専門学校生が海上保安庁の採用ガイドブックをデザイン～第十一管区海上保安本部×沖縄みらいＡＩ＆ＩＴ専門学校 官学連携プロジェクト～
沖縄みらいＡＩ＆ＩＴ専門学校（沖縄県那覇市、以下「本校」）ＷＥＢクリエイター科の学生２名が、第十一管区海上保安本部（那覇市）と連携し、高校生向け採用ガイドブックのデザインを手がける官学連携プロジェクトを実施しました。
学生が在学中に実際の官公庁案件へ参加し、デザインの実務を経験するという沖縄県内でも異例の取り組みです。2026年3月にプロジェクトが発足し、同年6月には完成したリーフレットが印刷・配布される運びとなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353212/images/bodyimage1】
プロジェクト概要
本プロジェクトは、学生が在学中からデザインの実務を経験し「即戦力人材」として社会に出るための官学連携の一環として実施されました。有志の学生２名（ＷＥＢクリエイター科２年・榮口さん、石井さん）が自ら手を挙げ参加。「様々なことに挑戦したい」という強い意欲のもと、プロフェッショナルとしての現場を経験しました。
作成したリーフレットは下記の２種類です。
・海上保安学校 採用ガイドブック
・ 海上保安大学校 採用ガイドブック
特に「海上保安学校」向けリーフレットは、先方より「高校生がとっつきやすいよう、固さを取り除いた親しみやすいデザインに」との意向を受け、学生たちがPOPで明るいビジュアルを追求。提案時には担当者から「素晴らしい」と高評価を受け、その場で初稿提出の依頼へとつながりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353212/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353212/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353212/images/bodyimage4】
取材・密着のご案内
本プロジェクトでは、メディアの皆様による取材・密着を歓迎しております。
提案発表の現場写真・デザイン作業中の写真など、ビジュアル素材もご提供可能です。
学生・担当教員へのインタビューも随時受け付けておりますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。
本件に関する問い合わせ先
沖縄みらいAI＆IT専門学校
担当：教務主任 加藤 篤貴
MAIL：kato-atsuki@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
学生が在学中に実際の官公庁案件へ参加し、デザインの実務を経験するという沖縄県内でも異例の取り組みです。2026年3月にプロジェクトが発足し、同年6月には完成したリーフレットが印刷・配布される運びとなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353212/images/bodyimage1】
プロジェクト概要
本プロジェクトは、学生が在学中からデザインの実務を経験し「即戦力人材」として社会に出るための官学連携の一環として実施されました。有志の学生２名（ＷＥＢクリエイター科２年・榮口さん、石井さん）が自ら手を挙げ参加。「様々なことに挑戦したい」という強い意欲のもと、プロフェッショナルとしての現場を経験しました。
作成したリーフレットは下記の２種類です。
・海上保安学校 採用ガイドブック
・ 海上保安大学校 採用ガイドブック
特に「海上保安学校」向けリーフレットは、先方より「高校生がとっつきやすいよう、固さを取り除いた親しみやすいデザインに」との意向を受け、学生たちがPOPで明るいビジュアルを追求。提案時には担当者から「素晴らしい」と高評価を受け、その場で初稿提出の依頼へとつながりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353212/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353212/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353212/images/bodyimage4】
取材・密着のご案内
本プロジェクトでは、メディアの皆様による取材・密着を歓迎しております。
提案発表の現場写真・デザイン作業中の写真など、ビジュアル素材もご提供可能です。
学生・担当教員へのインタビューも随時受け付けておりますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。
本件に関する問い合わせ先
沖縄みらいAI＆IT専門学校
担当：教務主任 加藤 篤貴
MAIL：kato-atsuki@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
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