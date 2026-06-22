【新ドンタコスおじさんに、お笑いコンビ「ジェラードン」を起用】ジェラードン×ドンタコス 「ジェラードンタコス」TikTok上でオリジナル動画、エフェクトゲームの配信を6月22日より開始！

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、日本生まれのロングセラートルティアチップス「ドンタコス」ブランドにて、吉本興業所属のお笑いコンビ「ジェラードン」とコラボレーションし、「ジェラードンタコス」と冠した各種施策を2026年6月22日（月）より実施します。

2025年9月にフルリニューアルを実施した「ドンタコス」は、本格感と食べ応えを追求した味わいやデザインの刷新により、売上前年比193％※を記録しています。2026年5月には、本場メキシコでも親しまれている“海鮮タコス”に着目し、ブランドの新たな魅力を提案する新商品「ドンタコス 海鮮グリルチリタコス」を発売しました。

※2024年9月～2025年4月、2025年9月～2026年4月 湖池屋出荷金額比



好調な「ドンタコス」ですが、発売から30年以上経つロングセラーブランドということもあり、40～50代からは高い認知を得る一方で10～30代の若年層に対しては更なる認知拡大の余地を残します。そこで若年層との接点を増やし、ブランドの好調な勢いをさらに加速させるべく、小中学生から大人まで幅広い世代から支持を集めるお笑いコンビ「ジェラードン」さんとのコラボ企画が決定しました。



今回の企画では、世界中で話題になったジェラードンさんのネタ「角刈り通り抜けチャレンジ」とドンタコスが夢の共演！「ドンタコスったらドンタコス♪」のおなじみのリズムに合わせて、ドンタコスおじさんの衣装に身を包んだアタック西本さんがチャレンジに挑むオリジナル動画を作成しました。さらに、実際にみなさまにも「角刈り通り抜けチャレンジ」を体験していただけるTikTokのエフェクトゲームもご準備しており、楽しく「ドンタコス」の世界に触れていただけます。



ジェラードン×ドンタコスで実現した「ジェラードンタコス」企画をぜひお楽しみください！



■「ジェラードン」とは

「アタック西本」と「かみちぃ」による吉本興業所属のお笑いコンビ。個性的なキャラを活かしたコントで、地上波のお笑い番組やYouTubeで若年層からの人気を集めています。また、TBS主催の日本一のコント師を決めるお笑い賞レース「キングオブコント」の 2021 年大会では決勝に進出。近年ではアメリカの公開オーディション番組『アメリカズ・ゴット・タレント（AGT）』に出演。トレードマークでもある角刈りを使ったネタで爪痕を残し、SNSでも大きな話題となっています



■エフェクトゲームについて

世界中で話題になったジェラードンさんのネタ「角刈り通り抜けチャレンジ」を TikTok でゲーム化したのが「ジェラードンタコスゲーム」。

スマートフォンをタップするとアタック西本さんの顔の向きが変化。様々な角度の角刈り型にくり抜かれたパネルを「ドンタコスったらドンタコス♪」の音楽に合わせてテンポよく潜り抜けていきましょう。プレイ中の様子はそのまま動画として撮影し、TikTokへ簡単に投稿・シェアができます。画面に登場するジェラードンのおふたりとともに、クセになるドンタコスの世界を体験してください。



（遊び方） ※TikTokを使用したゲームになります。

・ARエフェクトの一覧から「ジェラードンタコス」のアイコンを選択します。

・動画の秒数を60秒以上に設定し録画ボタンを押すとゲームスタート。

・迫りくる「角刈りの形にくり抜かれたパネル」を潜り抜けられるように、

スマートフォンをタップして、アタック西本さんの顔の向きを変えてください。

・パネルを1回くぐるたびに10点獲得、パネルにぶつかるとライフ（残タコス）が減少します。

・かみちぃさん扮するメキシカンな如月マロンが登場すると「FEVERTIME！」に突入し、

ゲームのスピードがアップ。

・3回パネルに当たるとゲームオーバー、ライフを最後まで残すことができればゲームクリアです。





オリジナル動画（URL） https://youtube.com/shorts/LDiHha4yFL4

エフェクトゲーム（URL） https://www.tiktok.com/sticker/%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0-4535790660





ドンタコス×ジェラードン コラボキャンペーン

【キャンペーン詳細】

■タイトル

ドンタコス×ジェラードン コラボキャンペーン



■応募方法 ※Xからの応募

１.湖池屋 コイケヤ【公式】（@koikeya_cp）をフォロー

２.キャンペーン投稿をリポスト

３.「#ジェラードンタコス」を付けてリプライすると応募完了

フォローはこちら：https://x.com/koikeya_cp



■応募期間

2026 年6月22日（月） ～ 2026年6月28日（日）



■プレゼント賞品（50名様）

・「ドンタコス 海鮮グリルチリタコス」：2袋

・「ドンタコス ビーフチリタコス」：2袋

・「ドンタコス チーズチリタコス」：2袋

上記商品計6袋を詰め合わせにして、抽選で50名様にお送りいたします。





「ドンタコス海鮮グリルチリタコス」商品概要

■商品名／内容量

「ドンタコス海鮮グリルチリタコス」／57g



■価格

オープン価格



■発売日／販売先

2026年5月25日（月）／全国・コンビニエンスストア先行

2026年6月22日（月）／全国・スーパーマーケット他一般チャネル



■ブランドサイト

(URL) https://dontacos.koikeya.co.jp/

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 お客様センター

Tel.0120-941-751

受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）