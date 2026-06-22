業務用タワー型乾燥機の世界市場2026年、グローバル市場規模（100トン、120トン、200トン、300トン、500トン以上）・分析レポートを発表
2026年6月22日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「業務用タワー型乾燥機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、業務用タワー型乾燥機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
業務用タワー型乾燥機市場は、食品加工、化学製造、農業などで使用される大規模乾燥装置を対象とする市場です。縦型構造の塔内で空気流を利用して材料を乾燥させる仕組みで、温度制御装置や風量調整装置を備え、高効率な乾燥性能を実現します。塔型設計により熱効率と材料の滞留時間を高められるため、流動性の低い材料の処理にも適しています。
________________________________________
世界の業務用タワー型乾燥機市場規模は、2024年に1億6100万米ドルと評価され、2031年には1億9900万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は3.1％です。市場の成長率は緩やかですが、農産物処理、食品加工、工業材料乾燥における安定した需要が市場を支えています。
________________________________________
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、鋼材、送風装置、加熱装置、制御機器、搬送部品などの調達コストに影響を及ぼす可能性があります。そのため、装置価格、地域別生産体制、販売戦略、顧客の設備投資判断に関わる重要な要素となっています。
________________________________________
業務用タワー型乾燥機は、大量の材料を短時間で処理できる点が特徴です。高いエネルギー効率と運用の柔軟性を備えており、さまざまな製品の生産条件に対応できます。乾燥工程は製品品質や保存性に直結するため、温度管理、風量制御、処理能力、均一乾燥性能が装置選定の重要な基準となります。
________________________________________
調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も整理しています。
________________________________________
種類別では、100トン乾燥機、120トン乾燥機、200トン乾燥機、300トン乾燥機、500トン以上の乾燥機に分類されています。100トンおよび120トン級は、中小規模農場や地域加工施設に適しています。200トンおよび300トン級は、より大きな処理量を必要とする農業施設や工業用途で利用されます。500トン以上の大型設備は、大規模穀物処理、食品加工、産業用乾燥工程で需要が見込まれます。
________________________________________
用途別では、農場、産業、その他に分類されています。農場用途では、穀物や農産物の乾燥を通じて品質保持と保存性向上に貢献します。産業用途では、食品、化学材料、その他の工業材料の乾燥工程で利用されます。その他の用途では、地域集荷施設、加工拠点、特殊材料処理などで採用が期待されます。
________________________________________
主要企業としては、Sukup、GSI、Mecmar、Brock Grain Systems、SuperBrix、Bühler GmbH、TORNUM、Stela、MEPU、Henan Haokebang、Henan Fengfeng Machinery Equipment、Henan Fengsheng Machineryなどが挙げられます。これらの企業は、処理能力、乾燥効率、エネルギー性能、耐久性、制御技術、保守対応力、用途別設計力を競争力の中心として市場で競っています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「業務用タワー型乾燥機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、業務用タワー型乾燥機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
業務用タワー型乾燥機市場は、食品加工、化学製造、農業などで使用される大規模乾燥装置を対象とする市場です。縦型構造の塔内で空気流を利用して材料を乾燥させる仕組みで、温度制御装置や風量調整装置を備え、高効率な乾燥性能を実現します。塔型設計により熱効率と材料の滞留時間を高められるため、流動性の低い材料の処理にも適しています。
________________________________________
世界の業務用タワー型乾燥機市場規模は、2024年に1億6100万米ドルと評価され、2031年には1億9900万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は3.1％です。市場の成長率は緩やかですが、農産物処理、食品加工、工業材料乾燥における安定した需要が市場を支えています。
________________________________________
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、鋼材、送風装置、加熱装置、制御機器、搬送部品などの調達コストに影響を及ぼす可能性があります。そのため、装置価格、地域別生産体制、販売戦略、顧客の設備投資判断に関わる重要な要素となっています。
________________________________________
業務用タワー型乾燥機は、大量の材料を短時間で処理できる点が特徴です。高いエネルギー効率と運用の柔軟性を備えており、さまざまな製品の生産条件に対応できます。乾燥工程は製品品質や保存性に直結するため、温度管理、風量制御、処理能力、均一乾燥性能が装置選定の重要な基準となります。
________________________________________
調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も整理しています。
________________________________________
種類別では、100トン乾燥機、120トン乾燥機、200トン乾燥機、300トン乾燥機、500トン以上の乾燥機に分類されています。100トンおよび120トン級は、中小規模農場や地域加工施設に適しています。200トンおよび300トン級は、より大きな処理量を必要とする農業施設や工業用途で利用されます。500トン以上の大型設備は、大規模穀物処理、食品加工、産業用乾燥工程で需要が見込まれます。
________________________________________
用途別では、農場、産業、その他に分類されています。農場用途では、穀物や農産物の乾燥を通じて品質保持と保存性向上に貢献します。産業用途では、食品、化学材料、その他の工業材料の乾燥工程で利用されます。その他の用途では、地域集荷施設、加工拠点、特殊材料処理などで採用が期待されます。
________________________________________
主要企業としては、Sukup、GSI、Mecmar、Brock Grain Systems、SuperBrix、Bühler GmbH、TORNUM、Stela、MEPU、Henan Haokebang、Henan Fengfeng Machinery Equipment、Henan Fengsheng Machineryなどが挙げられます。これらの企業は、処理能力、乾燥効率、エネルギー性能、耐久性、制御技術、保守対応力、用途別設計力を競争力の中心として市場で競っています。