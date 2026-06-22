株式会社PHP研究所（京都市南区・代表取締役社長 瀬津要）は、『「自分でやらない」ほうがうまくいく――信頼されている人だけが知っている７つのルール』（石井玄（ひかる）著／税込予価1,870円）を2026年9月29日に発売します。本書は、手がけた企画が数々の賞を受賞するなど、ヒットを連発する石井玄氏の初めてのビジネス書です。これまでエンターテインメントの最前線で培ってきた経験をもとに、仕事に向き合ううえで大切にしている哲学を明かします。

20以上の番組やイベントを仕掛ける石井氏の発想力と実行力に迫る

働き方や価値観が大きく変化する中、一生懸命努力しているにもかかわらず思うような成果が出ず、周囲の活躍に焦りや不安を抱えるビジネスパーソンは少なくありません。本書は、そうした「やる気はあるのに結果につながらない」と悩む人に向けて、仕事との向き合い方や自分らしいキャリアの築き方のヒントを提示する一冊です。著者の石井氏は、独立からわずか2年足らずで、俳優、お笑い芸人、YouTuberなど幅広い分野の人々と20番組以上のポッドキャストを制作。相手の「こうしたい」という思いを形にする企画力と実行力への信頼が、実績に繋がっています。さらに、東海オンエアや令和ロマンの単独アリーナライブにも携わるなど、音声メディアの既存の枠にとらわれない発想で新たな挑戦を続けています。本書は、そんな石井氏の仕事哲学や思考法を通じて、成果を生み出し続けるための視点と行動のヒントを紹介します。

「ヒットは結果論」――石井氏が明かす仕事哲学

数々のヒットコンテンツに携わってきた石井氏は、「ヒットは後付けの結果であり、再現可能な成功法則はない」と語ります。本書では、セオリーに縛られない独自の仕事哲学を紹介します。

私は、自分のことをヒットメーカーだと思っていませんし、人気のコンテンツを作ったりバズらせたりしているとは思っていません。でも、私と仕事をしたいと言ってくださる方たちがいる限り、全力で仕事に向き合いたいと思っているだけです。（取材より）。

石井氏はさらに、「番組やイベントは自分が主役ではありません。常に相手の「好き」を起点に企画し、その魅力や目的をメンバーで共有し、チームが自発的に動けるように導く、指揮官として動く」と言います。本書では、石井氏が企画を生み出し形にするまでのプロセスを明かします。

対談イベント開催

石井玄『「自分でやらない」ほうがうまくいく』トーク&サイン会 会場： 都内某所 日時： 2026年10月9日（金） 19:00～ 対談ゲスト：佐伯ポインティ 応募方法：HMV&BOOKSオンラインより応募

著者プロフィール

https://www.hmv.co.jp/news/article/260612146/

石井 玄（いしい ひかる） 1986年埼玉県生まれ。 2011年株式会社サウンドマン入社。『オードリーのオールナイトニッポン』『三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)』『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』などにディレクターとして携わり、『オールナイトニッポン』全体のチーフディレクターを務めた。 2020年株式会社ニッポン放送入社。『東京03 FROLIC A HOLIC feat. Creepy Nuts in 日本武道館』『オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム』などのプロデュースを担当。 2021年にはプロデュースした『あの夜を覚えてる』が「2022 62nd ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」ACCグランプリ、Amazonオーディブル『佐藤と若林の3600』が「第4回 JAPAN PODCAST AWARDS」大賞を受賞。 2024年株式会社玄石を設立。現在は『鳥羽周作のうまいはなし』『林士平のイナズマフラッシュ』『岸田奈美のおばんそわ』『井上咲楽のキャベツは踊った』『LINEヤフーのホントのところ』『ニディガラジオ』『前田裕太のモクテルムムリク』など、20番組以上のポッドキャストを制作し、東海オンエアや令和ロマンの単独イベントにも携わるなど、さまざまな企画を進行中。第52回放送文化基金賞ラジオ部門審査委員。MTV番組審議委員。 著書には『アフタートーク』『正解のない道の進み方』がある。

書誌情報

タイトル：自分でやらない」ほうがうまくいく サブタイトル：信頼されている人だけが知っている７つのルール 著者：石井 玄 判型・製本：四六判並製 予価：1,870円（税込） 発売日：2026年9月29日 発売元：ＰＨＰ研究所