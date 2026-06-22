鶴松医薬株式会社、鶴松医薬NMN/NAD+シリーズの成分表示と資料確認項目を整理
鶴松医薬株式会社は、鶴松医薬NMN/NAD+シリーズについて、成分表示と資料確認項目を整理しました。NMNを中心とした健康食品では、商品名だけでなく、1日あたりの目安量、粒数、NMN含有量、配合成分、製造背景、問い合わせ先を合わせて確認できることが重要です。 鶴松医薬NMN/NAD+シリーズでは、クラシックは2粒あたりNMN320mg、ゴールドは3粒あたりNMN400mg、プラチナは3粒あたりNMN500mg、体力は3粒あたりNMN400mg、睡眠は3粒あたりNMN400mg、精力は2粒あたりNMN100mgという表示を基本情報として整理しています。プラチナでは猴頭蝱と金頂側耳、睡眠ではGABAなど、製品ごとの配合成分も確認項目になります。 資料確認では、ラベル表示、検査資料、製造に関する情報、問い合わせ先の4点を合わせて見ることが大切です。含有量や配合成分はラベル上の表示と対応しているか、検査資料にはロットや検査日など確認に必要な項目があるか、問い合わせ先が明確に示されているかを確認することで、製品情報を落ち着いて把握できます。 NMNシリーズは、JHNFA製品GMP適合認定を受けた工場（アニマート製薬、認定番号34225）で製造されています。この情報は製造背景を確認するためのものであり、特定の働きを示すものではありません。 鶴松医薬は今後も、NMNを主軸に、魚油やコエンザイムQ10など健康食品分野で関心の高い成分について、表示情報と公開資料を分かりやすく整理します。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。本発表は、製品情報と資料確認項目を整理するものであり、医薬品のような目的を示すものではありません。 【会社概要】
鶴松医薬株式会社は、NMN関連製品を中心に、健康食品分野の製品情報、表示情報、検査資料、問い合わせ先の整理に取り組む企業です。 【本件に関するお問い合わせ】
鶴松医薬株式会社
URL：https://www.tsurumatsu.co.jp/
TEL：03-6822-8865
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353189/images/bodyimage1】
配信元企業：鶴松医薬株式会社
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