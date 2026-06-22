AI活用や外部連携を学びたい方必見。有料note「Lステップ連携ラボ」の記事が無料公開！

株式会社Maneql

Lステップ連携ラボは、AI活用やLステップを使ったLINE運用の仕組み化を発信しているメディアです。

プログラミングの知識がなくても取り組めるシステム連携や業務自動化のノウハウを、わかりやすく紹介しています。

このたび、月額500円の有料メンバーシップで公開されていた記事25本・動画7本が、すべて無料で開放されました。

Make・Dify・Yoomとの連携手順、AIチャットボットの構築ガイドなど、非エンジニアでも取り組めるノーコード中心の内容となっております。

- AIを活用したLINE運用に興味がある方- MakeやYoomなどの外部ツール連携を学びたい方- 業務の自動化や効率化に取り組みたい方- クライアントへの提案の幅を広げたい方- APIを活用した仕組みづくりに興味がある方

といった方に特におすすめのコンテンツを取り揃えております。

「AIや連携に興味はあるけれど、何から始めればよいかわからない」という方も、まずは気になるテーマの記事からご確認ください。

▼Lステップ連携ラボ

https://note.com/glad_walrus6151

■Lステップについて

「Lステップ」はLINEのビジネス用アカウントであるLINE公式アカウントを機能拡張するマーケティングツールです。ステップ配信、セグメント配信、回答フォーム、友だち情報の管理といった、個人事業主や中小企業、店舗ビジネスの集客・マーケティングを支援する機能を提供します。

【Lステップ詳細サイト】

https://linestep.jp/lp/01/

【LステップPlus+詳細サイト】

https://linestep.jp/lp/lstep-plus/

■株式会社Maneqlについて

株式会社Maneql（マネクル）は、「カスタマーサクセスを全ての人へ」をビジョンに掲げ、LINEを活用したマーケティングツールの開発と提供を行い、企業の成長を支援しています。代表的な製品にはLINE公式アカウントに特化したマーケティングツール「Lステップ」があり、中小企業や個人事業主のマーケティング活動をサポートしています。今後も、ユーザーの声をリアルタイムに反映し、顧客の成功体験にフォーカスした製品開発を行ってまいります。

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■会社概要

会社名 ： 株式会社Maneql

所在地 ： 〒591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁764-2 中百舌鳥ビル3F

代表者 ： 代表取締役社長 田窪 洋士

事業内容：

・LINE公式アカウント拡張ツール「Lステップ」を開発・販売

URL ： https://maneql.co.jp/