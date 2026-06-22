【21LIVE】TOP3は公式バナー出演権獲得のチャンス☆『星に願いをこめて』6月22日（月）よりランキングイベント開催！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、6月22日（月） より『星に願いをこめて』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352507/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼「かに座」ギフトでランクアップを狙おう／
配信スコアUP＆豪華プライズ獲得のチャンス！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEの人気イベント『星に願いをこめて』が、6月22日（月）よりスタートします。
今回のテーマは「かに座」。
周囲の幸せを願い、優しさと愛情で人を支える「かに座」をモチーフにした限定ギフトが登場します。
期間中は「かに座」「かに座（ガチャ）」ギフトの獲得数によってランキングを実施。
ランキングTOP10に入賞すると、翌月の配信スコアが最大30％アップするほか、ボーダー達成者には限定の星座バッジをプレゼントします。
さらにTOP3に入賞したライバーは、翌月の公式バナー出演権を獲得！
ランキング上位を目指しながら、ぜひこの機会に挑戦してみてください。
■対象ギフト一覧
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352507/images/bodyimage2】
＜注目のプライズ＞
■スコアアップ
ランキングTOP10入賞で、7月の配信スコアが「最大30％」アップ！
公式ライバーランクアップが期待できるチャンスです。
■バッジ
「かに座」ギフトを500個以上集めたライバー全員に「星座バッジ」をプレゼント！
└1,000個以上達成+TOP3に入賞したライバーは、王冠付きバッジにグレードアップします。
■バナー出演
TOP3に入賞で、翌月の星座イベントページのトップバナーへの出演権を進呈！
└見事1位に輝いたライバーは、トップページのスライドバナーの出演権もプレゼントします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
＜リスナー向け＞星座ギフトミッション開催！
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イベント期間中は星座ギフトのミッションが出現！
11個のミッションを達成して「かに座」「かに座（ガチャ）」ギフトを獲得しましょう。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
6月22日（月）～7月22日（水）
━━━━━━━━━━━━━━━
※本イベントは自動エントリーとなります。
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352507/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352507/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼「かに座」ギフトでランクアップを狙おう／
配信スコアUP＆豪華プライズ獲得のチャンス！
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21LIVEの人気イベント『星に願いをこめて』が、6月22日（月）よりスタートします。
今回のテーマは「かに座」。
周囲の幸せを願い、優しさと愛情で人を支える「かに座」をモチーフにした限定ギフトが登場します。
期間中は「かに座」「かに座（ガチャ）」ギフトの獲得数によってランキングを実施。
ランキングTOP10に入賞すると、翌月の配信スコアが最大30％アップするほか、ボーダー達成者には限定の星座バッジをプレゼントします。
さらにTOP3に入賞したライバーは、翌月の公式バナー出演権を獲得！
ランキング上位を目指しながら、ぜひこの機会に挑戦してみてください。
■対象ギフト一覧
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352507/images/bodyimage2】
＜注目のプライズ＞
■スコアアップ
ランキングTOP10入賞で、7月の配信スコアが「最大30％」アップ！
公式ライバーランクアップが期待できるチャンスです。
■バッジ
「かに座」ギフトを500個以上集めたライバー全員に「星座バッジ」をプレゼント！
└1,000個以上達成+TOP3に入賞したライバーは、王冠付きバッジにグレードアップします。
■バナー出演
TOP3に入賞で、翌月の星座イベントページのトップバナーへの出演権を進呈！
└見事1位に輝いたライバーは、トップページのスライドバナーの出演権もプレゼントします。
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＜リスナー向け＞星座ギフトミッション開催！
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イベント期間中は星座ギフトのミッションが出現！
11個のミッションを達成して「かに座」「かに座（ガチャ）」ギフトを獲得しましょう。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
6月22日（月）～7月22日（水）
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※本イベントは自動エントリーとなります。
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
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お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
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X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
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【芸能プロダクション】
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配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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