さまや関係機関の方々と連携しながら、防犯・啓発活動に継続して取り組み、秋葉原からより良い社会づくりに貢献してまいります。

＜あっとほぉーむカフェ＞

『ご主人様とメイド』という独特なメイドカフェの世界観をポップなカルチャーとして確立したメイドカフェ

メディアでおなじみの美味しくなるおまじまい「萌え萌えきゅん」を生み出し、インターネットを中心に流行した言葉「萌え～」で2005年ユーキャン流行語大賞トップテンを受賞。

2024年には創業20周年を迎え、現在秋葉原に８店舗、大阪に３店舗展開し、2025年には名古屋に2店舗同時オープン。メイド歴20年のレジェンドメイドhitomiを筆頭に650名以上のメイドが在籍。

2020年よりメタバース上で営業するバーチャル店舗「バーチャルあっとほぉーむカフェ」もオープン。現在バーチャルメイドは店舗とは別に60名が在籍。

海外からのお客様、女性ひとりのお客様、小さいお子様のいるご家族でも入りやすい「安心・安全・健全」なエンターテインメントを推奨し、観光地としても人気のカフェスタイルのテーマパークです。



■あっとほぉーむカフェ公式HP

https://www.cafe-athome.com

■あっとほぉーむカフェグローバルサイト

https://www.maidcafe-athome.com/



■あっとほぉーむカフェ公式X

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■あっとほぉーむカフェ公式Instagram

https://www.instagram.com/athome__cafe



■あっとほぉーむカフェ公式TikTok

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