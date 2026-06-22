フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」を使ったヴィエノワズリやオリジナル スイーツを販売する、 “バターのアトリエ” エシレ・ラトリエ デュ ブールでは、昨年初登場でご好評をいただいた、生いちじくを使用した夏限定のクロワッサン サンド「サンドイッチ クロワッサン フィグ・フレッシュ・エ・クーリ・フランボワーズ」を2026年6月26日（金）より、期間限定で再発売いたします。

エシレ バターと旬果が出会う、夏限定のクロワッサン サンド

昨年の初登場時にご好評をいただき、再発売を望む声も多かった夏限定のいちじくのフルーツサンドが、この夏、ご期待に応えて再登場。芳醇なエシレ バターと、旬を迎えるフレッシュないちじくを合わせた、この季節だけの特別な味わいをお届けします。 サクッとした食感のクロワッサンに、エシレ バターと カスタードクリームを合わせて柔らかく仕上げたムースリーヌクリームをたっぷりと絞り、大きめにカットした生のいちじく（フィグ フレッシュ）を贅沢にサンド。アクセントに手作りのフランボワーズソース（クーリ フランボワーズ）を添えた、果実の甘みと爽やかな後味が印象的な一品です。 エシレ バターの豊かなコクを引き立てながら、旬果の みずみずしさと爽やかな酸味が重なり合う、この時期ならではの味わいをお楽しみください。

ご注文ごとに仕上げるできたての味わい。お召し上がりは1時間以内に

ムースリーヌクリームとフレッシュな果実が重なり合う繊細な味わいを最良の状態でお楽しみいただくために、本商品はご注文を受けてからお作りします。できたてならではの軽やかな食感と風味をご堪能いただけるよう、購入から1時間以内のお召し上がりがおすすめ。夏の訪れを感じさせる贅沢な味わいを、ぜひこの機会にご賞味ください。

商品概要

商品名：サンドイッチ クロワッサン フィグ・フレッシュ・エ・クーリ・フランボワーズ 価格：1,080円（税込） 販売期間：2026年6月26日（金）～8月末（予定） 販売時間：各日11時～14時までの販売 ※本品は国産の生のいちじくを使用しております。いちじくの入荷状況によっては販売できない日が発生する可能性がございます。 ※数量限定 ※要冷蔵

ÉCHIRÉ L’Atelier du Beurre（エシレ・ラトリエ デュ ブール）

【住所】東京都港区虎ノ門5丁目9-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 1F 【営業時間・休業日】11:00～19:00 (12/31～1/3まで休業、それ以外の休業日は麻布台ヒルズに準じます） 【アクセス】東京メトロ日比谷線 神谷町駅直結

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