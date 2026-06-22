会員制リゾートホテル「サンクチュアリコート外房雀島 オーシャンヴィラリゾート」６月22 日（月）より会員権販売開始

リゾートトラスト株式会社

リゾートトラスト株式会社（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：伏見有貴）は、千葉県いすみ市に建設する会員制リゾートホテル「サンクチュアリコート外房雀島 オーシャンヴィラリゾート」の会員権を６月22 日（月）から販売開始いたします。

当ホテルは、九十九里の海岸線南端に位置し、背景には小山を抱いた自然豊かな環境のなか、全室オーシャンビューの14 室からなる完全会員制のプライベートリゾートです。

開業は2027 年７月を予定しています。

海岸のパノラマと房総の海で水揚げされた魚介や千葉県産の食材が味わえるレストランやバー、プライベートダイニングなどのパブリックスペース、客室（４室）を擁するセンター棟と、レジデンス・スタイルの客室（10 室）からなるレジデンス棟で構成されます。

客室は「ロイヤルスイート」「ラグジュアリースイート」「クラブスイート」の３つのタイプをご用意。一部客室にはプライベートサウナ、テラスに水風呂を備え、ゆったりとお過ごし頂けます。

会員権価格は、1,067 万円（消費税込、クラブスイート年間８泊タイプ：１部屋45 口）～5,087.5 万円（消費税込、ロイヤルスイート年間16 泊タイプ：１部屋22.5 口）です。

客室

全景センター棟外観レジデンス棟外観

【センター棟客室】

重厚感ある旧迎賓館を現代のラグジュアリーへと刷新したセンター棟には東側にバルコニーを備えた全室サンライズビューの客室４室を配置しました。

ロイヤルスイート・ラグジュアリースイートの客室は蒼の絶景を楽しめるビューバス仕様のサウナがあり、空に浮かんでいるような格別のバスタイムをお楽しみになれます。

【客室：ロイヤルスイート リビング＆ベッドルーム】【客室：ロイヤルスイート ベッドルーム】【客室：ロイヤルスイート バスルーム】

【レジデンス棟客室】

２階建ての空間構成となっており、大きな２層吹き抜け窓から海と空の蒼が余すことなく入り込みます。

広々としたプライベートガーデンなどを備え、くつろぎのひと時をお過ごしいただけます。

また、エキストラベッドを利用することで最大６名様でのご利用が可能なお部屋もございます。

付帯施設

【客室：ロイヤルスイート リビング＆ダイニングルーム】【客室：ロイヤルスイート ベッドルーム】【客室：ロイヤルスイート バスルーム】レストラン・バーアウトドアプール

※画像は全て完成予想図（イメージ）です。

「サンクチュアリコート外房雀島 オーシャンヴィラリゾート」 物件概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/47917/table/391_1_1a066e088d260719a8e97c14e4452553.jpg?v=202606220251 ]

【センター棟】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/47917/table/391_2_519383f2601157ff6d32bbf757ceb85c.jpg?v=202606220251 ]

【レジデンス棟】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/47917/table/391_3_f32c21a9064965817920847184dee5fe.jpg?v=202606220251 ]

※発表時点の内容のため、今後変更になる場合があります。

「サンクチュアリコート外房雀島」会員権のシステム 概要

■会員期間

「サンクチュアリコート」ブランドの会員期間は、ホテルの開業から50 年間です。従来の「エクシブ」や「ベイコート倶楽部」と異なり、開業から50 年間の定期借地権を設定しております。

■年間の利用泊数を完全保証「タイムシェアリング・システム」

リゾート施設を共同で所有し、１年365 日（タイム）を各メンバー様の持分比に分割（シェア）し、その日数分だけの利用日を決める「タイムシェアリング・システム」を導入しています。

持分権利に応じた占有使用権が確実に保証される、独自の完全利用保証制度を確立しました。

■サンクチュアリコートのホテルをご利用時、フローティング期間は権利未消化で宿泊可能

サンクチュアリコート外房雀島メンバー様は、ご契約施設をご利用になる際に、ご利用希望日の１か月前までに利用申し込みのなかったお部屋を先着順で予約でき（フローティング予約）、ご予約が成立した場合、ご契約タイプごとに定められた上限泊数を超えない範囲内で、権利を消化せずにご利用になれます。

さらに、ご契約施設開業後は、ご利用希望日の３週間前から、ご契約施設以外のサンクチュアリコートについても、ご契約タイプごとに年間および月に一定の日数を上限に、権利を消化せずにご利用になれます。

■交換利用により大きく広がるリゾートライフ

利用予定のない占有日を事務局に預け入れることにより、他のメンバー様が預け入れた占有日と交換して利用することができます。

「サンクチュアリコート」のほか、全国に展開する会員制リゾート「エクシブ」や「ベイコート倶楽部」とも交換でき、充実のリゾートライフをお楽しみになれます。

■サンクチュアリコートブランドのホテルラインナップ

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/47917/table/391_4_1dac6633ea6b82f632676d743dadadd7.jpg?v=202606220251 ]

■サンクチュアリコート外房雀島 オーシャンヴィラリゾート 公式サイト

https://sanctuarycourt.jp/suzumejima/

■サンクチュアリコート公式サイト

https://sanctuarycourt.jp/