【角上魚類】北海道の旨みを満載！ 12トンの巨大トラック「活魚車」が埼玉県・草加店へ出航！獲れたて鮮度抜群の北海道産「ほたて」をその場で水揚げ＆焼きたて直売　2日間限定で開催！

角上魚類ホールディングス株式会社北海道の海が角上魚類 草加店にやって来る！

鮮魚専門店「角上魚類」を展開する角上魚類ホールディングス株式会社（新潟県長岡市 代表取締役社長：柳下浩伸）では、2026年6月27日(土)、28日(日) 角上魚類草加店 限定で、北海道産活ほたてを「活魚車 かつぎょしゃ」で直送し、販売いたします。ほたてを水揚げ後、巨大な水槽を備えた専用配送トラックを使用して、店舗まで活きたまま運ぶため、鮮度はもちろん間違いがなく、ほたて貝柱のしっかりとした弾力と、口いっぱいに広がる優しい甘みをお楽しみいただけます。

当日は店舗前の駐車場に12トンの巨大な活魚車がドーンと登場！さらに、角上魚類のキッチンカーで焼きたてのほたてを味わっていただけます！

まるで市場や水族館がやってきたかのような大迫力のロケーションは、乗り物好きの小さなお子様をはじめ、ご家族皆さまでワクワクしながらお買い物をお楽しみいただける特別な2日間となっています。

活魚車 ※サイズ比較のため、人物シルエットを配置

北海道の冷たい海で育った、肉厚で甘みの強い活ほたては、水揚げされた後、すぐに殻を洗浄し、フジツボなどの付着物を洗い流します。その後、活魚車へと運ばれ、活きたまま水槽に投入されます。

活魚車は12トンもあり、全長12メートル、最大高さ4メートルと驚くほどの大きさで、4層からなる高性能水槽を備えています。浜で活ほたてを積み込んだら、函館からフェリーで青森県青森港へ向かいます。そこから一路、東北自動車道を走って関東へ。積み込みから店舗到着まで長い道のりですが、冷却機能も整備された水槽で鮮魚管理する活魚車ですので、鮮度抜群のまま、お客様の元へと活ほたてが届けられます。

活魚車で運ぶ「活ほたて」 角上魚類 草加店で限定販売いたします

6月27日(土)、28日(日) 朝9時より、販売いたします！角上魚類 草加店

角上魚類 草加店

https://www.kakujoe.co.jp/shop/souka.php

埼玉県草加市松原４丁目３番５

電話番号： 048-951-5900

【通常営業時間】

（平日）10:00～19:00 （土・日・祝日） 9:00～19:00

活ほたて販売予定：6月27日(土)、28日(日) 朝9時～（無くなり次第終了）

店舗前駐車場に巨大活魚車を構え、その場で水槽から水揚げした活ほたてを即販売いたします！

販売予定価格：1枚200円、5枚 980円（税込価格）

当日の活魚車イメージ活魚車水槽の中の活ほたて

さらに、角上魚類のキッチンカーも登場！

焼きたての殻付きほたてをその場で、お召し上がりいただけます。

角上魚類キッチンカー

※活ほたては多数ご用意予定でございますが、販売状況によりましては予定よりも早期終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。お早めのご来店をおすすめいたします。

お魚のプロ・「親切係」直伝！初めてでも失敗しない「活ほたて」の簡単な殻の開け方＆美味しい食べ方

角上魚類では身おろし無料です。もちろん活ほたての殻開けも喜んで承ります。

でも、せっかくの活ほたて、ご家族で殻開けにチャレンジしてみるのも楽しいです。思っているよりずっと簡単かも。

角上魚類 草加店 親切係の吉岡さんに殻開けを教えてもらいました！

まずは殻をブラシやたわしできれいに洗います。

北海道の栄養豊富な海の中で育ったほたての殻には、海藻やフジツボなどが付着しやすいです。

水揚げ後に洗浄していますが、調理前にあらためて汚れなどとともに真水で洗い流します。

貝の口の隙間から、貝剥きヘラを差し込みます。

★ヘラの代わりに洋食ナイフなどでも代用OK。

★怪我をすると危ないので左手には軍手やタオルを使用すると安心。

差し込んだヘラを平らな方の殻（上の殻）にぴったりと押し付け、ヘラを小刻みに左右に動かして奥へ進め、貝柱と殻を離します。

★ほたての殻は、平らな面＝上の殻、ぷっくり膨らんでいる面＝下の殻 です。

貝柱が離れれば簡単に上の殻が、パカッと手で開けます。

※写真はウロ（黒い内臓）を取り除いた状態です。

殻を開けると大粒のほたて貝柱が！

開いた状態で、そのままBBQで焼いたり、せいろ蒸しにしたりしてお召し上がりください。加熱するとほたての風味、甘みを強く感じて頂けます。

分厚い貝柱をお刺身にするときは、ケーキのように縦に切ると繊維が壊れないため、ほたて本来の強い弾力のある食感、歯ごたえが楽しめます。

横にスライスして繊維を断ち切ると、口当たりがねっとりやわらかになり、ほたての甘みをより強く感じることができます。

活ほたてで、両方の味の感じ方の違いを試してみるのはいかがでしょうか。

貝ヒモは塩もみしたら、バター焼きやボイルなど加熱してお召し上がりください。しゃっきりした貝ヒモ独特の歯ごたえ、旨みが楽しめます。

生殖巣（白：オス / 赤・オレンジ：メス）部分は必ず加熱してお召し上がりください。バター焼き、煮付けなどにすると濃厚な旨みを楽しめます。

貝ヒモと生殖巣を使った炊き込みご飯もおすすめです。

活ほたてをおうちで手軽に楽しもう！

外でBBQができなくても大丈夫！ご家庭のグリルやオーブンでも、殻ごと焼いてお楽しみいただけます。

殻部分をクッキングホイルで包み、そのままグリルやオーブンで焼き上げるだけ。ほたてからしみ出た美味しいスープが万一こぼれても、ホイルが受け止めてくれるので焦げ・汚れの心配もありません。

（表面の焦げが気になる場合は上側にもホイルを1枚ふんわりかけてください）

家庭用グリルで焼いてみました！

焼き時間は火力によっても違ってまいりますが、中火～やや強火で焼き加減を見ながら7～8分程度で焼きあがります。

お刺身も大粒で分厚い貝柱を活かして、縦割、横スライスそれぞれにチャレンジ！

お好みの食べ方をぜひ見つけてみてください。

■お召し上がりの際はご注意ください。ウロ(黒い内臓)は食べないでください

ウロ（黒い内臓）は食べられません。

（写真の右下、赤線で囲んだ部分です。左は取り外した状態）

貝殻の咬合部（連結部）にある黒（または濃い緑色）の丸い部分は「ウロ（中腸腺）」と呼ばれ、内臓部分にあたります。必ず手や包丁で取り除き、食べずに捨ててください。

ご家庭での処理がご心配な場合は、ご遠慮なく殻開けをお申し付けください。

お好みの調理方法にあわせてきれいに下処理いたします。

※写真はすべてイメージです。

※水揚げ状況により日程等に急な変更が発生する場合や、価格、内容に変更のある場合がございます。あらかじめご了承ください。

角上魚類 全店で「親切係」がご案内いたします

お魚のことは、黄色い帽子の「親切係」におまかせください

角上魚類の対面売場にはまるで市場のように毎日たくさんの魚が並び、初めて見るような魚も多く、食べ方や調理法がわからずご注文に戸惑うお客様も。

角上魚類では、知識豊富な「親切係」という魚のコンシェルジュのようなスタッフを全店に配置しております！魚の特徴や美味しい食べ方、身おろしのアドバイスなど、お客様においしく魚を召し上がっていただけるようにサポートしています。

女性親切係：角上魚類 狭山店の横山さん（写真左）船橋店の沖島さん（写真右）

対面売場の女性親切係

▼角上魚類 STORY

「今日のお魚、何がいい？」がもっと気軽に。 対面売場と食卓を笑顔でつなぐ、角上魚類・女性親切係の「対話の架け橋」。

https://prtimes.jp/story/detail/xO6PdESj8JB

角上魚類ホールディングス株式会社について

対面売場では身おろし調理無料ですお寿司は一人前から大人数用まで取り揃えています魚の姿盛りなどお刺身盛り合わせも各種ご用意！揚げたて、焼きたてのお魚惣菜がたくさんです

〈会社概要〉

社名／角上魚類ホールディングス株式会社

代表者／柳下浩伸

設立／1976年5月18日

2016年4月1日「角上魚類株式会社」より商号変更

本社／〒940-2502 新潟県長岡市寺泊下荒町9772-20

事業内容／鮮魚店等のグループ会社の経営方針策定および経営管理等

URL／https://www.kakujoe.co.jp/index.php

▼Instagram 公式アカウント @kakujougyorui(https://www.instagram.com/kakujougyorui?igsh=anIyY2w2eHMxdnE0)

▼YouTube 【公式】角上魚類チャンネル(https://m.youtube.com/channel/UCPtc9-LhsthNqIgtl4OvfWw)

目指すは「日本一の魚屋」

魚が好き。お客様が好き。

皆の幸せのために「損得よりも善悪で判断」し、個人の工夫が活かせる現場は活気で満ち溢れています。

当社の目指す日本一とは、決して売上高や店舗数といった規模のことではなく、商品の質、店の質が日本一ということです。

それはすなわち、店で働く社員の質、取り扱う商品の質、会社経営の質が日本一ということなのであり、日本で一番、お客様の役に立つ魚屋になることなのです。

角上魚類はこれからも美味しい魚を、より多くのお客様の食卓へお届けするため店舗展開を進め、躍進してまいります。

Google Maps 角上魚類店舗一覧より

角上魚類は関東信越に展開しております

新潟県 寺泊港、豊洲市場、そして日本各地の漁港から、日々、新鮮な魚介類をご用意しております。

▶Google Maps 角上魚類 店舗一覧(https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1T6BjO5e_NHUmNOMw-4Ps2RlaAjQOsoY&usp=sharing)