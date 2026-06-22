北関東エリアの業容拡大に向けて、木造注文住宅会社「株式会社ノーブルホーム」他、関連5社の全株式を取得

積水化学工業株式会社

積水化学工業株式会社 住宅カンパニー（プレジデント：吉田匡秀）は、北関東エリアで主に木造注文住宅の設計・施工を手掛ける株式会社ノーブルホーム（本社：水戸市、代表取締役：福井英治）他、関連5社※（以下「ノーブルホームグループ」）の全株式を取得する旨の契約を2026年6月22日に締結いたしました。

当社は、中期経営計画「Accelerate 2028」（2026～2028年度）において、新築住宅事業の成長加速に向けたエリアマネジメント強化を掲げています。各地域の市場特性に応じた事業戦略を展開しており、特に都市部（北関東含む）では、戸建・分譲・集合の全領域で受注拡大を目指す「2030首都圏1.5倍戦略」を推進中です。

ノーブルホームグループは茨城県を中心に北関東エリアで長年にわたり木造注文住宅事業を展開し、地域で確かな実績を有する企業です。本件を通じて、ノーブルホームグループと商品力、営業力、施工力、土地仕入力等の融合を進めることで、北関東エリアにおける当社グループのプレゼンス向上と盤石な事業基盤を構築するとともに、多様な戸建住宅ニーズに対応した良質な住まいの供給拡大を推進します。

今後も人々が安心して長く暮らせる社会の実現に貢献することで、事業の成長にもつなげてまいります。

１．本件取引の背景

当社は北関東エリアにおいて、鉄骨／木質系ユニット住宅「セキスイハイム」「ツーユーホーム」の提供を通じ、安心・安全かつ快適な住まいづくりに取り組んでまいりました。

一方で、住宅に対するニーズは年々多様化しており、より幅広いお客様にご満足いただける住まいを提供するため、新たな価値創造を実現できるパートナーを探索していました。

ノーブルホームグループは、性能、デザイン、コストパフォーマンスのバランスに優れた木造注文住宅事業を主力として、茨城県、栃木県、千葉県、山梨県の地域に根差した豊富な施工実績を有しています。加えて、関連会社には施工事業及び不動産事業も擁しており、幅広いお客様ニーズへの対応が可能です。

両社の住宅事業および住宅関連事業において相互のシナジー創出が見込まれると判断し、今回の全株式取得に至りました。

２．本件取引の狙い

ノーブルホームグループとの連携により、以下の3つの主要な効果発現を目指します。

(1)商品・販売面での効果

当社の鉄骨／木質系ユニット住宅に加え、ノーブルホームグループの木造注文住宅を展開することで、北関東で豊富な実績を持つ両社ブランドを活用した柔軟な提案体制を構築し、多様なお客様のご要望にお応えします。

(2)施工面での効果

両社が持つ施工協力会社を相互活用することで、職人不足への対応と施工時期の平準化を図り、お客様へ安定した住まいの提供ができる基盤を構築します。

(3)土地仕入面での効果

両社の情報ネットワークを活用し、小規模から大規模まで幅広い土地仕入れが可能になることで、お客様のご希望に合わせた住宅用地の提案を進めます。

３．今後の予定

2026年度下期 株式譲受予定

【ご参考】 株式会社ノーブルホームの会社概要

名称：株式会社ノーブルホーム

所在地：茨城県水戸市笠原町1196-15

代表者：代表取締役 福井英治

設立：1994年10月28日

資本金：3,000万円

事業内容：木造注文住宅の設計・施工、リフォーム

売上高：255億円（2025年9月期グループ連結）

従業員数：535名（2026年6月時点グループ全体）

事業所：茨城県、栃木県、千葉県、山梨県（グループ全体）

※関連5社

・株式会社ステージプランニング：不動産売買事業

・株式会社ノーブルホールディングス：グループ各社の経営管理事業

・株式会社ノーブルテック：施工事業

・とちぎ未来開発株式会社：不動産仲介・開発事業

・西甲府住宅株式会社：山梨エリアの木造注文住宅の設計・施工事業