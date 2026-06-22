ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、令和８年６月２３日（火）より「夏のＪＡタウン祭り」を実施します。 本キャンペーンは、各ショップ自慢のおすすめ商品を各100個限定で、「お客様送料負担なし」にてお届けする企画です。対象商品には、シャインマスカットやマンゴーなどの季節の果物をはじめ、暑い夏に食べたいアイスや冷やすとおいしい飲料の他、各産地自慢のお肉など暑い夏にぴったりな幅広いラインナップをご用意しています。 近年、物価上昇や物流コストの増加により、食品の購入に対する消費者の節約志向が高まる一方で、産地直送ならではの新鮮で高品質な国産農畜産物への関心も高まっています。暑い夏でも、産地の美味しさをそのままご家庭に届けるとともに、全国の産地の魅力を広く発信します。

https://www.ja-town.com/shop/e/esumfes/

【夏のＪＡタウン祭り】

１．期 間 令和８年６月２３日（火）～７月２日（木） ２．内 容 キャンペーン期間中、対象の商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。 ※送料はＪＡタウンが負担します。 ※各商品は100個限定での販売です。 ３．Ｕ Ｒ Ｌ https://www.ja-town.com/shop/e/esumfes/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全農が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown