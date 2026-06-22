人気絵本作家・樋勝朋巳のへんてこワールド！ 小さな勇気に寄り添う『おまつりって、こわい？』６月25日発売

株式会社世界文化ホールディングス

世界文化社 (東京都千代田区) は、おまつりを舞台に新しい世界へ踏み出す勇気を描いた絵本『おまつりって、こわい？』（作／樋勝朋巳）を６月25日（木）に発売いたします。

♦「こわい」の先に広がる新しい世界へ

この絵本は、子どもたちが日常のなかで感じる「こわいけれど気になる」という複雑な気持ちに、あたたかくユーモラスに寄り添う作品です。うさぎちゃんの心の動きを通して、「こわい」の先に広がる新しい世界へ、一歩踏み出す勇気を届けます。

物語の鍵を握るのは、どこか不思議で自由な存在・かっぱちゃん。本人にそのつもりがあるのかないのか、思いがけない形でうさぎちゃんの背中を押し、新たな世界へと導いていきます。

お祭りのにぎやかな音や色彩豊かな風景は、絵本を読む者もお祭りに参加しているかのような臨場感がたっぷり。ページをめくるたびに、わくわくする空気が広がります。 「こわい」という感情を否定するのではなく、その気持ちを抱えながら前へ進む大切さをやさしく描いた一冊。子どもはもちろん、大人の心にも響く作品です。

＜あらすじ＞ おまつりに あこがれているけれど、「こわい」と おびえる うさぎちゃん。 そこに いきなり かっぱちゃんが あらわれて、うさぎちゃんを おまつりに つれていきました！ そこには おおぜいのひとが いて、むかしから つたわる おんがくが なりひびいています。 こわいけど きになる⋯⋯。うさぎちゃんは、おまつりを たのしめるかな？

♦著者は『チキカングー』の樋勝朋巳さん

著者は、大人気絵本『チキカングー』や、日本絵本賞大賞受賞作品『きょうはマラカスのひ』の樋勝朋巳さん。銅版画で描かれる樋勝さんの作品には心躍るリズムが溢れ、心の機微が表現された独特の世界観で、たくさんの人々を魅了しています。

「ドドンガドン カッカ」「ソーレ ヨイヨイヨイ！」この絵本にも、躍動感あふれる音の響きとともに、主人公・うさぎちゃんの感情の動きが丁寧に描かれています。

♦原画展の開催決定

ジュンク堂池袋本店（8F児童書コーナー） 期間：8月8日～ ※終了日未定

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-15-5 TEL：03-5956-6111

♦著者プロフィール 樋勝 朋巳（ひかつ・ともみ）

長野県生まれ。銅版画家、絵本作家。多摩美術大学卒業後、デザイン会社勤務を経て銅版画の制作を始める。1998年ボローニャ国際絵本原画展入選。2014年『きょうはマラカスのひ』（福音館書店）で第19回日本絵本賞大賞受賞。著書に『フワフワさんはけいとやさん』『たいこ』（福音館書店）、『ペロのおしごと』（小学館）、『あのこ』（以上、ブロンズ新社）、『チキカングー』『おいもちゃん』（以上、こぐま社）など多数。

♦刊行概要 『おまつりって、こわい？』

■発売日：2026年６月25日 （木）

■定価：1,760円（税込）

■仕様：A4変型判・32ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10169690.html

https://www.amazon.co.jp/dp/4418268243