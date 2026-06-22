神代植物公園と深大寺周辺のクールスポットを巡って、１０００ポイント集めると、素敵な特典がもらえるデジタル版スタンプラリーを開催します。 神代植物公園内は木漏れ日が美しい木陰を巡り、深大寺は荘厳なお堂めぐり。お蕎麦屋さんで休憩しながら散策を楽しんでください。 スポットの難易度ごとにポイント数が違うので、移り変わる景色を楽しんでいるうちに１０００ポイントたまるかもしれません。 ボーナススポットもあるので是非チェックしてください！

https://stroly.com/viewer/1740123186

〇スポットの難易度ごとにゲットできるポイントが変わります。（10点～300点） 〇木陰を通って、おススメのクールスポットをめぐるデジタル版スタンプラリーです。

イベント概要

実施期間

（特典引換期間）：２０２６年７月１日（水）～８月３０日（日）

特典引換場所

・神代植物公園 サービスセンター（月曜休園、月曜が祝祭日の場合翌日） ・深大寺 授与所

特典引換時間

１０：００～１６：００（深大寺授与所は早期終了する場合があります）

神代植物公園開園時間

９：３０～１７：００（最終入園１６：００）

深大寺開門時間

９：００～１７：００

※参加無料（神代植物公園の入園は別途入園料がかかります。一般５００円ほか） ※スタンプラリー達成特典はお１人様につき、神代植物公園もしくは深大寺のどちらかで１つです。 ※深大寺でお渡しする達成プレゼントは選べません。

６月から樹皮を剥がして、乳白色にかわっていきます。そっと耳を澄ますと、樹皮が大きくはがれ落ちる音が聴こえるかもしれません。

景色を透かして、神代植物公園色のジャコウアゲハをお楽しみください。イモムシはリアルにこだわりました。 ※イメージ画像撮影のため、一時的に樹木に下げて撮影しております。 ※当園では植物に触れることはできません。 ※落ちている実であっても持ち帰りはできません。

五色の幕にちなんだ美しい色どり。元三大師様や鬼大師様など、ありがたい絵柄が印刷されています。どの色をいただけるかはお楽しみ。 ※色を選ぶことはできません。 ※イメージ画像撮影のため、一時的に樹木に下げて撮影しております。 ※当園では植物に触れることはできません。

水生植物園を通って城山を上ると、深大寺城跡にボーナスポイントがあります。 水辺の景色を楽しみながら、ゆっくり巡ってみてください。

神代植物公園について

武蔵野の面影が残る園内で、四季を通じて草木の姿や花の美しさを味わうことができます。この公園はもともと、東京の街路樹などを育てるための苗圃でしたが、戦後、神代緑地として公開されたあと、昭和36年に名称も神代植物公園と改め、植物公園として開園されました。

【開園時間】 ９時30分～17時（最終入園は16時） 【休園日】 毎週月曜日（祝日の場合は翌日） 12月29日～１月１日 【住所】 調布市深大寺元町５-31-10

https://www.google.co.jp/maps/place/%E8%AA%BF%E5%B8%83%E5%B8%82%E6%B7%B1%E5%A4%A7%E5%AF%BA%E5%85%83%E7%94%BA%EF%BC%95-31

【交通】 ≪京王線から≫ ・調布駅から小田急バス吉祥寺駅または三鷹駅行き「神代植物公園前」下車、または京王バス深大寺行き「神代植物公園」下車 ・京王線つつじヶ丘駅から京王バス深大寺行き「神代植物公園」下車 ≪ＪＲ中央線から≫ ・三鷹駅または吉祥寺駅から小田急バス調布駅北口または深大寺行き「神代植物公園前」下車 【入園料】 一般 500円 65歳以上 250円 中学生 200円 ※小学生以下及び都内在住・在学の中学生は無料 ※水生植物園及び植物多様性センターは無料で入園できます。 【年間パスポート】 一般 2,500円 65歳以上 1,250円 【問い合わせ先】 神代植物公園サービスセンター 042-483-2300 （9時～17時）