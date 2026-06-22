国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、WEB雑誌「ビジネスAI活用スキル習得ガイド」を公開しました。 「ビジネスAI活用スキル習得ガイド」では、AI時代に必要なスキルを提供する6社をご紹介します。

https://aismiley.co.jp/aiskillswebmagazine_form/

■「教育・AI人材育成」とは

AI人材育成・教育とは、AIの基礎知識から実装、活用スキルまでを習得し、ビジネスや社会の課題解決に貢献できる人材を育てる取り組みです。生成AIの普及により、単にIT企業で働くエンジニアだけでなく、「あらゆる人々がAIの基礎知識を持つべきだ」という潮流が強まっています。 例えば、AIを「創る」人材の育成では、AI開発やデータ分析を行ったりする専門家を育てたり、AIを「使う」人材の育成では、ビジネスや日常生活でAIを効率的に活用できる人材を育てます。 AI人材の育成は、対象となるターゲットによって目的や教育内容が大きく異なります。自社の状況に合わせた適切なAI教育を行い、社員一人ひとりがAI活用スキルを習得することは、業務効率化と企業の競争力を高めるための第一歩となります。

■「教育・AI人材育成」提供企業

【資料概要】 ・株式会社AlgoX └「コンサル会社だからできる実践型AI研修」 ・株式会社AIworker └「研修も開発も、大手70社の実績」 ・NDIソリューションズ株式会社 └「AIと動画で加速する人材育成」 ・株式会社SAMURAI └「現場に直結するオーダーメイドAI研修」 ・株式会社div └「定型業務を9割削減する、伴走型AI研修」 ・株式会社manebi └「AIが教材選定！コスパよく学べるAI研修」

■WEB雑誌「ビジネスAI活用スキル習得ガイド」の入手方法

「ビジネスAI活用スキル習得ガイド」（PDF資料）をお求めの企業担当者様は、下記の手順に沿って資料請求下さい。 １、下記、【今すぐ無料で資料請求】を押下します。 ２、お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力し、お問い合わせ内容欄に「ビジネスAI活用スキル習得ガイド」と記載の上、送信下さい。 ３、入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。 ４、AIsmileyの担当より「ビジネスAI活用スキル習得ガイド」をメールにて送付させていただきます。

https://aismiley.co.jp/aiskillswebmagazine_form/

※本資料は教育・AI人材育成の導入を検討している企業に対して配布しております。 同業他社・競合他社、教育・AI人材育成向けAIを扱うAIベンダーへの提供はしておりませんので、 あしからずご了承ください。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/ ・AI人材育成・教育のサービス比較と企業一覧 https://aismiley.co.jp/category_page/ai-human-resource-development/ ・AI人材育成サービスカオスマップ https://aismiley.co.jp/ai_news/ai-training-service-chaos-map

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー 所在地：〒150－0021東京都渋谷区恵比寿西1-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F 設立年月日：2018年3月9日 代表者：代表取締役 板羽 晃司 資本金：14,990千円 URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー 担当：AIsmiley瀬戸 TEL：03-6452-4750 Email：pr@aismiley.co.jp