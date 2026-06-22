[マリメッコ]レザーバッグシリーズ 「Gratha」と「Karla」にプレフォール 2026コレクションの新作とバッグチャームが初登場
株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)から、レザーバッグシリーズ「グラサ(Gratha)」と「カルラ(Karla)」にプレフォール 2026コレクションの新作が登場。新たにバッグチャームの展開もスタートします。全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて2026年7月10日(金)より順次販売を開始します。
レザーバッグシリーズ 「Gratha」は、丸みを帯びたスクエアフォルムがアイコニックなシリーズです。
ラインナップは、新型のBowlerとMini Grathaに加え、レザーシリーズのフォンポケット、ポーチ、ウォレット、カードホルダーまで幅広く展開します。
洗練されたフォルムはシーンを選ばず、柔らかくソフトでありながら、それでいて形はしっかりしていてさまざまなシーンに頼れるバッグです。
新たに展開するチャームは、ランタクッカ(Rantakukka)、クカスタ クッカーン(Kukasta kukkaan)、 ウタッカ(Utakka)の3型を展開。ふっくらとパディングが施されたチャームに、それぞれのデザインを刺繍で表現した特別な一品です。
「Gratha」に合わせるのはもちろん、レザーやキャンバスバッグ、トートバッグ、リュックなど、お手持ちのさまざまなバッグに付けて、その日の気分でアクセントを楽しめます。
Bowler Gratha \84,700
Bowler Gratha \84,700
Rantakukka チャーム \14,300
Kukasta kukkaan チャーム \14,300
Utakka チャーム \14,300
Mini Gratha ショルダーバッグ \79,200
Unikko Gratha ショルダーバッグ \93,500
Unikko ポーチバッグ \26,400
Unikko ポーチウォレット \17,600
Unikko カードホルダー \14,300
「Karla」シリーズは、キャンディが包み紙にラッピングされているビジュアルからインスピレーションを受け、デザインされた、アイコニックなショルダーバッグです。プレフォールコレクションでは、オフホワイト、ブラウン、ワインレッドの新色が揃います。
Pikku Karla バッグ \50,600
Pikku Karla バッグ \50,600
Pikku Karla バッグ \50,600
販売開始日
2026年7月10日(金)
＊インポート商品のため入荷が遅れる場合がございます。
About Marimekko
1951年より続く、プリント作りのアート
マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。