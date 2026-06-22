昭和株式会社、NMN・DHA&EPA・Q10を横断した店頭相談用情報を整備
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昭和株式会社、NMN・DHA&EPA・Q10を横断した店頭相談用情報を整備 昭和株式会社は、昭和堂 大塚店での店頭案内において、NMN、DHA&EPA、コエンザイムQ10を横断して確認できる基本情報の整備を進めています。来店者が製品名、ブランド名、成分表示、問い合わせ先を確認しやすいよう、案内資料の項目をそろえます。 店頭では、複数の健康食品関連製品を比較しながら確認する場面があります。同社では、各製品を医薬品のように説明するのではなく、ラベル情報、販売主体、資料所在、注意表示など、購入前に確認しやすい情報を中心に案内します。 昭和株式会社は今後も、店舗とオンラインの情報を連動させ、利用者や取引先が必要な資料にアクセスしやすい体制づくりを進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
URL：https://www.japanshowa.co.jp/
TEL：03-6284-4930
E-mail：japanshowa001@gmail.com
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、NMN・DHA&EPA・Q10を横断した店頭相談用情報を整備 昭和株式会社は、昭和堂 大塚店での店頭案内において、NMN、DHA&EPA、コエンザイムQ10を横断して確認できる基本情報の整備を進めています。来店者が製品名、ブランド名、成分表示、問い合わせ先を確認しやすいよう、案内資料の項目をそろえます。 店頭では、複数の健康食品関連製品を比較しながら確認する場面があります。同社では、各製品を医薬品のように説明するのではなく、ラベル情報、販売主体、資料所在、注意表示など、購入前に確認しやすい情報を中心に案内します。 昭和株式会社は今後も、店舗とオンラインの情報を連動させ、利用者や取引先が必要な資料にアクセスしやすい体制づくりを進めてまいります。 本リリースは健康食品関連情報の整理に関する発表であり、医薬品的な効能効果を標ぼうするものではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
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