吸収合併契約の締結および工場新名称の決定のお知らせ

テーブルマーク株式会社

テーブルマーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：松田要輔）は、生産体制再編の一環として、製造機能を有するテーブルマークグループ会社5社を2027年1月に統合し、直営体制へ移行する予定です。

本日6月22日開催の弊社取締役会において、吸収合併契約の締結を承認し、グループ会社5社との契約を締結いたしました。併せて、合併後の各工場の新名称を決定しましたのでお知らせします。

本再編は、効率的かつ持続可能な生産体制の構築を目的としています。グループ内の製造機能を統合し、生産性の向上とガバナンスの強化を通じて経営の一体化を図り、事業基盤を強化することで、持続的な成長につなげてまいります。

■2027年1月1日付 各拠点の新名称および工場概要■テーブルマーク株式会社 概要

社名：テーブルマーク株式会社

代表取締役社長：松田 要輔

本社所在地：東京都中央区築地6-4-10

事業内容：冷凍食品、その他食料品の製造・販売

URL：https://www.tablemark.co.jp/