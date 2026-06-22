KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥、以下「KLab」）は、MENA（中東・北アフリカ）地域における当社の事業展開を加速させるべく、アラブ首長国連邦のドバイに100％子会社を設立することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

設立の目的

アラブ首長国連邦（UAE）子会社の設立に関するお知らせ

当社は、豊富な資金力を背景とした旺盛な投資意欲を有し、今後の市場拡大が見込まれるMENA（中東・北アフリカ）地域において、既存のゲーム事業におけるマーケティング・プロモーションや、足元注力している新規事業及びデュアルゴールドトレジャリー戦略のさらなる加速を図るべく、ドバイに新たな子会社を設立することといたしました。

また、当該子会社を同地域におけるハブとして活用し、日本とMENA地域を繋ぐ貿易や技術移転などのビジネス創出、両地域間の投資促進およびその仲介業務など、事業領域の拡大機会を模索することで、当社グループの企業価値の最大化を目指してまいります。

子会社の概要（予定）

今後の見通し

アラブ首長国連邦（UAE）子会社の設立に関するお知らせ

現時点におきましては、当該子会社設立に伴う2026年12月期の当社連結業績に与える影響は、軽微であると判断しております。

今後、適時開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

KLab（クラブ）株式会社

社名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）

代表者：代表取締役社長 真田哲弥

設立：2000年8月1日

資本金：89億3214万円（2026年3月末現在）

株式公開：東京証券取引所・プライム（3656）

本社所在地：〒106-6128 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

事業内容：モバイルオンラインゲームの企画・開発・運用、GPUサーバーの調達・販売・運用・保守、総合AIエンタテインメント事業、AIクリエイティブ制作事業

URL：https://www.klab.com/jp