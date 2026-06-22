R&Iカンパニーリミテッド株式会社は、(本社：〒064-0920 北海道札幌市中央区南二十条西8丁目2-24、代表取締役社長：斎藤 浩三)北海道札幌で大人気の「健太のホネなし手羽サッキィ」とフランチャイズ契約をし、「健太のホネなし手羽サッキィ いわきエブリア店」(〒971-8133 福島県いわき市鹿島町米田日渡5いわきエブリア駐車場内)を2026年6月29日(月)に新店をオープンします。骨なし手羽先の製造は手作業で行われ、揚げる際には特製の米粉を使用しています。企業秘密の骨の抜き方と揚げ方は、1時間たっても揚げたてのサクサク感を保っています。

プロデュースは、主に北海道を拠点に活動する食のコンサル集団「hanninmae」が担当しました。骨がないことで老若男女、お子様からご高齢者まで広い年齢層が安心して食べられるストレスフリーな手羽先をお楽しみください。





骨がないことで老若男女、お子様からご高齢者まで広い年齢層が安心して食べられる

手作業で行われる骨抜き

1時間たっても揚げたてのサクサク感

お得な情報が手に入る二次元バーコード





【「健太のホネなし手羽サッキィ」商品詳細】

・販売メニュー：秘伝のタレ、オリジナルブレンド塩、theシンプル手羽焼き、

熟成和風トロ手羽、ブラックホットチキン、赤辛チキン、

モッツァレラチーズ、チキチキボーン味、

BIGフライドチキンレッグ、手作りポテトフライ、ザンギ他

・販売価格 ：1本 260円～(税込)









【開発秘話 開発した金田専務】

「鶏肉の製造加工に携わるうちに、“お子様やご高齢の方誰でも骨が刺さらず簡単に食べられる手羽先を作りたい”と思いました。手作業で骨を抜いているのですが、ただ抜くだけでは旨味が逃げてしまい、旨味を閉じ込めつつ、見た目も骨ありと変わらないようにするまでが、苦労しました。自分でも家に持って帰って食べたい手羽先ができました。」

詳細や最新情報はSNSをご確認ください。









【商品ラインナップ】

「ホネなし手羽先」

・秘伝のタレ 260円

(すべての食材にこだわり抜き、試行錯誤の末完成した秘伝のタレ)

・オリジナルブレンド塩 260円

(創業から変わらない札幌明食ミートオリジナルブレンドの塩)

・熟成和風トロ手羽 280円

(秘伝のタレをベースに一度火を入れ、1日熟成した手羽先を唐揚げにしました。)

・theシンプル手羽焼き 260円

(シンプルに素材の旨みを活かした手羽焼き)

・ブラックホットチキン 280円

(自家製のブラックスパイスをまぶしたやみつきになる手羽先)

・赤辛チキン 280円

押し寄せる旨味、17種類のスパイス配合、情熱の赤辛チキン。

・モッツァレラチーズinWチーズ 300円

(中にはモッツァレラチーズを入れ、外にはパウダーチーズをまぶした新時代の手羽先)

・チキチキボーン味 280円

(ジューシーな骨なし手羽先のチキチキボーン風)





「サイドメニュー」

・BIGフライドチキンレッグ 790円

(さすがにでかすぎ！骨ありの迫力チキンレッグ)

・手作りポテトフライ 450円

(こだわりじゃがいもを使ったイチオシの自慢のポテトフライ)他

※価格は全て税込









【店舗概要】

店舗名 ： 「健太のホネなし手羽サッキィ いわきエブリア店」

所在地 ： 〒971-8133 福島県いわき市鹿島町米田日渡5

いわきエブリア駐車場内

定休日 ： なし

営業時間 ： 11時～20時 ※売り切れ次第終了

電話 ： 050-8883-6940

Instagram ： https://www.instagram.com/bonelesstebasakky/

サービス提供形式： テイクアウトのみ









【食のプロデュース集団「hanninmae」について】

北海道札幌を拠点とし、日本全国を手掛ける食のプロデュース集団。商品開発、デザイン、販促までワンストップでサポート。

全国31店舗に拡がるミルクドドレイク、まるやまめろん、SiOKUMA BAKERY、牛羊亭、海老仙人、全国で17業態82店舗プロデュース









■会社概要

会社名 ： R&Iカンパニーリミテッド株式会社

代表者 ： 代表取締役 斎藤 浩三

所在地 ： 〒064-0920 札幌市中央区南二十条西8丁目2-24

電話 ： 011-206-4560

事業内容：

・BIBoxセールス

コンテナモジュール建築、トレーラーハウス販売・設置・施工、BIBoxパートナーFC

・BIBoxオペレーション

トレーラーハウス活用型FC、トレーラーハウス賃貸、トレーラーハウスレンタル他

・VMプロジェクト、不動産管理他









【店舗のお問い合わせ先】

健太のホネなし手羽サッキィ いわきエブリア店

所在地 ： 〒971-8133 福島県いわき市鹿島町米田日渡5

いわきエブリア駐車場内

定休日 ： なし

営業時間： 11時～20時 ※売り切れ次第終了

電話 ： 050-8883-6940