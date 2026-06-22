タイミー、秋田県鹿角市と包括連携協定を締結

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、秋田県鹿角市（市長：笹本 真司）と包括連携協定を締結いたしました。

秋田県鹿角市は、北東北三県のほぼ中央に位置し、十和田八幡平国立公園に代表される数多くの景勝地や温泉郷などの観光資源に恵まれています。また、地熱や水力、風力といった再生可能エネルギーが豊富なことから、全国に先駆け「2030ゼロカーボンシティ」の実現に取り組んでいます。

さらに文化面は「大日堂舞楽」「花輪祭の屋台行事(花輪ばやし)」「毛馬内の盆踊」の3つのユネスコ無形文化遺産と、世界文化遺産「大湯環状列石」と合計4つの世界遺産をもつ「世界遺産のまち」です。

一方、市の人口は昭和30年をピークに減少が続いており、地域の担い手不足が進行し、新たな働き方も含めた対策が急務となっています（※1）。

この度の協定では、タイミーの活用によって、鹿角市に所在する企業の人手不足の解消や、スポットワークを通じたスキマ時間の活用による多様な働き方の推進等を目指します。

当社が掲げる「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」のミッションのもと、鹿角市の地域課題の解決に向けて尽力してまいります。



※1：鹿角市総合計画後期基本計画

https://www.city.kazuno.lg.jp/material/files/group/4/2604gaiyou.pdf

取り組みの内容

本連携協定では、当社と鹿角市が連携しながら、関連事業者をはじめとする市内事業者および市内の働き手に対して様々なサポートを行います。

タイミーと地方自治体との連携について

- 市内事業者を対象としたスポットワーク活用促進イベントや説明会の実施- 好きな場所・好きな時間で働ける「スポットワーク」の利便性を活かした市内の潜在労働力の喚起

当社はこれまで41都道府県・92自治体と連携協定を締結しており、今回の鹿角市との連携は41都道府県・93自治体目となります（※2）。

※2：タイミーの過去自治体連携に関するお知らせ一覧

https://spotwork.timee.co.jp/local-government