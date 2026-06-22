【標高1,000mの涼感グランピング】「グランピングヴィレッジ富士河口湖」に、天候や年齢を問わず遊んでくつろげる体験型の新客室が6月12日リニューアルオープン！

株式会社にしがき

株式会社にしがき（本社：京都府京丹後市、代表取締役：西垣俊平）が運営する山梨エリアの「グランピングヴィレッジ富士河口湖」は、、新たな体験型ルームとして「キッズアクティビティドーム」「ネイチャーアドベンチャードーム」「森の焚火ガストロドーム」の3棟を2026年6月22日（月）よりリニューアルオープンいたします。

ファミリーやグループ旅行でありがちな「子どもと一緒に楽しめるか不安」「雨の日でもアウトドアを満喫したい」といったお悩みを解消する、お部屋専用のアクティビティを備えた新客室が誕生しました。猛暑が予想される今年の夏、標高1,000m超の涼しい自然環境のなかで、人混みを避けて思い切り遊べる「涼感グランピング」をご提案します。

公式サイト：https://www.nature-glamping.com/

リニューアルの背景

2026年夏は、気象庁が新たに定義した最高気温40℃以上の「酷暑日」が全国各地で観測されると予想されており、家族連れを中心に屋外レジャーの選び方が大きく変化しています。混雑する都市型テーマパークや海水浴場を避け、涼しく、プライベートで安心して過ごせる体験型施設への需要が急増しています。 このような社会情勢を受け、グランピングヴィレッジ富士河口湖は、夏休みシーズンに合わせてドームタイプ客室3部屋を全面リニューアル。プール遊びからアウトドアアクティビティ、焚火グルメ体験まで、お部屋専用・人混みなしで楽しめる「涼感グランピング」を2026年6月22日より提供開始いたします。

リニューアルオープンした部屋タイプの紹介

■キッズアクティビティドーム

季節ごとに楽しみ方が変わる、遊べるキッズドームが登場しました。お部屋の前には大型エア遊具＆ウォータースライダーを設置しており、夏季は大型プールとして水遊びを、冬季は水を使用せず飛んで跳ねて遊べるアクティビティとしてご利用いただけます。ご家族みんなで人混みを気にすることなく、お部屋専用の空間で自由に思いきり遊べるのが最大の魅力です。

■ネイチャーアドベンチャードーム

自然の中で、「遊ぶ」も「くつろぐ」も満喫できる特別な空間です。お部屋の前にトランポリンやハンモックチェアなどのアクティビティを設置。森の風を感じながら思い切り身体を動かしたり、ハンモックにゆらゆら揺れながら読書やコーヒータイムを楽しんだりと、大自然と遊びが融合した体験型グランピングステイをご堪能いただけます。

■森の焚火ガストロドーム

家族や仲間と火を囲む体験を楽しめるお部屋です。ドーム横には、本格的な「薪火ピザ窯」、昔ながらの「焼き芋壺」、「専用燻製器」を完備。自分たちで焼き上げるピザづくりをはじめ、サツマイモや焼きリンゴ、チーズやナッツの燻製づくりなど、じっくり火を通すことで素材本来の旨味を引き出す、ここだけの「焚火グルメ体験」をお楽しみいただけます。

グランピングヴィレッジ富士河口湖で過ごす非日常な体験

都心から車で約90分。標高1,000mを超える山梨県・河口湖エリアの針葉樹の森に位置し、雄大な富士山と手つかずの大自然が融合したロケーションが広がります。

■全棟に客室温泉を完備（ヴィラにはプライベートサウナも）

各棟にナトリウムを豊富に含む天然温泉の客室風呂を完備。ヴィラタイプのお部屋には、富士山の名水を使用した水風呂付きのプライベートサウナをご用意しています。

■地産地消BBQと無料の「Nature Bar」

山梨の美味をふんだんに使用したBBQを専用スペースで楽しめるほか、高さ50mの木々に囲まれたBarスペースでは、山梨県産ワインや地元酒蔵の日本酒などを無料で提供しております。

■多彩な周辺アクティビティ

バギー体験、パラグライダー、ワカサギ釣り、乗馬、河口湖カヤックなど、富士山麓の自然を遊び尽くす提携アクティビティを豊富にご用意しております。

施設概要

施設名：グランピングヴィレッジ富士河口湖

所在地：〒401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村7430

宿泊棟：全30棟（ヴィラタイプ・ドームテントタイプ各種 ※愛犬同伴可能なお部屋あり）

設備：全室客室温泉、専用サウナ（ヴィラタイプのみ）、プライベートドッグラン（一部客室）、会議室など

アクセス：【お車】中央自動車道 河口湖ICから約15分／【高速バス】バスタ新宿より約2時間30分（道の駅なるさわ下車後、徒歩15分）

施設URL：https://www.nature-glamping.com/

今後の展開

「グランピングヴィレッジ富士河口湖」は、今回リニューアルした体験型の3ルームをはじめ、今後もお客様の滞在をより豊かにするコンテンツを拡充してまいります。ただ「泊まる」だけではなく、山梨・河口湖の自然を活かした体験価値を追求し、ファミリーからグループ、愛犬連れの方まで、あらゆるお客様の「非日常」を叶えるリゾート施設を目指し成長を続けてまいります。

会社概要

社名：株式会社にしがき

代表取締役：西垣 俊平

所在地：京都府京丹後市大宮町口大野88

設立：1950年

資本金：200百万円（資本準備金を含む）

従業員数：400名

事業内容：リゾート開発、宿泊施設運営、レストラン運営、マリーナ事業

URL：https://www.nishigaki-group.com/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社にしがき 広報担当：石川

TEL：070-1008-3668 メール：press@marinetopia.jp