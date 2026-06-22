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「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に初選定
スギホールディングス株式会社（代表取締役社長：杉浦 克典、以下「当社グループ」）は、このたび「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に初めて選定されましたので、お知らせいたします。
「SOMPOサステナビリティ・インデックス」は、SOMPOリスクマネジメント株式会社が実施する「環境経営調査」および「ESG経営調査」の結果等に基づくESG総合スコアリングをもとに、SOMPOアセットマネジメント株式会社が株式価値評価を組み合わせて独自に作成するアクティブ・インデックスです。ESG（環境・社会・ガバナンス）評価に優れる約300銘柄で構成されており、年金基金等の複数の機関投資家に採用されています。
今回の選定は、当社グループのサステナビリティ経営に関する取り組みが総合的に評価されたものと受け止めています。当社グループは、地域の皆さまの生活に密着した企業として、経営理念の実践を通じて社会課題の解決に取り組み、地域社会の持続的な発展に貢献することが持続的な企業成長につながるものと考えています。この考えのもと、重要課題（マテリアリティ）を特定し、サステナビリティ経営を推進しています。今後も、事業活動を通じて社会課題の解決と企業価値向上の両立を図り、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
（参考情報）
・スギ薬局グループのサステナビリティ
https://www.sugi-hd.co.jp/sustainability/
・スギ薬局グループ統合報告書2026
https://www.sugi-hd.co.jp/sustainability/data/#integrated-report
・ＳＯＭＰＯアセットマネジメント「サステナブル運用」
https://www.sompo-am.co.jp/institutional/product/06/
本件に関するお問合わせ先
スギホールディングス株式会社 コーポレートブランディング部 コーポレートコミュニケーション課
〒474-0011 愛知県大府市横根町新江62番地の1
TEL：0562-45-2700
「SOMPOサステナビリティ・インデックス」は、SOMPOリスクマネジメント株式会社が実施する「環境経営調査」および「ESG経営調査」の結果等に基づくESG総合スコアリングをもとに、SOMPOアセットマネジメント株式会社が株式価値評価を組み合わせて独自に作成するアクティブ・インデックスです。ESG（環境・社会・ガバナンス）評価に優れる約300銘柄で構成されており、年金基金等の複数の機関投資家に採用されています。
（参考情報）
・スギ薬局グループのサステナビリティ
https://www.sugi-hd.co.jp/sustainability/
・スギ薬局グループ統合報告書2026
https://www.sugi-hd.co.jp/sustainability/data/#integrated-report
・ＳＯＭＰＯアセットマネジメント「サステナブル運用」
https://www.sompo-am.co.jp/institutional/product/06/
本件に関するお問合わせ先
スギホールディングス株式会社 コーポレートブランディング部 コーポレートコミュニケーション課
〒474-0011 愛知県大府市横根町新江62番地の1
TEL：0562-45-2700