【楽天お買い物マラソン】ドリフト・遅延を解消！FPSプロコン「BIGBIG WON BLITZ2 TMR」が期間限定特別価格！2000Hz超低遅延×TMRアンチドリフト×全16個メカニカルスイッチ搭載

ONO貿易株式会社

ONO貿易株式会社（本社：東京都港区赤坂）は、「BIGBIG WON」日本正規代理店として、次世代ハイエンドコントローラー「BIGBIG WON BLITZ2 TMR」を、楽天お買い物マラソン期間中に期間限定の特別価格で販売いたします。

「完璧なタイミングで撃ったのに撃ち負けた」「エイム中にスティックが勝手にズレた」「決めるべきコンボでボタンが曖昧に反応した」──その悔しさ、実はコントローラーの構造的な限界が原因かもしれません。BIGBIG WON BLITZ2 TMRは、TMR磁気抵抗ジョイスティック×2000Hz超低遅延×全16ボタン第2世代メカニカルスイッチという革新的な構成で、「スティックドリフト」「入力遅延」「曖昧なボタンの押し心地」という3大ストレスを大幅に解消。純粋な実力だけで勝負できる環境を、この機会に手に入れてください。

■ セール実施期間： 楽天お買い物マラソン

2026年6月22日（月）20:00 ～ 2026年6月27日（土）01:59

■ キャンペーンサイトURL：

https://item.rakuten.co.jp/onostore/ono00228/

BIGBIG WON BLITZ2 TMR ホワイト TMRジョイスティック メカニカルボタン 超低遅延コントローラー Switch2対応 次世代プロコン

〇BIGBIG WON BLITZ2 TMRの3大セールスポイント

【1】2000Hz超低遅延 ── 業界最高水準0.0005秒の反応速度

一般的なコントローラーのポーリングレートは125～250Hzが主流です。それに対してBLITZ2 TMRは、BIGBIG WON独自開発チップにより業界最高水準の2000Hzを実現。入力遅延はわずか0.0005秒まで圧縮されています。

さらに無線接続時でも前モデル比16倍のポーリングレートを達成しており、ワイヤレスでも有線同等の安定性と応答性を発揮。FPS・格闘ゲームで一瞬の入力差が勝敗を分ける場面でも、プレイヤーの意図を瞬時にゲームへ反映します。

「遅延で負けた」という言い訳が、完全になくなります。

【2】TMRアンチドリフトスティック ── ドリフトの悩みを構造から根本対策

BLITZ2 TMRが採用するTMR（トンネル磁気抵抗効果）技術は、カーボンフィルム式の精密な操作感とホールセンサー式の超長寿命を融合した革新的なスティック技術です。

12bit（4096段階）の精密サンプリングと非接触構造により、長期使用でも部品が物理的に摩耗せず、ドリフト現象を大幅に抑制。さらにRCフィルタ調整機能により「安定重視」から「レスポンス重視」まで自分好みにカスタマイズ可能です。

「スティックが勝手に動く」ストレスから、解放されます。

【3】全16ボタン第2世代メカニカルスイッチ ── 押し心地で差をつける精密入力

ABXY・十字キー・ショルダー・背面ボタンを含む16ボタンすべてに第2世代メカニカルスイッチを搭載。キーボードのような確かな打鍵感で押し間違いを防止し、高速連打にも確実に対応します。

第1世代比で消費電力60%削減・データ伝送速度6倍向上・伝送遅延1/30短縮・耐干渉性能向上を同時に実現。過酷なオンライン対戦でも、安定した応答性を維持します。

「ボタンの押し心地が悪くて負けた」が、なくなります。

〇BIGBIG WON BLITZ2 TMRの3大バリューポイント

【1】特許取得Xレバー×360度シリコングリップ ── 長時間プレイも疲れにくい

特許取得の「Xレバー」構造により、トリガーのどの部分を押しても均一な操作感を実現。360度シリコングリップが手にしっかりフィットし、手汗をかいても滑りにくく、四指・六指どちらの握り方でも安定した握り心地をキープします。

【2】4カスタムキー×マクロ機能 ── 自分だけの操作環境を構築

専用アプリ「BIGBIG WON TOOLS」で、背面2つ・ショルダー2つの計4つのカスタムキーに任意の機能を割り当て可能。FPSの「しゃがみ→エイム→射撃」などの連続動作をワンボタンで実行できるマクロ機能により、反応速度が勝敗を左右する場面で圧倒的な優位性を発揮します。

【3】クロスプラットフォーム対応 ── PC・Switch・スマホを1台で完結

PC・Switch・Android・iOSに対応したクロスプラットフォーム設計で、デバイスを選ばずいつでも「自分の環境」でプレイ可能。接続方式もBluetooth 5.0・2.4Gアダプター・有線USB Type-Cの3種類をサポートし、あらゆるプレイ環境に対応します。

〇 楽天スーパーセールで"ゲーム環境"を一気にアップグレード！この機会をぜひご活用ください。

BIGBIG WON BLITZ 2 コントローラー 2000Hz 1000Hzジャイロ 超低遅延BIGBIG WON BLITZ2 TMR 2000Hz 16個メカニカルボタン マルチプラットフォーム対応

ドリフト・遅延・操作感の不満──3つの悩みを1台で解消。FPS・格闘ゲーム・eスポーツを本気でやり込みたい方に、楽天お買い物マラソン特別価格でお届けします。



■ セール実施期間： 楽天お買い物マラソン

2026年6月22日（月）20:00 ～ 2026年6月27日（土）01:59

■ キャンペーンサイトURL：

https://item.rakuten.co.jp/onostore/ono00228/

-------製品概要-----------------------------------------------------------

＜商品詳細＞

■ 商品名：BIGBIG WON BLITZ 2 TMR コントローラー

■ 接続方法：無線：Bluetooth 5.0 & 2.4Gアダプター/ 有線：USB Type-C to Type-A

■ 対応デバイス：

有線：Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type C アダプターが必要）、Windows10&11のパソコン

無線：Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ 、Windows PC、(USBドングル)：Windows PC

■ 特徴：

・TMR仕様ジョイスティック

・ポーリングレート2000Hz（有線・USBドングル無線接続時）

・16個のボタンにメカニカルボタン採用

・ポーリングレート1000 Hzのジャイロセンサー

・背面ボタン(2個)、前面ボタン(2個)

■ 入力規格：DirectXinput

■モーター：バイブレーションモーター

■アプリ：BIGBIG WON TOOLS (PC/IOS/Android）

■製品サイズ：15.3 x 11.0 x 5.5 cm

■製品重量：約246g

■動作時間：約15時間 (バイブレーション使用時では約10時間)

■充電時間：約1.5時間

■バッテリー：1000mAh リチウムポリマー電池

■付属品：BLITZ2コントローラー, USBレシーバー, USB Type-A to C ケーブル,スティックキャップ, 十字キーキャップ, 取扱説明書

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------- 本件に関するお問い合わせ先 -----------------------------------

商品名：BIGBIG WON BLITZ 2 TMR コントローラー

BIGBIG WON日本正規販売代理店

会社名：ONO貿易株式会社

所在地 : 東京都港区⾚坂3-11-15 VORT⾚坂見附 4F

事業内容 : 輸入貿易販売事業

TEL : 03-6869-0665（代表）

受付時間：平日 10:00～17:00

HP：https://www.ono-boeki.com

E-mail : info@ono-corp.com

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【各社登録商標について】

※「Nintendo Switch」「Switch Lite」は任天堂株式会社の登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。

※本製品はBIGBIG WON社のオリジナル製品であり、上記各社のライセンス製品ではありません。