国家戦略下のジブチルスズオキシド市場見通しと産業調査
LP Informationの分析によれば、世界のジブチルスズオキシド市場は2025年に2.84億米ドル規模に達した。
2032年には3.64億米ドルに達すると予測される。
2026～2032年の年平均成長率(CAGR)は約-0.9%と見込まれる一方、販売数量は増加基調を維持する。
競争面では、上位企業が市場の相当部分を占める集中型構造が形成されている。
ジブチルスズオキシド（DBTO）とは、ジブチルスズ構造を有する有機スズ化合物であり、主に工業用触媒、PVC用熱安定剤、および有機スズ誘導体の合成中間体として用いられる機能性化学品である。本製品は、温和な反応条件下で反応を促進し、高収率、短時間反応、良好な立体選択性および位置選択性を実現する点に特徴がある。また、反応設備に対する腐食性が比較的低く、加水分解に対する安定性にも優れるため、エステル化、ウレタン化、樹脂改質、プラスチック安定化など幅広い用途に適用される。さらに、DBTOは、ジブチルスズジラウレートやジブチルスズマレートなどの下流製品の基礎中間体でもある。
市場規模と今後5年予測：数量成長と価格圧力が併存
ジブチルスズオキシド市場は、需要数量ではなお拡大余地を残す段階にある。LP Informationの最新レポート「世界ジブチルスズ=オキシド市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/584723/dibutyltin-oxide）によると、2025年の市場規模は2.83億米ドルであった。2032年には3.64億米ドルに達する見通しであるが、2026～2032年の予測期間におけるCAGRは-0.9%とされる。これは需要量の増加が続く一方で、製品ミックス、価格競争、原料・物流コストの変動が市場価値の伸びを抑制する構図を示す。
成長の基礎には、PVC熱安定剤、ポリウレタン、シリコーン、エステル化反応など、既存用途の底堅い需要がある。特にPVC熱安定剤向けは2025年に3,595トンを消費し、世界需要の31.93%を占めた。2032年には4,425トンに拡大すると見込まれるが、用途別成長は世界全体よりやや緩やかであり、触媒・中間体用途の動向も市場全体の方向性を左右する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353163/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353163/images/bodyimage2】
主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ジブチルスズオキシドの主要製造業者には、PMC Group、TIB Chemicals（Reaxis）、Songwon、Shanghai Hongshouyi、Advance、Yunnan Tin、Beijing Stable Chemical、Nantong Haotai、Gulbrandsen、Nantong Jiusheng Chemicalなどが含まれる。2025年の売上ベースでは、上位3社が世界市場の約34.0%を占めた。上位5社では約50.80%に達しており、市場は完全な分散型ではなく、頭部企業群が供給と価格形成に一定の影響力を持つ構造である。
ただし、上位企業だけで市場全体を支配する極端な寡占には至っていない。欧米系の有機スズ・特殊化学品メーカーと、中国を中心とするアジア系供給企業が併存し、品質、供給安定性、地域対応力を軸に階層的な競争が続いている。
主要企業の動向
2025年2月、TIB Chemicalsは、スズ触媒および金属系特殊添加剤メーカーであるReaxis, Inc.の買収を発表した。これによりTIB Chemicalsは北米市場でのプレゼンスを大幅に強化するとともに、スズ化学品、特にスズ触媒分野におけるグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにした。
2026年3月、Songwonは、ポリマー安定剤およびコーティング製品群について、地域・製品別に12～20%の価格改定を実施すると発表した。これにより、PVC安定剤・ポリマー添加剤周辺でコスト圧力が強まっていることが示された。
2032年には3.64億米ドルに達すると予測される。
2026～2032年の年平均成長率(CAGR)は約-0.9%と見込まれる一方、販売数量は増加基調を維持する。
競争面では、上位企業が市場の相当部分を占める集中型構造が形成されている。
ジブチルスズオキシド（DBTO）とは、ジブチルスズ構造を有する有機スズ化合物であり、主に工業用触媒、PVC用熱安定剤、および有機スズ誘導体の合成中間体として用いられる機能性化学品である。本製品は、温和な反応条件下で反応を促進し、高収率、短時間反応、良好な立体選択性および位置選択性を実現する点に特徴がある。また、反応設備に対する腐食性が比較的低く、加水分解に対する安定性にも優れるため、エステル化、ウレタン化、樹脂改質、プラスチック安定化など幅広い用途に適用される。さらに、DBTOは、ジブチルスズジラウレートやジブチルスズマレートなどの下流製品の基礎中間体でもある。
市場規模と今後5年予測：数量成長と価格圧力が併存
ジブチルスズオキシド市場は、需要数量ではなお拡大余地を残す段階にある。LP Informationの最新レポート「世界ジブチルスズ=オキシド市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/584723/dibutyltin-oxide）によると、2025年の市場規模は2.83億米ドルであった。2032年には3.64億米ドルに達する見通しであるが、2026～2032年の予測期間におけるCAGRは-0.9%とされる。これは需要量の増加が続く一方で、製品ミックス、価格競争、原料・物流コストの変動が市場価値の伸びを抑制する構図を示す。
成長の基礎には、PVC熱安定剤、ポリウレタン、シリコーン、エステル化反応など、既存用途の底堅い需要がある。特にPVC熱安定剤向けは2025年に3,595トンを消費し、世界需要の31.93%を占めた。2032年には4,425トンに拡大すると見込まれるが、用途別成長は世界全体よりやや緩やかであり、触媒・中間体用途の動向も市場全体の方向性を左右する。
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主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ジブチルスズオキシドの主要製造業者には、PMC Group、TIB Chemicals（Reaxis）、Songwon、Shanghai Hongshouyi、Advance、Yunnan Tin、Beijing Stable Chemical、Nantong Haotai、Gulbrandsen、Nantong Jiusheng Chemicalなどが含まれる。2025年の売上ベースでは、上位3社が世界市場の約34.0%を占めた。上位5社では約50.80%に達しており、市場は完全な分散型ではなく、頭部企業群が供給と価格形成に一定の影響力を持つ構造である。
ただし、上位企業だけで市場全体を支配する極端な寡占には至っていない。欧米系の有機スズ・特殊化学品メーカーと、中国を中心とするアジア系供給企業が併存し、品質、供給安定性、地域対応力を軸に階層的な競争が続いている。
主要企業の動向
2025年2月、TIB Chemicalsは、スズ触媒および金属系特殊添加剤メーカーであるReaxis, Inc.の買収を発表した。これによりTIB Chemicalsは北米市場でのプレゼンスを大幅に強化するとともに、スズ化学品、特にスズ触媒分野におけるグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにした。
2026年3月、Songwonは、ポリマー安定剤およびコーティング製品群について、地域・製品別に12～20%の価格改定を実施すると発表した。これにより、PVC安定剤・ポリマー添加剤周辺でコスト圧力が強まっていることが示された。