[マリメッコ]レザーバッグシリーズ 「Gratha」と「Karla」にプレフォール 2026コレクションの新作とバッグチャームが初登場

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、レザーバッグシリーズ「グラサ(Gratha)」と「カルラ(Karla)」にプレフォール 2026コレクションの新作が登場。新たにバッグチャームの展開もスタートします。全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて2026年7月10日(金)より順次販売を開始します。

レザーバッグシリーズ 「Gratha」は、丸みを帯びたスクエアフォルムがアイコニックなシリーズです。

ラインナップは、新型のBowlerとMini Grathaに加え、レザーシリーズのフォンポケット、ポーチ、ウォレット、カードホルダーまで幅広く展開します。

洗練されたフォルムはシーンを選ばず、柔らかくソフトでありながら、それでいて形はしっかりしていてさまざまなシーンに頼れるバッグです。

新たに展開するチャームは、ランタクッカ(Rantakukka)、クカスタ クッカーン(Kukasta kukkaan)、 ウタッカ(Utakka)の3型を展開。ふっくらとパディングが施されたチャームに、それぞれのデザインを刺繍で表現した特別な一品です。

「Gratha」に合わせるのはもちろん、レザーやキャンバスバッグ、トートバッグ、リュックなど、お手持ちのさまざまなバッグに付けて、その日の気分でアクセントを楽しめます。

Bowler Gratha \84,700Bowler Gratha \84,700Rantakukka チャーム \14,300Kukasta kukkaan チャーム \14,300Utakka チャーム \14,300

Mini Gratha ショルダーバッグ \79,200Unikko Gratha ショルダーバッグ \93,500

Unikko ポーチバッグ \26,400Unikko ポーチウォレット \17,600Unikko カードホルダー \14,300

「Karla」シリーズは、キャンディが包み紙にラッピングされているビジュアルからインスピレーションを受け、デザインされた、アイコニックなショルダーバッグです。プレフォールコレクションでは、オフホワイト、ブラウン、ワインレッドの新色が揃います。

Pikku Karla バッグ \50,600Pikku Karla バッグ \50,600Pikku Karla バッグ \50,600

販売開始日

2026年7月10日(金)

＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。