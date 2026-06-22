食卓を彩るお惣菜が勢揃い！「はなまるダイニングセレクト」が戸塚モディにオープン！

株式会社丸井グループ

戸塚モディ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）1Fに「はなまるダイニングセレクト」がオープンいたします。食卓に彩りを添えるバラエティ豊かなお弁当やお惣菜をご用意しています。

■「はなまるダイニングセレクト」の想い

「はなまるダイニングセレクト」は、どこの町にもあるようなお客さま自慢のおかず屋さんをめざしています。日常の食卓に少しの「贅沢」を味わっていただきたい。そのために、店内厨房で丁寧に調理したお弁当や提携農園で採れる季節野菜でつくるちょっとリッチなサラダ、食卓のメインを飾る個性豊かなおかず惣菜をバラエティ豊かに取り揃えています。お惣菜を選べる”楽しさ”と、出来立ての”喜び”、おいしさの”感動”をお届けしたい。それが「はなまるダイニングセレクト」の想いです。

おすすめお惣菜一例

きたあかりのポテトサラダ

北海道産のきたあかりを使用。ほくほくとした食感とお芋本来の甘味を大切に仕上げました。

※6月30日（火）までオープニング特価対象

100g 270円（税込）→248円（税込）

茄子黒酢のおろし和え

とろとろ食感の揚げ茄子を、さっぱりとしたおろし和えに仕上げました。贅沢な黒酢の香りが食欲をそそります。

※6月30日（火）までオープニング特価対象

100g 388円（税込）→321円（税込）

韓国風サラダ

不動の人気を誇る「はなまるダイニングセレクト」自慢のNo.1サラダ。旨塩だれに漬け込んだ韓国風ドレッシングの香ばしさが、新鮮なお野菜の甘みを引き立てます。一度食べたら止まらないおいしさをぜひ。

※6月30日（火）までオープニング特価対象

100g 297円（税込）→248円（税込）

アジの和風南蛮

揚げたてのアジに黒酢だれがたっぷり染み込み、中までしっとり、柔らか。シャキシャキのお野菜と一緒に頬張れば、和風仕立ての優しい酸味で満たされます。

※6月30日（火）までオープニング特価対象

100g 349円（税込）→321円（税込）

若鶏と大根のべっこう煮

じっくりと時間をかけて煮込んだ、旨味たっぷりの若鶏と、口の中でとろけるような食感の大根。どこか懐かしくも、贅沢な和の味わいです。

100g 347円（税込）

※オープニング特価対象外

他にもお得なキャンペーンを実施！

「はなまるダイニングセレクト 戸塚モディ店」のLINE友だち登録をしていただいたお客さまに、6月24日（水）～6月30日（火）の期間限定で100円引きクーポンを発行いたします。

※クーポンご利用期間6月24日（水）～7月10日（金）

※クーポン画面の提示でご利用可能です（その場でもご利用可能です）

※100円（税込）以上のお会計でご利用いただけます

■ショップ概要

・ショップ名 ： はなまるダイニングセレクト 戸塚モディ店

・オープン日 ： 2026年6月24日（水）

・営業時間 ： 10:30～20:00

・場所 ： 戸塚モディ 1F

▼株式会社はなまるフードサービス

https://www.hanamaru-fs.co.jp/

▼戸塚モディ

https://www.0101.co.jp/060/

▼丸井

https://www.0101.co.jp