イオンイーハート『紫あん』でひんやり濃厚ドリンク「あんミルク」6月24日より新登場

イオン株式会社

全国のショッピングセンターで飲食店を展開する株式会社イオンイーハート(所在地:千葉県千葉市、代表取締役社長:奥野善徳、以下当社)は、2026年6月24日(水)より『紫あん』(以下、当店)にて、暑い夏にぴったりの季節限定ドリンク「あんミルク」を販売いたします。

『紫あん』は、美味しいあんこの味を追求し、店内で丁寧に炊き上げる自家製つぶあんにこだわった“あん専門店”です。当店のつぶあんは、あえて渋切りを行わず保存料無添加にこだわり、十勝産小豆にてんさい糖と、少量のオホーツク産塩を加え豆の風味を生かした控えめな甘さに仕上げています。この自慢のつぶあんの美味しさを、より多くの方にさまざまなかたちでお楽しみいただきたいという想いから、冷製あんドリンク「あんミルク」を開発いたしました。

本商品の特長は、自家製つぶあんをそのまま冷凍した「冷凍あん」を氷の代わりに使用することで、キューブ状の冷凍あんが時間の経過とともにミルクを冷やしながら自然に溶け込みあんこのコクが徐々に広がります。飲み進めるごとにミルクの味わいが変化し、後半はあんこの風味がより濃厚に感じられる一杯となり、今までにないあんこの新たな楽しみ方を体験いただけます。

さらに、北海道産生乳100％のミルクを合わせることで、あんこの美味しさをより引き立てるとともに、氷を使用しないことで味が薄まることなく最初から最後までつぶあんのコクとミルクのまろやかさをお楽しみいただけます。噛めばシャリッと、溶ければほろりと広がる「冷凍あん」の食感とともに、自家製つぶあんの魅力を存分にお届けいたします。

【新商品概要】

あんミルク

□販売価格：280円(税込)

□販売期間：2026年6月24日(水)～2026年10月27日(火)予定

（写真はイメージです）

※販売状況により終了日が前後する場合がございます。

販売店舗『紫あん』５店舗

・葛西店：東京都江戸川区西葛西3-9-19イオン葛西店1階フードコート

・竹の塚店：東京都足立区竹の塚6-7-1-101

・柏店：千葉県柏市末広町1-1柏高島屋ステーションモール専門店S館2階

・稲毛店：千葉県千葉市稲毛区小仲台1-4-20イオン稲毛店B1階

・新茨木店：大阪府茨木市中津町18-1イオンスタイル新茨木3階フードコート

『紫あん』について

商品詳細はこちら :https://www.aeoneaheart.co.jp/special/Murasakian_anmilk/

『紫あん』では、素材を厳選し、甘さを抑えつつ小豆の風味を引き立たせるため、「渋切り」をしない独自のつぶあんを店内で丁寧に炊き上げています。北海道の恵みが感じられる自家製つぶあんは保存料無添加で、やさしい味わいが特徴です。

■店内釜炊きの独自製法

専用の釜を使うことで、小豆の皮を破らないよう高温で一気に加熱します。小豆の炊き上げは、一般的にアクを取り除き雑味を減らす「渋切り」を行いますが、紫あんではあえて「渋切り」を行いません。捨てられるはずの煮汁を残すことで、素材本来の風味と滋味深い味わいを堪能いただけます。

紫あんのサイトはこちら :https://www.aeoneaheart.co.jp/murasakian/

イオンイーハートは、今後も「食」を通じて季節のイベントや旬の食材、地域の特産品を取り入れながら、豊かさや楽しさ、おいしさをお届けいたします。