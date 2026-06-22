20周年に感謝を込めて！10％増量した『Jagabee うすしお味』『Jagabee バターしょうゆ味』

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）は、じゃがいもの味わいと独自の食感が楽しめる「Jagabee」ブランドより、『38gJagabee うすしお味』と『38gJagabee バターしょうゆ味』を10％(4g)増量して、2026年7月上旬から全国で順次切り替え、期間限定で発売します。

【発売経緯】

「Jagabee」は、2006年に発売した、じゃがいも本来の味わいが楽しめる「素材そのまま、皮つきじゃがいもスティック」です。カルビーの創業者である松尾孝氏が手掛けた最後の商品で、当時の開発担当者が、約100品種を超えるじゃがいもの施策を繰り返すことで誕生しました。“じゃがいもの味がちゃんとする”ことを大切に味わいにこだわり、独自のカリッサクッホクッとした食感が心地よいスナックです。

今年、発売から20周年を迎えたことを記念し、長くご愛顧いただいたお客様へ感謝の気持ちを込めて、内容量を期間限定で10％増量して発売します。素材のおいしさを活かした味わいはそのままに、いつもお楽しみいただいている一袋をより満足感をもってお召し上がりいただけます。

【商品特長】

●『Jagabee うすしお味』は、ほどよい塩味とこんぶとかつおぶし2種類のエキスパウダーで後引くうま味が楽しめます。

『Jagabee バターしょうゆ味』は、まろやかでコクのあるバターに香ばしいしょうゆのうま味を効かせた味わいです。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1869_1_5bb4ffeec5c2b726fec609efdb13c63f.jpg?v=202606220251 ]

■2026年7月6日からCM放送開始

「予想を、ほくっと、超えてくる。」をテーマに、“驚きのおいしさ”を訴求するTVCMを全国で放送します。本CMは、「Jagabee」をひさしぶりに食べた方や、初めて食べた方への試食インタビューをもとに構成。口にした瞬間に思わずこぼれる驚きの声や表情を通じて、「Jagabee」ならではのおいしさを表現しています。さらに、じゃがいもから「Jagabee」が生まれる様子を印象的に描き、思わず手に取りたくなる映像とともにお届けします。

～20周年＆CM放送を記念して「Jagabee20周年ありがとうキャンペーン！」を実施～

期間：2026年7月6日（月）～7月12日（日）

賞品：A賞「LEPSIMコラボ Jagabee20周年デザインハンディファン」＋「Jagabeeうすしお味12箱」

B賞「Jagabeeうすしお味 12箱」

当選人数：A賞 10名様 B賞 100名様

内容：Xでのインスタントウィンキャンペーン

カルビーPR部公式Xアカウント（@calbee_PR）をフォロー＆対象投稿をリポストで、その場で当たります。

同じく20周年を迎えられたLEPSIMより、Jagabeeコラボレーション雑貨第1弾の発売が決定！キャンペーン景品のハンディファンをはじめとして、夏の装いになったJagabeeのキャラクター「ポッタ」が可愛らしくデザインされたグッズが目白押しです。後日発表の発売情報をお楽しみに！

【Jagabee（じゃがビー）について】

「Jagabee」は2006年の発売以来、じゃがいもの味わいと、独自の“カリッ サクッ ホクッ”とした食感が楽しめるスティック形状のスナックです。「じゃがいもの味がちゃんとする」をコンセプトに、皮付きのままカットした素材本来のおいしさを最大限に引き出しています。手軽に食べられるサイズ感で、日常のちょっとしたリラックスタイムに寄り添うブランドです。

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5年間名無し!? 公募で名付けられた「じゃがビー」の「ポッタ」 https://note.calbee.jp/n/n9299ba5cf22d

創業者が描いた理想のじゃがいもスナック～「Jagabee」はこうして生まれた https://note.calbee.jp/n/n596497057d2e