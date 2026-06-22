ワールド・ソリューションズ　トヨタグループ新店舗にVMD・販売支援を提供 　ー新コンセプト店舗「ALL TOYOTA CIRCULAR STORE」へVMD・グラフィックディレクションおよび販売支援ー

株式会社 ワールド

ワールドグループで、B2B事業を担う株式会社ワールド・ソリューションズは、トヨタグループの新コンセプト店舗「ALL TOYOTA CIRCULAR STORE（オール トヨタ サーキュラー ストア）」の開業に際し、VMD・グラフィックディレクション、グラフィック制作、VMD支援、販売代行に関するプラットフォームを提供しました。

「ALL TOYOTA CIRCULAR STORE」は、2026年7月1日（水）に中部国際空港セントレアにオープンするトヨタグループの新コンセプト店舗です。国内外から多くの旅行者が訪れる中部国際空港において、インバウンド需要を含む多様な来店者に向け、トヨタグループのものづくりの現場で育まれた確かな素材や技、その背景にある歴史や想いを伝え、つないでいくための店舗づくりに、ワールドグループの知見を提供しています。

※※トヨタグループ 配信リリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000192.000104325.html

「ALL TOYOTA CIRCULAR STORE」イメージ

愛知県常滑市セントレア1-1 中部国際空港 第1ターミナル4F スカイタウン

営業時間：10時00分～21時00分（年中無休） 売場面積：約15.8坪

【提供内容】

1．VMD・グラフィックディレクション：グラフィック制作、VMD業務支援

店舗コンセプトを空間や売場表現に落とし込み、来店されるお客さまに対して、視覚的にわかりやすく魅力が伝わる店舗づくりを提供しました。グラフィックとVMDの両面から、ブランドメッセージの訴求と店舗体験価値の向上に取り組みます。

2．販売支援：販売代行、販売マニュアル作成

店舗オープンに向けた販売体制の整備として、接客・運営オペレーションを支える販売マニュアルを作成するとともに、販売代行業務を通じて、現場でのスムーズな店舗運営をサポートします。

株式会社ワールド・ソリューションズのB2B事業について

ワールド・ソリューションズは、ワールドグループが長年培ってきた店舗運営、販売、VMD、空間演出、クリエイティブ制作などの知見をもとに、業種を超えてさまざまな企業に向けたソリューションを提供しています。

企画から制作、売場づくり、運営支援までを一気通貫で担える体制を強みに、企業やブランドの課題に応じた実践的な提供を行っており、今回の取り組みを通じて、さらなる価値創出やブランド体験の向上に貢献するとともに、今後もB2B領域におけるソリューション提供を強化してまいります。

株式会社ワールド・ソリューションズ B2B事業に関するお問合せ先

https://solutions.world.co.jp/contact/

ワールド・ソリューションズ公式サイトではサービスメニュー一覧やこれまでの取り組みを紹介しております。https://solutions.world.co.jp/

株式会社ワールド・ソリューションズについて

ワールドグループ全体のB2B事業およびシナジー強化を目的とした組織再編を機に、2026年3月1日付で社名を株式会社ワールドプラットフォームサービスから株式会社ワールド・ソリューションズへ変更しました。なお、本店所在地、代表者、事業内容、資本金に変更はありません。

＜会社概要＞

株式会社ワールド・ソリューションズ （英語表記：WORLD SOLUTIONS CO.,LTD.）

所 在 地 ： 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目8番1

代 表 者 ： 代表取締役社長 西川 信一

事業内容 ：

事業持株会社として、傘下のB2B事業を営むグループ全体の経営管理及びそれに付帯する業務

資 本 金 ： 3,000万円

株式会社ワールド

本社所在地：神戸市中央区港島中町6-8-1

代表者：代表取締役 社長執行役員 鈴木 信輝

コーポレートサイト：https://corp.world.co.jp/