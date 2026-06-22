ミニストップは、２０２６年６月２３日（火）より、「北海道フェア」を実施します。北海道の食材を使った商品を、ミニストップ全店で発売する取り組みとなっております。店内加工ファストフードをはじめ、お弁当、おにぎり、スイーツ、菓子パン、北海道のお菓子等、幅広い商品をご用意しております。対象商品を含む税込８００円以上のレシートでWEBからご応募いただくキャンペーンや、ミニストップアプリと連動したお得なアプリクーポン企画も実施します！ ミニストップは今後も、ミニストップならではの商品開発・店舗づくりを通じて、「おいしさ」と「便利さ」で、笑顔あふれる社会を実現してまいります。

「北海道フェア」のPOPがついた商品が対象商品です。 菓子パンやお寿司、チルドドリンク、お菓子、アイスクリーム等、多岐に渡り取り揃えております。

【商品情報】第１弾 ●発売日：２０２６年６月２３日（火） ●発売地区： 全国（２０２６年５月末現在： １,７２０店）

●商品名：エスカロップ ●本体価格：６４８円 （税込：６９９．８４円）※ ●商品特長：三元豚ロースカツの上にたっぷりデミソースをかけた北海道ご当地メニュー「エスカロップ」のお弁当です。 デミソースは苦みのある本格的な味付けで、ご飯はバターとコンソメの風味を効かせた仕立てです。

●商品名：チキンとゴロっと野菜のスープカレー ●本体価格：３９８円 （税込：４２９．８４円）※ ●商品特長：クミン・コリアンダー・カルダモン等のスパイスや、ココナッツ・オニオンピューレを入れ、旨味のある仕立てにしました。ブロッコリー・人参・じゃがいも等も入れ具沢山に仕上げました。

●商品名：蒸し鶏と彩り野菜のラーメンサラダ ●本体価格：４３０円 （税込：４６４．４０円）※ ●商品特長：北海道発祥の野菜たっぷりのラーメンサラダです。 ごまドレッシングでお召し上がりいただきます。

●商品名：北海道メロンシュークリーム ●本体価格：１７８円 （税込：１９２．２４円）※ ●商品特長：北海道産メロン入りペーストを使用したメロンクリームは、一口目から贅沢なメロンの風味をお楽しみいただけます。

●商品名：ミルククリームサンド ●本体価格：１５８円 （税込：１７０．６４円）※ ●商品特長：北海道十勝産牛乳入りミルクホイップを使用しています。ミルクを織り込んだもっちりとした生地をツイストして型に入れて焼き上げ、ミルクホイップをサンドしました。

●商品名：まっしろなチーズクリームサンド ●本体価格：３５８円 （税込：３８６．６４円）※ ●商品特長：北海道十勝産フレッシュクリームとマスカルポーネクリームを合わせて作ったチーズクリームをはさんだサンドです。

●商品名：ザンギマヨ巻 ●本体価格：２１８円 （税込：２３５．４４円）※ ●商品特長：北海道で人気のザンギ（唐揚げ）を刻んで、ジンギスカンのたれを和えてマヨネーズと巻きました。 ※近畿・四国での販売はございません。

●商品名：北海道産鮭 ●本体価格： １８８円 （税込：２０３．０４円）※ ●商品特長：北海道産秋鮭を使用しています。かつお節・うるめ節・昆布エキスの合わせ出汁で旨味をプラス。

●商品名：北海道たらこ ●本体価格：１８８円 （税込：２０３．０４円）※ ●商品特長：北海道産生たらこを使用し、昆布だし・かつおだしで味付けしました。

【商品情報】第２弾 ●発売日：２０２６年６月３０日（火） ●発売地区： 全国（２０２６年５月末現在： １,７２０店）

●商品名： 塩バターコーンラーメン ●本体価格：４９８円 （税込：５３７．８４円）※ ●商品特長：北海道産昆布エキス・北海道産玉ねぎ・北海道産ホタテエキスに和節の旨みを加えた函館風の塩ラーメンスープです。北海道産コーンを使用しています。

●商品名：カップｄｅメロンショート ●本体価格：３４８円 （税込：３７５．８４円）※ ●商品特長：北海道産赤肉メロンムースにスポンジと北海道産赤肉メロンソース、カスタード風味のホイップを重ねました。トッピングには皮付きのメロンとメロンソースをのせました。

●商品名：ずっしりコロッケドーナツ（北海道産じゃがいものコロッケ） ●本体価格：１９８円 （税込：２１３．８４円）※ ●商品特長：北海道産じゃがいものコロッケを使用しました。パン生地でコロッケをまるごと１個包んで揚げました。

※ 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は 標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 一部取扱いの無い店舗がございます。

【好評販売中の北海道フェア対象商品ラインアップ】

商品名：ワッフルコーン ミルク＆ショコラ ●本体価格：２８５円（税込価格３０７．８０円）※

●商品名：ワッフルコーン こくのミルクバニラ ●本体価格：２２８円（税込価格２４６．２４円）※

●商品名：北海道ミルクソフト コーン（左）／カップ（中）／得盛ソフト ミルク（右） ●本体価格： コーン、カップ：３２０円 （税込：３４５．６０円）※ 得盛ソフト ミルク：４５０円 （税込：４８６．００円）※ 一部店舗では、仕様・価格が異なります。

●商品名：十勝ハッシュドポテト サワークリームオニオン風味 ●本体価格：２９８円（税込：３２１．８４円）※

※ 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は 標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 一部取扱いの無い店舗がございます。